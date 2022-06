Voorbeurs is het gewoon weer prut en huizen doen nu ook moeilijk

quote: Red_ schreef op 22 juni 2022 09:56: Als huizen uitsluitend betaalbaar zijn door enorme verziekte rentestanden door de ECB, dan houdt het vanzelf keer op met de pret. Jammer dat de ECB hun mandaat niet uitvoert en de inflatie wil beteugelen. Dan was het pas echt feest geworden.

Ja, dan gaat Italië failliet. En dat sleept dan de halve banksector en pensioensector mee want Italiaanse obligaties zijn AAA en dus "risicoloos". Dan heb je pas een feest. De vorige kredietcrisis was ook al zo'n pret en toen was alleen maar Griekenland failliet. Italië is een paar maatjes groter, een Italiaans faillissement gaat de euro niet overleven en dat zal zeker "whatever it takes" worden bestreden door de ECB. Dan is het even schijt aan de inflatie en schijt aan het mandaat.