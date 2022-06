Hopeloze AEX weer en nu dreigt zelfs Shell uit trend te vallen

Wat begon met een eenvoudige constatering dat het ook vandaag weer ontzettend 2022 is...

Het zijn op Damrak de defensieve waarden die het meubilair aan het redden zijn. En groeiaandelen op het strafbankje? Nee, vooral cyclicals en... #Shell (met +24,7% YTD nog altijd beste AEX-aandeel dit jaar) https://t.co/H1c4WtTQUG pic.twitter.com/ObJxrFUt7X — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 22, 2022

... is uitgelopen op een hele draad. De toekomst leert wat er nu aan de hand is, maar duidelijk is dat nadat alle feesten- en partijen assets van de afgelopen jaren al zijn gedecimeerd, Mr. Market steeds meer de tanden in de rest zet. Zelfs de grafiek van Shell vertoont barstjes, want olie. Ofwel de economie...?

#MorganStanley waarschuwt ook voor #recessie en denkt dat koersen nog 15-20% lager kunnen. #GoldmanSachs denkt er ook zo over, noemt geen percentages, maar voorziet "further deterioration in expectations" #AEX https://t.co/oZhmzbznDv https://t.co/S1lgUKBwLc — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 22, 2022

Bij een recessie kúnnen de winsten halveren, dat is zeker geen uitzondering. Op de beurs komt daar dan de immer geheim saus van valuta, rentes, commodities, sentiment, monetaire en fiscale politiek bij, om tot een dalingspercentage te komen. Hier ziet u de daarbij horende AEX standen. Alles kan, niks hoeft.

Dit zijn #AEX standen gerekend vanaf top (slot). Kunt u vast wennen, als winstsoep heet wordt opgediend (en economie en sentiment beuk krijgen). AEX deed twee keer eerder deze eeuw dik -60%. Niet raar opkijken dus, mocht index komende jaar even met 2 beginnen. OK, nu eerst koffie https://t.co/ge5f0KpxIs pic.twitter.com/8MJkfek9K2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 22, 2022

Het grote voordeel van grotere risico's voor economie, beurs en AEX, is dat de kansen ook groter worden. Wie durft er aan AEX 1000 te denken in plaats van 200? Of zelfs geld op te zetten. Als er echt (bijna) niemand is, brengt dat Mr. Market nog wel eens op ideeën.