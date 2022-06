"Ik word hebberig van deze koersen"

Bedankt weer voor de fijne podcast, ik ben een trouwe luisteraar.

Ik ben ook te hebberig geworden, kon me moeilijk beheersen en heb flatexDEGIRO, Shell (na daling vrijdag eind van de middag), ABN (op o.a. overname speculatie geruchten, anders voor lange termijn) en Rabobank ledencertificaten gekocht. Conclusie is dat ik nu in een week van 50% nu voor 90% van mijn gealloceerd vermogen belegd ben...

Ik zou nog graag als laatste ASML kopen, maar waardering is wat mij betreft toch nog te hoog (de bomen groeien niet tot in de hemel, ook al willen we dat graag geloven)

Spannende tijden!