Beetje bijkomen voorbeurs en hebt u deze plaatjes allemaal gezien?

@ Arend Jan Kamp



"Hoezo hoger op zo'n mooie rally? Het staat er. De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot gisteren +0,4% op 29,1"



De VIX is niet puur een angstbarometer, zoals hij ook wel genoemd wordt, maar het is in de kern nog altijd een volatiliteitsbarometer (al is er natuurlijk wel een sterke (cor)relatie). Volatiliteit heb je alleen als iets niet stabiel 1 kant op beweegt en stijgingen op de beurs zijn dus ook onderdeel van een volatiele situatie en dus op zich niet raar dat een volatiliteitsmeter ook op een stijgingsdag omhoog gaat (overigens minimaal in dit geval). Zoals jij soms refereert aan de VIX t.o.v. de beursuitslag die dag, dan zou de VIX haast meer een tegenoverstelde tracker van de beurzen zijn. Toegegeven, het (koers)verloop is vaak/meestal wel dusdanig, maar niet per definitie zo.