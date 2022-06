Het is voorbeurs recessie wat de klok slaat en er is weer zat aan de hand

Het is het R-woord dat de klok slaat op de beurzen: recessie. Wie twijfelt er nog aan? Nou ja, u kunt misschien veel geld verdienen, áls...

Enfin, de AEX-indicatie is -0,3% na een slap Wall Street, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Congres getuigde dat een recessie geen verrassing kan zijn. En dan mogen wij op de beurs het puzzeltje leggen met aandelen, winsten, rente, inflatie, valuta, verwachtingen, vastgoed, sentiment en wat al niet meer.

Vandaag mag Powell trouwens nog een keer opdraven in het Congres, maar of dat nu nog nieuws oplevert?

Europese en Amerikaanse futures staan een paar tienden lager. De Nasdaq 100-future ligt als enige vlak

In Azië kleurt alles groen, op Korea en Taiwan na. China stijgt 1,3% à 1,9%, want de president zei dat de economische doelen voor dit jaar worden behaald. Tencent staat +2,4% in Hongkong

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -4,1% op 28,9 en dat op een dalingsdag

De dollar ligt nu vlak op 1,057, maar verloor gisteren fors

De Duitse en Amerikaanse tienjaars rente zakken één basispuntje naar 1,65% en 3,18%

Goud doet -0,2%, olie zakt 0,2% à 0,4% en crypto stijgt een paar procent. De koers van bitcoin rollebolt nog altijd met $20.000

Oh jee, het bericht waarvan u wist? Dalende winsten betekenen op papier lagere winsten. En als Barron's het zegt... Voeg daar lagere waarderingen en hogere rentes (en slecht sentiment) aan toe en lagere koersen lijken dan gerechtvaardigd. Hold my beer, zegt Mr. Market soms, om de andere kant... Sluit dat nooit uit.

Evidence is building that Wall Street is going to have to scale back its forecasts for corporate profits. That could drag the market even lower. https://t.co/LM83MHn0ik — Barron's (@barronsonline) June 23, 2022

Lees mee:

Reuters gooit er zelfs nog een schepje bovenop en wijst naar olie:

Sky-high oil prices pose yet another obstacle to U.S. corporate earnings, and some on Wall Street are worried this could sink stock prices even deeper into the red https://t.co/XGu7Jf5L1W pic.twitter.com/r6E18ZjJbd — Reuters Business (@ReutersBiz) June 23, 2022

Dit zijn de huidige verwachtingen voor de S&P 500, het zijn wel heel ideale lijntjes. De index handelt nu op papier tegen 15,9 keer de verwachte winst. Dat is het minst duur in jaren, maar is historisch gezien nog altijd fors.



Dan wilt u deze index natuurlijk ook weten. De AEX doet het momenteel tegen 11,5 keer de verwachte winst en ook hier zijn er nog niet echt verlagingen.



Weinig vrolijks dus in deze rubriek en doe je best, AEX. Het risico is dat we, als er een echte winstrecessie komt, nog lager moeten inprijzen. De kans is dat juist op het moment dat u misschien de handdoek gooit er een onhoorbare bel klinkt op de vloer, omdat het licht aan het einde van de tunnel weer wordt ingeprijsd.

Zo gaat het al 420 jaar op de aandelenbeurs.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een persbericht van Vivoryon en Unibail verhuurt prestigieus vastgoed.

08:14 Volksbank heeft nieuwe CFO

08:08 Licht lagere opening AEX voorzien

07:40 Nieuwe fabrieken Tesla lijden grote verliezen

07:32 Jefferies verlaagt koersdoel DSM

07:19 Unibail sluit huurovereenkomst met Arkema

07:17 Positief nieuws voor Vivoryon

07:06 Groeiversnelling Japanse economie

07:01 Europese beurzen openen lager

06:50 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: macro-economisch

06:49 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

22 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

22 jun Wall Street licht lager gesloten

22 jun Olieprijs lager gesloten

22 jun Wall Street koerst af op hoger slot

22 jun Jaarvergadering Vivoryon akkoord met alle agendapunten

22 jun Europese beurzen lager gesloten

Analistenadvies:

DSM: naar €152 van €161 (hold) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Iep Invest NV)

00:30 Industriële bestellingen Japan - Flash PMI (Japan)

00:45 Ondernemersvertrouwen Frankrijk - Jun 2022 (Frankrijk)

07:15 Industriële bestellingen Frankrijk - Flash PMI (Frankrijk)

07:30 Industriële bestellingen Duitsland - Flash PMI (Duitsland)

17:01 Consumentenvertrouwen VK - Jun 2022 (Verenigd Koninkrijk)

Hier zijn de verwachtingen voor de inkoopmanagersindices:

En dan nog even dit

Bij dezen:

After opening lower, major U.S. indexes erased losses following Federal Reserve Chair Jerome Powell's testimony before a Senate committee, but later faded into the close https://t.co/iM9XAmnr1T pic.twitter.com/bmlbp9i36c — Reuters Business (@ReutersBiz) June 23, 2022

Slump heette dit vroeger:

Japan's factory activity growth slowed to a four-month low in June as China's COVID curbs disrupted supply chains, while many other economies in Asia were also facing headwinds amid growing risks to the outlook from a potential U.S. recession https://t.co/x1TD08jO5v pic.twitter.com/w1oOUsSe1f — Reuters Business (@ReutersBiz) June 23, 2022

Uh-oh?

Tesla’s new car factories in Texas and Berlin are ‘losing billions of dollars’ as they struggle to increase production because of a shortage of batteries and China port issues, according to chief executive Elon Musk https://t.co/iSJzcMlExW pic.twitter.com/tLbIFK5Vjl — Reuters Business (@ReutersBiz) June 23, 2022

Hoeveel precies staat er dan weer niet bij, hier kort voor de non-inloggers:



Toe maar! Meta doet trouwens nog maar elf keer de verwachte winst en niemand wil het aandeel hebben.

Meta, Microsoft and other tech giants racing to build the emerging metaverse concept have formed a group to foster development of industry standards that would make the companies' nascent digital worlds compatible with each other. More here https://t.co/yhz7dwmhha pic.twitter.com/U3z7deFMny — Reuters Business (@ReutersBiz) June 23, 2022

Of hebt u liever Chinese technologie?

JPMorgan Asset Management is doubling down on China tech stocks after enduring a tumultuous selloff, betting that a wind-down of regulatory crackdowns and attractive valuations will pay off big https://t.co/xeSoYjDLxy — Bloomberg Markets (@markets) June 23, 2022

Of auto-aandelen:

Shares of Chinese automakers jumped after state television reported that the government may extend tax exemptions on electric-car purchases in a bid to boost the auto sector https://t.co/6e3Ma3srd9 — Bloomberg Markets (@markets) June 23, 2022

Alles of niks, is dit niet exemplarisch voor de cryptomarkt?

NEW: Crypto exchange Binance is under investigation by the US. When it’s all over, CEO Changpeng Zhao could end up indicted – or become the richest man in the world



Read The Big Take ?? https://t.co/BLjeVK3fs3 — Bloomberg Markets (@markets) June 23, 2022

Tot slot in de polder:

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat greep vorig jaar op het laatste moment in bij een aanbesteding van Tennet vanwege een potentieel veiligheidsrisico. Nederland wil nu Chinezen weren uit vitale delen van het stroomnetwerk. https://t.co/3TcAbKrxhg — Bert van Dijk (@reportfromNL) June 23, 2022

Veel plezier en succes vandaag.