Voorbeurs is het gewoon weer prut en huizen doen nu ook moeilijk

Dat was de rally alweer?

De AEX-indicatie is -1,0% na een fraai dagje Wall Street. Om 16:00 uur en morgen weer getuigt Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Congres, ofwel Senaat en Huis. Weet u waar iedereen het over heeft en wat de networks nu schrijven: koersen lager in aanloop naar, want beleggers ongerust.

De AEX is een uitschieter (tech?), want de Europese futures openen iets minder rood

De Amerikaanse futures noteren ruim een procent lager, met de Nasdaq 100 (ook tech) in lijn met de marktbrede S&P 500

In Azië kleurt alles rood met Korea en Taiwan zelfs ruim -2,0%. Tencent staat -0,9% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot gisteren -2,7% op 30,9

De dollar stijgt 0,4% naar 1,049

De Duitse tienjaars rente stijgt één basispunt naar 1,77% en - waar komt die vandaan? - de Amerikaanse daalt zes naar 3,27%

Goud, olie en crypto staat een paar procent lager. Bitcoin doet het weer op $20.000 en er zijn daar geen fratsen van het nieuwsfront

Het bericht waarvan u wist: dit kan bijna niet anders met die snel oplopende (hypotheek)rentes. De huizenmarkt geldt als laat-cyclisch. Aandelen en obligaties dalen al dik een half jaar tot een jaar. Nu ook vastgoed? Het CBS meldt over mei een huizenprijsstijging van 18,8%, na 19,7% in april.

Citaat uit het perbericht: in juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in mei ruim 98% hoger.

Nog eentje: Het Kadaster maakte bekend dat het in mei 15.749 woningtransacties registreerde. Dat is ruim 2% minder dan een jaar eerder. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 75.644 woningen verkocht, bijna 26% minder dan in dezelfde periode van 2021.

We zijn niet de enige. Bloomberg heeft een heel verhaal over de wereldwijd afkoelende huizenmarkt. België of Italië dan maar, of Zuid-Afrika?



Heet nieuws op het Damrak, de nieuwe CEO bij Galapagos doet zich gelden? De twee bedrijven hebben geen kant-en-klare producten, zo te zien. IMCD neemt het Chinese distributiebedrijf Welex over in Hong Kong met omgerekend €39 miljoen jaarlijkse omzet en 68 medewerkers.



Analistenadvies met... oh jee? Dit is een forse. Cyclische aandelen en recessies, denk ik intuïtief, maar ik heb het rapport niet:

ArcelorMittal: naar neutral van overweight en naar €32,50 van €48 - JP Morgan

De agenda:

00:00 Consumentenvertrouwen België - Jun 2022 (Belgie)

00:00 Vastgoed Nederland - May 2022 (Nederland)

06:30 Investeringen ondernemingen Nederland - Apr 2022 (Nederland)

06:30 Consumentenuitgave Nederland - Apr 2022 (Nederland)

06:30 Consumentenvertrouwen Nederland - Jun 2022 (Nederland)

07:00 Producentenprijsindex Verenigd Koninkrijk - May 2022 (Verenigd Koninkrijk)

09:30 Consumptieprijsindex Verenigd Koninkrijk - May 2022 (Verenigd Koninkrijk)

09:30 Inflatie Verenigd Koninkrijk - May 2022 (Verenigd Koninkrijk)

09:30 Vastgoed Verenigd Koninkrijk - UK House Price Index (Verenigd Koninkrijk)

En dan nog even dit

Dead cat bounce, of?

The Dow rose 2.15% and the S&P 500 gained 2.45% on Tuesday as investors scooped up shares of megacap growth and energy companies https://t.co/Sj7Ao6rT8e pic.twitter.com/9HLaU8Ll1n — Reuters Business (@ReutersBiz) June 22, 2022

Dead cat bounce, aldus MS:

Morgan Stanley, Goldman strategists see more stock losses. Stocks to drop 15-20% more to reflect economic contraction, MS says. Goldman’s Oppenheimer says equities reflecting mild recession.

https://t.co/IR6063noDL pic.twitter.com/Bj9fIQ6Q7L — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 21, 2022

Aldus De Elon:

WATCH: Tesla CEO Elon Musk said a 10% cut in salaried staff at the electric car maker will happen over three months. Speaking at the Qatar Economic Forum, he also predicted a U.S. recession could be on its way https://t.co/oMfMMvwi3e pic.twitter.com/T2ESCeMom9 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 22, 2022

Nog meer:

A few unresolved matters still persist with his Twitter deal, Elon Musk said at the #QatarEconomicForum, including the number of spam users on the platform and the coming together of the debt portion of the deal. Read more: https://t.co/KdnO6eB2Ay pic.twitter.com/5YpiMadViZ — Reuters Business (@ReutersBiz) June 22, 2022

Alibaba -1,7% in Hong Kong:

Ant Group and Alibaba are untangling their operations from each other and independently seeking new business as the Jack Ma-founded companies navigate China's devastating regulatory crackdown https://t.co/eWOjMEhMLU pic.twitter.com/s8xrvfGTAD — Reuters Business (@ReutersBiz) June 22, 2022

Dit is de Nasdaq-notering van Alibaba, 'hebben we de bodem gezien?' is de vraag die natuurlijk iedereen heeft:



Bent u weer bijgepraat:

WATCH: From Bitcoin sinking below the $20,000 level for the first time since late 2020 to DeFi’s activity being hit particularly hard, here’s a roundup of the biggest stories of the week in the world of cryptocurrency https://t.co/LAE3sdECxx pic.twitter.com/zm4ufu5f5p — Reuters Business (@ReutersBiz) June 22, 2022

Nog niet gelezen:

EU agrees deal on company disclosures to combat greenwashing https://t.co/XeX0oYQN0f pic.twitter.com/rgNGdop9c7 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 22, 2022

Parbleu:

The Bank of France cuts its growth outlook and raised inflation forecasts for this year and next https://t.co/dbpKPwAcwE — Bloomberg Markets (@markets) June 22, 2022

Hoe zeg je koekoek in het Frans?

#ECB balance sheet hit another ATH as Lagarde keeps printing press rumbling despite record-high #inflation. Total assets rose by €7bn to €8,827.9bn. ECB balance sheet now equal to 82.4% of #Eurozone's GDP vs Fed's 36.6%, BoE's 39.6%, BoJ's 136.3%. pic.twitter.com/DPPQ0QJmav — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 21, 2022

Veel plezier en succes vandaag.