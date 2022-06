Slotcall: Adempauze voor de AEX, meer shortgeweld dreigt

Het Damrak moet het zonder impulsen van Wall Street doen. De Amerikaanse markten zijn gesloten omdat president Biden een extra feestdag heeft verzonnen. Echt kwaad doet het vandaag in ieder geval niet, er was sprake van een rustige, prijshoudende stemming.

Pure winst na de scherpe verkoopdruk van vorige week. Wel kent het koersherstel van vandaag een wat aarzelend karakter. Wellicht dat het opduiken van Bridgewater Associates aan de shortkant voor enige terughoudendheid zorgt.

Uitschieter vandaag was Majorel dat aankondigde te willen fuseren met branchegenoot Sitel, al komt deze fusie feitelijk neer op een overname. Het leverde het niet door de Beleggersdesk gevolgde Majorel in ieder geval een stevige winst op.

Ook AF-KLM stond in de topstijgers deze maandag: wij zouden hier niet al teveel aan aflezen. Daarnaast was beursgenoteerd vastgoed aardig in trek, exclusief WDP althans.

Bij de dalers ging WDP aan kop, gevolgd door enkele unusual suspects, namelijk Aalberts en Heineken. Echt relevant bedrijfsnieuws kon niet gevonden worden.

De AEX sloot de eerste dag van de week af met een leuke winst van 0,9% en noteerde op het slot een stand van 641,43 punten, maar van een echt overtuigend herstel was - helaas - absoluut geen sprake vandaag.

CM.com

Een deep dive session van CM.com met analisten die vorige week werd gehouden leidde tot nieuwe inzichten, althans bij de Beleggersdesk. Hoe de vork precies in de steel zit, leest u in een uitgebreide analyse bij IEX Premium:

TKH

Het negatieve marktsentiment zet de koersen van vrijwel alle aandelen onder druk, inclusief dat van goed draaiende bedrijven als TKH Group. De vraag is of beleggers bij dit soort aandelen niet zijn doorgeslagen in hun verkoopdrang. Het antwoord daarop vindt u hier:

Ontex

Het is de laatste tijd wat stilletjes rond de Belgische luierfabrikant Ontex. Beleggers zijn in afwachting van meer duidelijkheid rond de toekomst: overgenomen worden door het Amerikaanse AIP, of zelfstandig verder met verkoop van de niet-kernactiviteiten. Een update van de Beleggersdesk:

Particuliere belegger haakt af

De gestaag afbrokkelende koersen van vrijwel alle aandelen – we zitten immers formeel in een bear market – laat inmiddels zijn sporen na bij veel particuliere beleggers. Althans, we focussen hier even op de VS, maar het beeld in Europa zal niet wezenlijk afwijken.

Uit cijfers van Goldman Sachs blijkt dat retailbeleggers ditmaal niet de dip kopen, in tegenstelling tot de marktafstort ten tijde dat corona zijn intrede deed. Sterker nog, beleggers lijken vrij massaal af te haken.



Bron: Bloomberg

Data van de Amerikaanse zakenbank laat zien dat ruwweg de helft van alle Nasdaq-aandelen die door retailbeleggers werden gekocht sinds 2019, van de hand zijn gedaan, evenals 25% van de in de S&P 500 opgenomen aandelen.

Nog een opvallend feit: de handelsvolumes bij callopties lopen scherp terug. Was er van 2019 tot eind 2021 sprake van flinke handel, inmiddels is dit met circa 70% teruggelopen. Oftewel, callopties kopen waarmee gegokt wordt op verder stijgende koersen, is passé. Met een S&P 500 die year-to-date zo’n 20% heeft ingeleverd en een Nasdaq die zelfs ruim 30% daalde, zien veel Amerikaanse beleggers het niet meer zitten.



Bron: Bloomberg

Meer feitjes: vooral tech- en biotechaandelen zijn uit de gratie en zijn volgens de data van Goldman Sachs fors verkocht. Een mandje aandelen die bij veel retailbeleggers populair zijn, heeft dit jaar zo’n 40% ingeleverd. Een andere indicator – aandelen die het meest voorbij komen op social media – staat ytd zelfs op een min van 50%.

Er is een categorie die de dans vooralsnog weet te ontspringen. Dat zijn de ETF’s – en dan vooral ETF’s met een focus op dividend – gezien een inflow dit jaar van per saldo $30 miljard.

Huizenbouwers door het putje

De bomen leken tot in de hemel te groeien op de huizenmarkt, zowel in de VS als in Europa. Echter, ook hier is het beste er wel vanaf. De hard oplopende rente – de tienjaarsrente in de VS staat alweer op 3,25% - zet een rem op de vraag naar hypotheken. Tevens krijgt de uit de hand gelopen inflatie steeds meer vat op de stemming van consumenten, en dan niet in positieve zin.



Bron: Bloomberg

Een en ander heeft veel impact op Amerikaanse huizenbouwers met een notering op Wall Street. Wat heet, de S&P Supercomposite Homebuilders Index waarin een mandje huizenbouwers is opgenomen, verloor afgelopen week 14%.

De benchmark van huizenbouwers is sinds de start van het jaar volgens Bloomberg zelfs met 43% gedaald. Ter vergelijking: dat is de sterkste daling sinds … 2007. U weet wel, het jaar dat de financiële crisis voor de deur stond. Het is vooral de snelheid waarmee de marktomstandigheden verslechteren die verrast.

Bankanalisten downgraden inmiddels massaal de adviezen voor huizenbouwers als Toll Brothers, Lennar Corp, Hovnanian en Pulte Homes. Allicht een tikje mosterd na de maaltijd, maar na jaren huizenmarktgekte kon een tegenreactie niet achterblijven en is het anyone’s guess hoe diep de huizenmarkt door de knieën moet.

De Fed is ook niet blind voor de impact van de serie renteverhogingen op de huizenmarkt. Powell signaleerde “verzwakking, deels veroorzaakt door (scherp) oplopende hypotheekrentes.”

Margin call

Three Arrows Capital kreeg afgelopen weekend een door velen gevreesd telefoontje: een margin call. Een partij die bij velen mogelijk niet bekend is, maar Three Arrows geldt als een prominent crypto hedge fund. Allicht beter: gold, want het hedge fund was niet bij machte te voldoen aan de eis tot extra collateral.

Het vanuit Singapore opererende hedge fund behoort tot de grootste en meest actieve crypto hedge funds en dat juist Three Arrows niet kon voldoen aan de margin call is daarmee des te pijnlijker.

Bitcoin zakte afgelopen weekend door het ijs en dook royaal onder de $20k, een niveau waarop marktvorsers al hadden voorspeld dat dit tot extra margin calls zou leiden. Bij Three Arrows zijn inmiddels een deel van de uitstaande posities geliquideerd door partijen als BlockFi en Genesis. Die behoren tot de grootste partijen in de crypto industrie die leningen verstrekken aan crypto hedge funds.

BlockFi op zijn beurt doet naar verluidt al enige tijd verwoede pogingen kapitaal op te halen, als we de New York Post mogen geloven. De crypto kredietverstrekker zou op zoek zijn naar $100 miljoen, waarbij het bereid is een discount te accepteren van 80% ten opzichte van de waarde van het concern bij het laatste rondje kapitaal ophalen voor de malaise toesloeg.

Three Arrows heeft onder andere geïnvesteerd in Greyscale Bitcoin Trust, een fonds met een notering op Wall Street dat momenteel tegen een discount handelt van circa 30%.

Los van de discussie wat een reële waarde is van een bitcoin – de meningen zijn daar nogal over verdeeld – zien we in cryptoland nu vooral een bekend probleem opduiken: teveel leverage. Het aanpassingsproces aan de nieuwe realiteit waarbij geld niet langer ‘gratis’ is en teveel risico hard wordt gecorrigeerd, is doorgaans lang en pijnlijk.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn vandaag gesloten in verband met Juneteenth Day.

Rentes

De rentes doen wat zij al enige tijd doen: verder oplopen. Wij letten vooral op de kapitaalmarktrentes van Zuid-Europa. Dat dreigt opnieuw uit te groeien tot een probleem.



Bron: Reuters

Brede markt

Relatief weinig actie op de bredere markt, al gold ook hier dat het sentiment licht positief van aard was. Wel opvallend was het herstel bij bitcoin: afgelopen weekend dook de cryptomunt duidelijk onder de $18k, maar dit lokte toch wat koopactie uit. Goud doet vrij weinig, maar heeft de correctie van vorige week wel tamelijk intact doorstaan.

De VIX geeft nog absoluut geen signalen van paniek en dat is ergens spijtig. Normaliter geven piekstanden namelijk een indicatie van enige bodemvorming.

Het Damrak

Adyen (- 0,1%) kreeg een verkoopadvies met koersdoel €1.100 voor zijn kiezen van een Amerikaanse zakenbank

(- 0,1%) kreeg een verkoopadvies met koersdoel €1.100 voor zijn kiezen van een Amerikaanse zakenbank Besi (+ 2,0%) herstelt wel heel magertjes van de daling van vorige week. Analisten hanteren een gemiddeld koersdoel van maar liefst ruim €90.

(+ 2,0%) herstelt wel heel magertjes van de daling van vorige week. Analisten hanteren een gemiddeld koersdoel van maar liefst ruim €90. DSM (+ 1,7%) kreeg van Kepler Cheuvreux een ambitieus koersdoel mee van €200 dat in ieder geval vandaag goed in de smaak viel

(+ 1,7%) kreeg van Kepler Cheuvreux een ambitieus koersdoel mee van €200 dat in ieder geval vandaag goed in de smaak viel ING Groep (+ 2,0%) is een van de Europese aandelen die geshort wordt door Bridgewater Associaties, meer hierover bij IEX Premium

(+ 2,0%) is een van de Europese aandelen die geshort wordt door Bridgewater Associaties, meer hierover bij Just Eat Takeaway (+ 3,8%) krabbelt weer wat op na de extreme sell off van vorige week, maar het blijft een moeizaam verhaal

(+ 3,8%) krabbelt weer wat op na de extreme sell off van vorige week, maar het blijft een moeizaam verhaal Shell (+ 2,8%) herstelt slechts deels van de koersdreun van afgelopen vrijdag, onder een vlakke olieprijs, dat wel

(+ 2,8%) herstelt slechts deels van de koersdreun van afgelopen vrijdag, onder een vlakke olieprijs, dat wel ABN Amro (+ 4,0%) was vandaag in trek, allicht deels onder invloed van overnamespeculatie. Rapporten die stellen dat de bank niet bij BNP Paribas past, missen de essentie.

(+ 4,0%) was vandaag in trek, allicht deels onder invloed van overnamespeculatie. Rapporten die stellen dat de bank niet bij BNP Paribas past, missen de essentie. AF-KLM (+ 7,9%) doet een eerste poging iets van de snoeiharde daling van de afgelopen maanden goed te maken. De Beleggersdesk ziet niets in het aandeel, ondanks dat de IATA verwacht dat de sector in 2023 weer winst zal maken.

(+ 7,9%) doet een eerste poging iets van de snoeiharde daling van de afgelopen maanden goed te maken. ziet niets in het aandeel, ondanks dat de IATA verwacht dat de sector in 2023 weer winst zal maken. Basic Fit (+ 5,5%) kon een deel van de verliezen van afgelopen week weer inlopen, relevant bedrijfsnieuws kon niet gevonden worden om deze stijging te verklaren.

(+ 5,5%) kon een deel van de verliezen van afgelopen week weer inlopen, relevant bedrijfsnieuws kon niet gevonden worden om deze stijging te verklaren. Ebusco (- 1,7%) ontwikkelt zich steeds meer als tegendraads aandeel: stijgen op rode dagen, inleveren bij een positieve markt.

(- 1,7%) ontwikkelt zich steeds meer als tegendraads aandeel: stijgen op rode dagen, inleveren bij een positieve markt. Majorel (+ 14,3%) liet vandaag weten te willen fuseren - feitelijk een overname - met branchegenoot Sitel en dat viel goed in de smaak bij beleggers.

(+ 14,3%) liet vandaag weten te willen fuseren - feitelijk een overname - met branchegenoot Sitel en dat viel goed in de smaak bij beleggers. Op de lokale markt zakt Core Lab (- 2,5%) dieper weg op een positieve beursdag.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Just Eat Takeaway: naar €32,50 van €117 en kopen - Morgan Chase

DSM: naar €200 van €164 en kopen - Kepler Cheuvreux

Adyen: initial coverage verkopen met koersdoel €1.100 - Citi Research

Unibail: naar €66 van €67,30 en naar kopen van verkopen - SocGen

AF-KLM: naar €1,50 van €4,40 en houden - Citi Reserach

Colruyt: naar €25 van €47 en naar verkopen van houden - HSBC

Colruyt: naar €21 van €36 en verkopen - JPMorgan

Nestlé: naar CHF 130 van CHF 135 en kopen - JPMorgan

Nestlé: CHF 128 naar kopen van houden - Credit Suisse

Nokia: naar €6,10 van €6,20 en kopen - Goldman Sachs

Agenda 21 juni

14:30 Chicago Fed index - Mei (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Mei (VS)