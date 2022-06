Slotcall: Wall Street knalt omhoog en neemt de AEX mee

Na gisteren in de plus te zijn gesloten, gaat de AEX (+1%) vandaag nog even door met stijgen. Just Eat Takeaway (-3,2%) en Air France-KLM (-4,5%) krijgen daar echter weinig van mee en zijn weer eens de grootste dalers van de dag.

Wall Street begint vandaag pas aan zijn beursweek na gisteren Juneteenth te hebben gevierd. Een goed begin is het halve werk, zullen ze gedacht hebben, want de S&P 500 (+2,6%), de Dow Jones en (+1,8%) de met techfondsen beladen Nasdaq (+3,3%) koersen flink in de plus.

Al 123 maanden op rij stijgt de Amerikaanse woningprijs

We blijven even in Amerika, want het belangrijkste macrocijfer kwam vandaag uit de Verenigde Staten. Conform de verwachtingen bleken de woningverkopen daar in mei met 3,4% op maandbasis te zijn gedaald.

De mediane verkoopprijs lag echter net als vorige maand 14,8% hoger op $407.600, vergeleken met een jaar eerder. Al 123 maanden op rij stijgt de prijs.

Recessievrees zet enige druk op de olieprijs

“De financiële markten zijn in de ban van renteverhogingen, inflatie en recessievrees. Verder werd de markt vorige week ook nog opgeschrikt door de headlines dat Ray Dalio's Bridgewater Associates voor de derde keer sinds 2018 flinke shortposities heeft ingenomen op onder andere Europese largecaps.”, schrijft analist Martin Crum.

Bridgewater doet een 'directional bet' op de financiele markten en short onder andere Shells concurrent TotalEnergies. Een shortpositie in Shell (+1,9%) is nog niet gemeld, maar het valt zeker niet uit te sluiten dat deze melding eerdaags alsnog volgt. “Dat is niet iets om van te schrikken, en heeft ook weinig van doen met een negatieve fundamentele visie op het aandeel”, schrijft Crum geruststellend.

Toch is volgens de analist een recessie in de westerse wereld haast onvermijdelijk en dat zal enige invloed hebben op de olieprijs. Afgelopen vrijdag kelderde de olieprijs, waarop de oliegiganten hard onderuitgingen. De vraag is hoe dit zich verder zal ontvouwen. U leest er alles over in de analyse van Shell.

Elon Musk is het eens met Martin Crum. Geen idee of de Tesla-topman zijn analyse al gelezen heeft, maar net als Crum meent ook Musk dat een recessie er waarschijnlijk aankomt. "Het is absoluut niet zeker, maar de kans lijkt me groter dat de recessie er wél komt dan dat-ie er niet komt", zei Musk in een interview.

Daarnaast waarschuwde ook Goldman Sachs vandaag voor mindere economische tijden in de Verenigde Staten. En een recessie in de Verenigde Staten betekent al gauw een recessie in de rest van de westerse wereld.

Ook Siemens Healthineers krijgt ervan langs

Siemens Healthineers (-0,2%) opereert in een recessiebestendige sector en heeft – in tegenstelling tot Philips (+1,1%) – juist géén advocatenleger achter zich aan. Toch krijgt ook Siemens Healthineers er dit jaar flink van langs op de beurs. Sinds de start van 2022 noteert het Duitse zorgbedrijf zo’n 32% lager.

Een behoorlijke schuldenberg en een vrij hoge waardering liggen hieraan ten grondslag, meent aandelenanalist Niels Koerts. Hoe dit precies zit en of deze koersdaling het bedrijf een aantrekkelijke belegging maakt, leest u in de uitgebreide analyse van Siemens Healthineers.

Ook Siemens Health fors geraakt door hogere rente #SIEMENSHEALTH.AGNAO.N. https://t.co/GM1nQ1wc4h — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 21, 2022

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente tikt drie basispunten omhoog tot 2,09%. In Duitsland gaat het er met elf basispunten een stuk ruiger aan toe. Wat hier de oorzaak van is, durf ik u niet te zeggen.

Brede markt

De AEX (+1%) presteerde vandaag beter dan Frankrijk (+0,6%) en de Duitse DAX (+0,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 30,1 punten.

Wall Street koerst fors hoger: S&P 500 (+2,6%), Dow Jones (+1,8%) en de Nasdaq (+3,3%).

De euro stijgt met 0,4% en noteert nu 1,055 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,0%) blijft liggen terwijl zilver (+1%%) stijgt.

Olie: WTI (+1,1%) en Brent (+0,8%) zijn in trek.

Bitcoin (+5,2%) wordt plots flink meer voor betaald. "Crypto en risicobereidheid blijft mij verbazen", schrijft Arend Jan Kamp erover op Twitter.

Het Damrak:

JPMorgan research heeft een verkoopadvies afgegeven voor Just Eat Takeaway (-3,2%). Het aandeel daalt dan ook flink ondanks de overwegend groene koersschermen vandaag.

research heeft een verkoopadvies afgegeven voor (-3,2%). Het aandeel daalt dan ook flink ondanks de overwegend groene koersschermen vandaag. Ray Dalio blijkt met zijn hedgefonds Bridgewater ook short te zitten in Adyen (+2,2%). Vandaag moet hij dan maar even niet naar zijn portefeuille kijken.

(+2,2%). Vandaag moet hij dan maar even niet naar zijn portefeuille kijken. Berenberg heeft zijn koersdoel voor Besi (+1,6%) met €10 verlaagd tot €55. Het bedrijf uit Duiven doet het vandaag iets minder goed dan de twee andere chippers ASML (+2,7%) en ASMI (+3,4%).

(+1,6%) met €10 verlaagd tot €55. Het bedrijf uit Duiven doet het vandaag iets minder goed dan de twee andere chippers (+2,7%) en (+3,4%). Galapagos (+0,8%) heeft zijn kapitaal verhoogd met de uitgifte van 80.000 nieuwe aandelen.

(+0,8%) heeft zijn kapitaal verhoogd met de uitgifte van 80.000 nieuwe aandelen. Avantium (+5,1%) heeft samen met bekende namen in de textielwaardeketen een samenwerkingsverband opgestart.

(+5,1%) heeft samen met bekende namen in de textielwaardeketen een samenwerkingsverband opgestart. Bouwbedrijf BAM (+3,7%) heeft het aandelenbelang in werkmaatschappij Wayss & Freytag verkocht met een boekwinst van ongeveer €50 miljoen. “Een mooie strategische stap voor BAM dat daarmee zijn risicoprofiel en balans verder verbetert", noemt analist Peter Schutte de zet in zijn analyse van BAM die vandaag verscheen.

Adviezen

Besi: naar €55 van €65 en houden - Berenberg

AkzoNobel: koopadvies met een koersdoel van €105 - Citi Research

Just Eat Takeaway: van houden naar verkopen - JPMorgan Research

ING: naar €12 van €12,80 en kopen - JPMorgan Research

Agenda woensdag 22 juni 2022

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Mei (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - Juni (NL)

06:30 Consumptie huishoudens - April (NL)

06:30 Investeringen - April (NL)

10:30 Consumenten- en producentenprijzen - Mei (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:30 Halfjaarlijks Monetaire Beleidsverslag aan het Congres

16:00 Consumentenvertrouwen - Juni vlpg (eur)