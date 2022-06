Bridgewater-short verdubbeld

Dat Bridgewater zijn short posities verdubbeld naar 10 miljard verwonderd mij helemaal niks. Kort geleden zijn er posities ingenomen op ING en ASML!!! En zij zullen zeker naar short posities gaan voor 20 of 25 miljard. Wie dacht dat de sterren aan de hemel groeien heeft de plank flink mis geslagen. Want deze sterren komen als meteorieten op je dak vallen. Hoe komt dit nou? Om geen moeilijke taal te gebruiken en voor een leek te begrijpen het volgende: Om dit alles te begrijpen zal ik alle factoren op een rijtje zetten in nummers.

1e) Coen redacteur schreef dat oerdegelijke aandelen naar gort gaan. Nou beste Coen wat jij aangeeft als oerdegelijk aandeel is als investeerder gewoon een puinhoop beste man. Een aandeel moet gewoon 8% netto opbrengen (Belasting betaald) Zo zie je maar de zware overwaardering van aandelen. Vele bedrijven gebruiken truukjes om miljoenen af te schrijven maar het aandeelhoudertje mag de gebakken peren betalen. Dus kort uitgelegd brengt jou aandeel dit niet op? (Smijt het snel de deur uit!) Is tijd dat de mensen hun ogen openen.

2e) de SP500 duikelt 21% in 6 maanden wat de derde grootste duikeling is in de beurs geschiedenis wat volgens mijn inziens tot nu toe zelfs een beetje is. (In vergelijking met de opkoop programmas wereld wijd) Want alles wat gekocht is word dus ook weer verkocht!!

Wat zal resulteren in een historische duikeling die geen grenzen heeft. Mijn eerste schatting is een AEX naar de 440, moest dit breken in snel tempo naar de 270 breekt dit ook heel simpel naar de 90 grens in minima de tijd. Alles verpulvert gewoonweg. Hoe komt dit nou?

Zoals iedereen wel gemerkt heeft in zijn buidel is alles gewoonweg 20% duurder en energie bijna 100% duurder. Een doorsnee werkman heeft de strop om de nek met rentetarieven die de lucht in schieten, peperduur vervoer, en 20% meer voor voeding, wat resulteerd in minder koop gedrag. Minder kopen geeft aan dat producenten minder gaan produceren en dus minder winst draaien. Wat weer resulteerd in minder arbeidsplaatsen. (Een groot probleem voor meneer MUSK!!) en vele andere.

3e) punt 1 en 2 samen gaan dus een recessie teweeg brengen die volgens mijn inziens veel groffer kan uitpakken zoals in de jaren '30

En geloof mij of niet maar de jongens van Bridgewater zijn echt niet gek en zijn experts in posities van grof formaat.

4e) Wereld wijd bungelen de beurzen tussen wel of niet sinds een paar dagen maar de de FED heeft geen andere optie om de rente te verhogen (WILLEN OF NIET!!) Dus verhogen op zijn minst weer 0.5% beurzen weer in het dal. De recessievrees en daarna? Nou kan een domme jongen berekenen hoor, de panische vrees alles te verliezen!!

5e) Begrijpt U nu het Bridgewater verhaal?

Gewoon nuchter blijven mensen en nooit aandelen kopen met KW waardes van 13 of meer omdat dit weggegooid geld is!! En te grote risicos met zich meebrengt.

Succes iedereen en uitkijken is de boodschap voor de eerste 30 maanden te rekenen vanaf 23 juni 2022