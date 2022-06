5 redenen om naar de IEX Beleggersdag te komen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Evenement, Redactioneel Categorie: IEX Beleggersdag

Een onvervalste bearmarkt, gierende inflatie en een stijgende rente; de moed zou u als belegger bijna in de schoenen zakken. Bijna, want er zijn nog kansen genoeg. Maar waar? Kom naar de IEX Beleggersdag en krijg concrete tips over wat met uw portefeuille te doen. Maar er zijn nog veel meer redenen om 1 juli naar theater Spant! in Bussum af te reizen voor de IEX Beleggersdag. We zetten er vijf op een rijtje. 1. Meerdere top-CEO’s en CFO’s maken hun opwachting Meerdere top-CEO’s van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn die dag aanwezig. Denk aan Frans Muller (Ahold Delhaize), Jeroen van Glabbeek (CM.com), Atilla Aytekin (Azerion) en Peter Bijvelds (Ebusco), maar ook Chris Figee (CFO KPN) en Ewout Hollegien (CFO ASR). 2. Met Constantijn van Oranje verkennen we het Nederlandse techlandschap Met onze speciale gast Constantijn van Oranje verkennen we het Nederlandse techlandschap. Als special envoy van Techleap.nl, het platform dat startups en scale-ups in de techsector begeleidt tijdens de snellegroeifase, heeft hij een scherpe - en kritische - kijk op het Nederlandse tech-ecosysteem. Doet Nederland bijvoorbeeld wel genoeg om ondernemers in deze sector bij te staan? 3. Verschillende experts geven u concrete tips Vooraanstaande experts hebben concrete tips voor u om door deze barre tijden te navigeren. Denk aan Martine Hafkamp in de paneldiscussie ’10 tips van onze experts’, Hans Oudshoorn die optiestrategieën voor iedere marktsituatie bespreekt, Nico Bakker die (turbo)tips voor turbulente tijden deelt, Martijn Rozemuller die uitleg geeft over het opbouwen van portefeuilles met ETF’s en Peter Siks die met 7 tips komt om risico te beperken. 4. De voltallige IEX Beleggersdesk is aanwezig Natuurlijk zijn ook de analisten en specialisten van de IEX Beleggersdesk van de partij. Royce Tostrams met zijn presentatie 'Cash is king, maar er komt een gigantische koopkans aan', Erik Mauritz en Wouter Slot die bij de cryptovaluta op zoek gaan naar steun en Niels Koerts die zijn kennis tijdens 'Fundamentele analyse in vogelvlucht' deelt. Ook Martin Crum is aanwezig en vergeet ook zeker Paul Weeteling niet: zijn presentatie 'Tech heeft de toekomst' is absoluut het bezoeken waard. 5. U kunt de opname van de IEX BeleggersPodcast bijwonen Marktcommentator Arend Jan Kamp, analist Niels Koerts en regisseur Coen Grutters organiseren tijdens de IEX Beleggersdag een show die u niet wilt missen! De IEX BeleggersPodcast wordt live opgenomen en Premiumleden kunnen deze interactieve sessie bijwonen. Het vragenrondje krijgt een dominante rol en het publiek, CEO's en onze analisten worden betrokken bij deze bomvolle podcast. Voor alle sessies hierboven geldt dezelfde strenge doch noodzakelijke regel: de capaciteit is zo groot als er mensen in de zaal kunnen, dus reserveer uw plek snel!

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.