Het is mat voorbeurs, Wall Street is dicht, maar crypto vliegt

De AEX indicatie is vlak.

Crypto herstelt rap en in Frankrijk is een rechtse verkiezingsoverwinning. De VS is vandaag dicht en het agendapunt deze week is Fed-voorzitter Jerome Powell die woensdag en donderdag voor het Congres getuigt. Bias, of valt het woord recessie steeds vaker?

Europese en Amerikaanse futures openen en staan net een paar tiende hoger

In Azië staat alles lager (Kospi zelfs -2,5%), maar China doet weer hoger. Tencent staat +0,1% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot vrijdag -5,5% op 31,1

De dollar trekt 0,4% aan tot 1,053

De Duitse tienjaars rente zakt één basispunt naar 1,66% en de Amerikaanse rente is dicht

Goud stijgt 0,2%, olie ook en over crypto zometeen meer, het is weer bal

Ook Gutenmorgen, hier zijn al de Duitse producentenprijzen. Het is het enige agendapunt vandaag. Eigenlijk het enige nieuws en beweging dit weekend is crypto, hier bitcoin sinds vrijdag:



Wat een bounce! Er is weinig beursnieuws dit weekend, maar crypto liet zich niet onbetuigd, omdat er marktpartijen in de problemen zijn en de marktkapitalisatie van tether weer verder zakt. En toen werd het zondag. Hier bitcoin.

Bloomberg:

A toxic mix of bad news cycles and higher interest rates has hurt crypto in recent days, resulting in a record stretch of losses for Bitcoin in the 12 days ended Saturday.

The Federal Reserve raised its main interest rate on June 15 by three-quarters of a percentage point -- the biggest increase since 1994 -- and central bankers signaled they will keep hiking aggressively this year in the fight to tame inflation.

Adding to the mood, crypto hedge fund Three Arrows Capital suffered large losses and said it was considering asset sales or a bailout, while another lender, Babel Finance, followed in Celsius’s footsteps on Friday.

Bitcoin snapped a 12-day slide on Sunday, clawing its way back above $20,000 and leading the cryptocurrency market in a swift turnaround after a record-breaking string of declines https://t.co/5VCKW3fCQp — Bloomberg Markets (@markets) June 20, 2022

Dan nog voor wie de aandelen bear market nu al te lang duurt, houd uw opties open? Als het inderdaad jaren duurt om de inflatie terug te dringen, dan kunnen economie hogere rentes aandelen(waarderingen) parten spelen. Het is een scenario, maar ga er niet vanuit dat na een minder jaar het meteen weer feest is.

Na zo veel vette jaren op de beurs, kan het ook wel eens tegenzitten.

Federal Reserve Bank of Cleveland President Loretta Mester said the risk of a recession in the US economy is increasing, and that it will take several years to return to the central bank’s 2% inflation goal https://t.co/YWH2VAotxi — Bloomberg Markets (@markets) June 19, 2022

Aan de andere kant, wat voor scenario u ook verzint, de werkelijkheid pakt altijd anders uit. Zou u verwachten met al die lock downs dat de Chinese CSI 300 (oranje) aan iets moois bezig is? Paars is de Hang Seng Tech Index.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Overname? Het Italiaanse MotorK doet eens van zich spreken.

08:04 Duitse producentenprijzen stijgen hard door

07:59 Nipt lagere weekstart AEX voorzien

07:58 CFO Atos vertrekt voor splitsing

07:41 MotorK voert exclusieve gesprekken

07:32 Chinese rente ongewijzigd

07:03 Europese beurzen openen naar verwachting iets lager

06:56 Beursagenda: macro-economisch

06:54 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

19 jun Uitgelicht: winstwaarschuwing AkzoNobel geen heel grote verrassing

19 jun Relatief rustige agenda voor komende beursweek

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 Producentenprijsindex Duitsland - May 2022 (Duitsland)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Azelis Group NV)

En dan nog even dit

Euro stijgt echter iets:

The far-right won a record result in France’s legislative elections on Sunday, a milestone in Marine Le Pen’s effort to bring the National Rally party to the center of French politics https://t.co/QatMSSN5sj — Bloomberg Markets (@markets) June 20, 2022

Unchanged:

Chinese banks kept their main lending rates unchanged following the central bank’s decision to put policy rate cuts on hold as the economy starts to gradually recover from Covid lockdowns https://t.co/oIeljGnn5T — Bloomberg Markets (@markets) June 20, 2022

Intussen in de cryptomarkt, wie kijkt er allemaal wie aan?

Celsius will need more time to stabilize its liquidity and operations, the embattled crypto lending platform said in a blog post after it froze deposits last week https://t.co/wST3hBR6xb — Bloomberg Markets (@markets) June 20, 2022

Wie durft?

To put things into perspective: A #Bitcoin crash of 74% as at present is nothing unusual. In history, there have already been 4 collapses in which the leading cryptocurrency went from peak to trough by >80%. pic.twitter.com/nFZVYlYSJa — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 19, 2022

Airbus of Boeing?

Air India is considering ordering as many as 300 narrowbody jets in what could be one of the largest orders in commercial aviation history https://t.co/C8o9p5PzjE — Bloomberg Markets (@markets) June 20, 2022

Wie?

Chinese smartphone newcomer Realme is closing in on leaders Xiaomi and Samsung in world’s fastest-growing major market https://t.co/0wEfJTE7el — Bloomberg Markets (@markets) June 20, 2022

Oh jee?

Economic surprise index in US is plunging. This indicates how much the actual economic number deviate from the expectations.

In Europe and Japan they are still positive.

A matter of low expectations, or naïve economists? pic.twitter.com/47stcY5lCS — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 20, 2022

Verrassend groot verschil!

ESG funds are holding up better than the broader market this year https://t.co/pTPQRU6o5J — Bloomberg Markets (@markets) June 19, 2022

Veel plezier en succes vandaag.