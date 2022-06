Beetje bijkomen voorbeurs en hebt u deze plaatjes allemaal gezien?

De AEX-indicatie is +0,8% rond 640 na een mooi (technologie)ritje gisteren in New York en een stralend Azië nu.

Europese futures openen rond een procent hoger en de Amerikaanse komen er vlak achteraan

In Azië kleurt alles groen met weer China in de hoofdrol. Tencent staat +1,8% in Hong Kong

Hoezo hoger op zo'n mooie rally? Het staat er. De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot gisteren +0,4% op 29,1

De dollar daalt 0,2% naar 1,054

Goud staat +0,1%, olie +0,3% en crypto doet het rond een procent hoger. Bitcoin doet het op weer/nog steeds $20.000

Hier is meteen het actuele rente-overzicht, want wat daar gisteren allemaal gebeurde... Er werd zowat om staatsobligaties gevochten, waardoor de rentes kelderden, want recessievrees en hup, in het veilige staatspapier.



Deurtje verderop zelfde verhaal, maar dan andersom? Dit is de Bloomberg Commodity Spot Index en daar komt de opgaande trend onder druk te staan. Minder economie = minder vraag naar grondstoffen, is de gedachte.



Er zijn momenteel niet veel vrolijke plaatjes te vinden. Of Alibaba in Hong Kong misschien? Dat ging als eerste van iedereen een bear market in op die afgeblazen beursgang in oktober 2020 van dochter Ant Group. Het niet-genoteerde TikTok heeft vandaag fraaie cijfers en de Hang Seng Tech Index doet +3,5%.



Verder maar weer zien wat de beurs verder van het recessieverhaal maakt, dat ineens de markten lijkt te bepalen. Het gaat in ieder geval met dik hout.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Ebusco dat 23 bussen aan Zweden gaat leveren, KKR dat 96,9% van Accell heeft én het resterende deel gaat uitroken. FedEx deed +2,6% op mooie cijferrs en outlook.

08:12 Britse detailhandelsverkopen onder druk

08:11 Winstwaarschuwing Zalando

08:06 AEX probeert weg omhoog te vinden

08:02 Obligatie: UMG wil 1 miljard euro ophalen

07:44 Japanse inflatie maakt pas op de plaats

07:43 Ebusco ontvangt eerste Zweedse order

07:04 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

07:01 Nederlandse economie groeit toch

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

23 jun Sterke outlook FedEx

23 jun Wall Street hoger na volatiele sessie

23 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

23 jun KKR heeft bijna 97 procent Accell in bezit

23 jun Oekraine officieel kandidaatlid EU

23 jun Olieprijs daalt

23 jun Wall Street onder druk

23 jun Powell: inzet inflatiebestrijding Fed onvoorwaardelijk

23 jun Europese beurzen sluiten lager

De agenda kent aardige punten:

00:00 Ondernemersvertrouwen België - Jun 2022 (Belgie)

00:00 Vastgoed België - Q1 2022 (Belgie)

00:00 Consumptieprijsindex Japan - May 2022 (Japan)

00:00 Industriële bestellingen Duitsland - Apr 2022 (Duitsland)

00:45 Overheidsschuld Frankrijk - Q1 2022 (Frankrijk)

04:45 Overheidsuitgaven Nederland - Q1 2022 (Nederland)

06:30 Economische groei Nederland - Q1 2022, 2nd calculation (Nederland)

06:30 BNP Nederland - Q1/2022 2nd calculation (Nederland)

06:30 Werkgelegenheid Nederland - Q1 2022, 2nd calculation (Nederland)

07:00 Detailhandel Verenigd Koninkrijk - May 2022 (Verenigd Koninkrijk)

10:00 Vastgoed Verenigde Staten - New Home Sales May 2022 (Verenigde Staten)

En dan nog even dit

Choppy:

U.S. stocks finished higher after another choppy session as Fed Chair Jerome Powell testified before Congress for a second day and as investors weighed the risk of more interest rate hikes tipping the economy into recession. More here https://t.co/KH4C2LQRcF pic.twitter.com/eGtyt5MrWI — Reuters Business (@ReutersBiz) June 24, 2022

Komt u nog uit?

TikTok dus:

TikTok-owner ByteDance's aggressive mobile gaming push is paying off as player spending grows https://t.co/KatuCzS0za — CNBC (@CNBC) June 24, 2022

Aldus Bloomberg, citaat:

These insiders describe an ongoing sense of paranoia and paralysis, along with an unsettling realization that the sky-high growth rates of the past two decades are likely never coming back.

Investors are bidding up stocks like Alibaba and Tencent, betting the worst is over for China's tech sector. Yet speak to executives, entrepreneurs and VCs and the picture is decidedly more downbeat. via @cocojournalist @_szheng @pingroma https://t.co/PWExcMoeWi — Peter Elstrom (@pelstrom) June 24, 2022

Stresstest:

The largest U.S. banks easily cleared the Federal Reserve's annual ‘stress test,’ in a vote of confidence for the sector amid signs the U.S. economy could tip into a recession in the months ahead https://t.co/d2RsXtXH0b pic.twitter.com/ZZAP1OAzAg — Reuters Business (@ReutersBiz) June 24, 2022

Vorige week al een 53% (!) dividendverhoging:

FedEx gets more selective about shipments, profit rises https://t.co/dedkAH1V4g pic.twitter.com/iyRKXW2o70 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 24, 2022

Huh?

The European Central Bank still hasn’t activated the bond-purchasing firepower signed off by policy makers more than a week ago as their first line of defense in a crisis https://t.co/vcXzZM3SFu — Bloomberg Markets (@markets) June 23, 2022

Goh:

The risks of Europe and the US sliding into recession have picked up sharply, economists have warned https://t.co/cz78U6ZpXr pic.twitter.com/RPBElFosmM — Financial Times (@FinancialTimes) June 24, 2022

Beleggingsidee?

Food prices have soared since Russia's invasion of Ukraine, prompting investors to dig in to firms using technology to improve crop yields. Nadav Bocher, CEO of @GreeneyeAg, told @Reuters how companies like his hope to reap the benefits pic.twitter.com/kpyYLLbN31 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 24, 2022

Veel plezier en succes vandaag.