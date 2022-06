When the chips go down

Halfgeleiders geven technisch nog geen signalen van bodemvorming. Voor het algehele beursenitiment dit slecht nieuws.

Want aan het begin van deze bearmarkt waren het de chippers die het eerst de weg naar beneden hebben gekozen. Al eind vorig jaar liepen de Nederlandse halfgeleiders op de rotsen.

Lange termijn verzwakking, gevolgd door verkoopsignaal

ASML was de eerste. Op 17 september 2021 vormde de grootchipper rond €764,40 een toenmalig all-time high, binnen de uptrend. Op 19 november probeerde de koers daar bovenuit te klimmen, maar dat mislukte. Hiermee werd in feite een potentiële dubbele top gevormd rond €764,40. Begin dit jaar genereerde ASML een verkoopsignaal, nadat de bodem uit de dubbele top werd gebroken.

ASMI heeft een soortgelijk technisch pad gevolgd: eerst een lange termijn verzwakking eind vorig jaar, gevolgd door een verkoopsignaal begin 2022.

Bij Besi trad de verzwakking al eerder op, aangezien de koers vrijwel geheel vorig jaar zijwaarts heeft bewogen.

Eind januari hebben wij ASML, ASMI en Besi verwijderd uit de lange termijn defensieve Tostrams beleggingsportefeuille.

Vroeg signaal voor een turnaround?

Technisch is het dus niet vreemd om nu het recente koersverloop van onze vaderlandse chippers te beoordelen. Want zijn er al signalen die aangeven dat de kou bij de halfgeleiders uit de lucht is? Wellicht een vroeg signaal voor een turnaround op de beurs?

Niets is minder waar. Zowel ASML als ASMI en Besi hebben dit voorjaar meerdere negatieve lange termijn signalen gegeven:

Het verlaten van de lange termijn uptrends is gevalideerd door lagere toppen

De 200-daags voortschrijdende gemiddelden zijn neerwaarts gedraaid

Ook noteren de halfgeleiders onder hun 200-dagehnlijnen.

Verder geven de neerwaarts krullende B.O.B-lijnen aan dat zowel ASML, als ASMI en Besi underperformen, en dus veel slechter dan de brede markt presteren.

Nog geen signalen van bodemvorming

Vooralsnog wijzen halfgeleiders de weg naar beneden. Er zijn nog geen signalen die op een bodem in de markt wijzen. Nu chippers verder verzwakken, gaat mogelijk ook de rest van de markt mee naar onderen. Chippers zijn nu eenmaal een leidende sector. When the chips go down, volgt waarschijnlijk ook de rest.

In deze column wil ik ASML, ASMI en Besi beoordelen.

Ik heb hier al eerder aangegeven dat de technische plaatjes van de chippers meedogenloos zijn. De sector ligt er niet goed bij en halfgeleiders zijn technisch volledig uit de gratie.

Vooral chippers hebben het de afgelopen maanden hard te ver duren gehad. Door de bank genomen hebben ASML, ASMI en Besi meer verloren dan andere aandelen.

Lange termijn ASML: verkopers houden aandeel in de greep

Op de grafiek zien we nog steeds een patroon van lagere toppen en bodems. De trend is neerwaarts gericht.



Nu ook de steun rond €492,15 (de bodem van 14 mei 2021) is gebroken, valt opnieuw de bodem er uit. Na de doorbraak onder €492,15 wordt €422,25 het volgende neerwaartse koersdoel.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie. De zwakke B.O.B.-indicator suggereert dat ASML achter blijft bij de rest van de markt.





Lange termijn ASMI: aandeel blijft zwak

De stijgende trend is gebroken en een lagere bodem is op de grafiek achtergelaten. Neerwaarts is er ruimte richting de steun op €196,50 (de bodem van 5 maart 2021). De weerstand komen we tegen op €343,60 (de top van 1 april).

De eventueel lagere top van €343,60 lijkt de recente verzwakking te bevestigen. De recente opleving doet niets af aan het verzwakte technische plaatje.

Bij ASMI draait de 200-dagenlijn neerwaarts. Dit signaleert een verzwakking in de technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) tendeert naar onderen en geeft aan dat ASMI iets slechter gaat presteren dan de markt.





Lange termijn Besi: lagere top

Besi ligt er technisch niet sterk bij. Nadat een koersbodem is gebroken, is er neerwaarts ruimte richting de steun van €47,75 (de bodem van 13 mei). Er ligt weerstand op €84,90 (de top van 1 april). De recent gevormde lagere top op €59,10 valideert het zwakke technische plaatje.

Na een doorbraak onder de steun van €47,75 wordt €33,67 het volgende neerwaartse koersdoel.

Bij Besi laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer. De B.O.B.-indicator buigt naar onderen af en geeft aan dat Besi steeds meer achterop raakt bij de rest van de markt.