Slotcall: opnieuw stevige winst voor AEX, bizarre rentemarkt

Beleggers toonden zich vandaag opnieuw kooplustig en de vorige week behaalde winsten werden niet alleen goed vast gehouden, maar zelfs uitgebreid. Dat geeft de burger moed.

Dagwinnaar was zonder meer Prosus - weging binnen de AEX afgerond 7% - dat verraste met ambitieuze plannen om van de forse discount af te komen: de Beleggersdesk vertelt u daar meer over. Ook InPost en het veel te ver weggezakte Vopak mochten stevige winsten bijschrijven.

Uitzendgigant Randstad liet het wel lelijk afweten vandaag. De reden was ditmaal nog wel te vinden: een flinke downgrade van een Amerikaanse zakenbank leverde verkoopdruk op. Het cyclische Kendrion kon evenmin profiteren van het bullish sentiment vandaag.

De AEX won uiteindelijk een stevige 1,6% om te sluiten op 670,53 punten.

Prosus

Randstad

FedEx

Angst ontbreekt

Beleggers in zowel Europa als de VS zien zich inmiddels geconfronteerd met een bear market. Althans, als de definitie wordt gehanteerd van een daling van meer dan 20% vanaf de top gerekend.

Het goede nieuws is dat een bear market gemiddeld slechts een beperkte looptijd kent. Voor het idee: circa negen maanden. Dat valt nog te overzien. Het slechte nieuws is dat in een gemiddelde bear market de bredere markt zo’n 36% moet inleveren.

Helaas voor beleggers is de bear market nog jong – enkele maanden - en de gemiddelde achteruitgang – marktbreed – zo’n 20%. Oftewel, we zijn er nog niet.

Nu is geen bear market hetzelfde, we praten hier immers over gemiddelden – maar de cocktail van nieuws is uitzonderlijk slecht. We noemen stijgende rentes, een torenhoge inflatie, de oorlog in de Oekraine, aanhoudende disrupties in de wereldwijde supply chain, een wankelende Chinese economie en de Westerse wereld die op het randje van een recessie zit.

Formeel allicht nog niet af te lezen uit de cijfers, maar ga er als belegger maar vanuit dat we al middenin een recessie zitten, althans in grote delen van de Westerse wereld.

Wat ontbreekt bij deze indrukwekkende stapeling slecht nieuws, is angst. Let wel, dit in het geval van de aandelenmarkten. De cryptomarkt is echt een compleet ander verhaal (zie lager).

VIX doet het kalm aan



Bron: Bloomberg

Die constatering – het ontbreken van echte angst onder beleggers – valt af te lezen aan het verloop van de VIX. Dat ligt weliswaar al geruime tijd boven standje relaxt: rond de 18 is er slechts sprake van een lichte nervositeit.

Hoewel de VIX wel geregeld aardige stressniveaus opzoekt met waardes boven de 30, wil het maar niet echt tot paniek komen. Voor het idee: bij echte paniek schiet de VIX (minimaal) tot boven de 40, maar eigenlijk geldt 60+ pas als ‘echt paniekmoment.’

En dat is dus ergens jammer: zodra de laatste bull het licht uit doet, kan de markt immers definitief uitbodemen en een aanvang maken met koersherstel.

Bizarre obligatiemarkt

Beleggers die hun buik even vol hebben van de bear market waarbij aandelen zonder enig relevant bedrijfsnieuws althans – vele procenten moeten inleveren: het kan altijd erger. Daarvoor hoeft slechts even bij de buren in de keuken worden gekeken: de obligatiemarkt.

Normaliter toch een plek waar volatiliteit amper opgeld doet, tegenwoordig zijn er hier óók misselijkmakende bewegingen waar te nemen. Eerst kwamen obligaties tamelijk fors onder druk te liggen – dalende obligatiekoersen betekent hogere rentes – vervolgens schoot ineens de recessieangst in de markt.

Dat had tot gevolg dat bijvoorbeeld de Duitse tweejaarsrente eerder deze maand éérst een forse stijging kende, gevolgd door – amper een week later – de hardste daling sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008.

De obligatiemarkt worstelt enerzijds met een verkrappende centrale banken beleid en een torenhoge inflatie, maar tegelijkertijd wordt de vrees voor een stevige recessie steeds groter. Spoiler alert: die recessie valt ons inziens ook echt niet te vermijden, maar dat terzijde.

En dat betekent dat de obligatiemarkt werkelijk alle kanten opzwiept, bewegingen in gang gezet door de headlines van die dag. Een recessie doet beleggers normaliter de relatief veilige obligatiemarkt op vluchten. Immers, in onzekere tijden – zoals nu zeker het geval is – geldt dat behoud van kapitaal voorrang krijgt boven rendement op kapitaal.

FUD in plaats van FOMO

Aandelenbezitters hebben het lastig, obligatiehandelaren zitten geregeld met hun handen in het haar, maar de veruit grootste spanning zit toch echt op de cryptomarkten. Waar de lontjes bij beleggers in aandelen al flink kort zijn geworden, is het bij de crypto’s een graadje erger.

De Fear Of Missing Out heeft in rap tempo plaats gemaakt voor FUD: Fear, Uncertainty, Doubt. Oftewel, de cryptomarkt maakt zijn eigen kredietcrisismoment door. Altijd onverstandig, maar extra bij crypto’s: werken met leverage, oftewel ‘beleggen’ met geleend geld.

Ook gedecentraliseerde professionele partijen onderuit

Wat cryptoparticipanten ertoe heeft bewogen om met leverage te werken? Wellicht de droom naar rijkdom, en/of de hoop van een nieuw, beter, eerlijker financieel systeem. Wie het weet, mag het in de comments vooral zeggen.

Feit is dat de totale waarde die de markt ooit toekende aan alle crypto’s, toch een indrukwekkende $3.000 miljard, inmiddels is geslonken tot minder $900 miljard. Bitcoin is vanaf zijn piek teruggevallen met ruim 70% en dat trok in het kielzog de ontelbaar vele overige crypto’s met zich mee omlaag.

De gehele crypto-industrie staat inmiddels onder extreme druk, waarbij niet geaarzeld wordt om tijdelijk opnames door investeerders – zoals eerder deze maand Celcius – te bevriezen. Een vergaande, maar noodzakelijke stap die wel tot gevolg zal hebben dat beleggers zich wel drie keer achter hun oren zullen krabben alvorens zich weer massaal op crypto’s te storten.

Wall Street

Wall Street doet het vandaag kalmpjesaan na een tamelijk heftige vrijdag. Niet zo vreemd gezien het forse koersherstel van vorige week toen de indices per saldo circa 6% bij konden schrijven.

Heel spannend is het vandaag dus niet in de VS, al hebben met name wat storystocks zoals Palantir en Beyond Meat moeite hun winsten van vorige week vast te houden.

Na twee uur handelen noteren zowel de Dow Jones en S&P 500 nagenoeg onveranderd, terwijl de Nasdaq een kwart procent moet inleveren.

Rentes

Het is wéér feest op de rentemarkt (zie ook elders). Obligatiehandelaren kunnen maar beter over excellente daytrading skills beschikken met de forse dagelijkse bewegingen.



Bron: Reuters

Brede markt

Aardige plussen voor de meeste Europese aandelenmarkten, al steekt het Damrak er vandaag met kop en schouders bovenuit. De VIX doet opnieuw een stapje terug, terwijl bitcoin er zwak bij ligt, maar nog wel boven de $20k weet te blijven. Recessie of niet, olie blijft gewoon fors boven de $100 per vat noteren.

Het Damrak

ArcelorMittal (+ 2,6%) werd vandaag weer opgepikt, in weerwil van steeds meer headlines over een naderende recessie

(+ 2,6%) werd vandaag weer opgepikt, in weerwil van steeds meer headlines over een naderende recessie DSM (+ 3,6%) mocht verder herstellen van de koersdalingen eerder deze maand, maar blijft stevig gewaardeerd

(+ 3,6%) mocht verder herstellen van de koersdalingen eerder deze maand, maar blijft stevig gewaardeerd Prosus (+ 15,8%) lag sterk gevraagd, vooral dankzij een bijzonder ambitieus aandeleninkoopprogramma

(+ 15,8%) lag sterk gevraagd, vooral dankzij een bijzonder ambitieus aandeleninkoopprogramma Randstad (- 2,2%) kreeg een flinke downgrade voor zijn kiezen van Morgan Stanley, wel een gevalletje mosterd na de maaltijd, maar dat terzijde

(- 2,2%) kreeg een flinke downgrade voor zijn kiezen van Morgan Stanley, wel een gevalletje mosterd na de maaltijd, maar dat terzijde Corbion (%) behoorde aanvankelijk tot de sterkste stijgers, maar wist dat niet tot aan het slot vast te houden

(%) behoorde aanvankelijk tot de sterkste stijgers, maar wist dat niet tot aan het slot vast te houden InPost (+ 5,9%) liet een stevig herstel zien, maar overnamegeruchten zijn al enige tijd afwezig

(+ 5,9%) liet een stevig herstel zien, maar overnamegeruchten zijn al enige tijd afwezig SBMO (+ 4,4%) was de afgelopen weken hard weggezakt, het huidige koersherstel is stevig, maar een herstel tot de oude jaartoppen vergt nog heel wat meer koopkracht

(+ 4,4%) was de afgelopen weken hard weggezakt, het huidige koersherstel is stevig, maar een herstel tot de oude jaartoppen vergt nog heel wat meer koopkracht Vopak (+ 6,2%) won fors vandaag onder aardige handelsomzetten maar behoort tot de achterblijvers dit jaar. Nieuw management heeft beleggers nog niet weten te overtuigen

(+ 6,2%) won fors vandaag onder aardige handelsomzetten maar behoort tot de achterblijvers dit jaar. Nieuw management heeft beleggers nog niet weten te overtuigen Pharming (+ 2,5%) sprokkelt opnieuw wat koerswinst bijeen, het wachten is op definitieve toelating - of afkeuring - van leniolisib

(+ 2,5%) sprokkelt opnieuw wat koerswinst bijeen, het wachten is op definitieve toelating - of afkeuring - van leniolisib Op de lokale markt maakt Ajax (+ 5,4%) zowaar een flinke koerssprong, lopen beleggers vooruit op weer een kampioenschap?

