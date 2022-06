Hopeloze AEX weer en nu dreigt zelfs Shell uit trend te vallen

De trend is neerwaarts !!!!!.Ik begrijp de emoties van vele analisten journalisten en andere beleggingsspecialisten dan ook geheel niet.Vooral het 'bassen' van centrale banken is een soort hobby om eigen 'falen' te verdoezelen.Immers een grote oorlog in Europa,hoge inflatie,grote politieke instabiliteit in de wereld, haperende logistiek,gastekorten en dan nog de rente ...zijn de oorzaak.Centrale banken voeren slechts flankerent beleid.!!!

Het aandelen 'feestje' is over..inflatie wordt blijvend 4-5 % komende jaren.Staatsleningen 10 jaar 3-4 % .Internetsparen 2%. Als dit de toekomst wordt is aandelen beleggen minder aantrekkelijk.AEX 500-550



Houdt svp op met het 'manisch depressief' verslageleggen als vanmorgen op RTLZ.