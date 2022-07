ESG is meer dan ooit van belang voor beleggers

>>DSM past bijvoorbeeld wel volgens mijn maatstaven. Het bedrijf is al jaren bezig om vervuilende activiteiten af te stoten en investeert in innovatieve voedingsproducten die een bijdrage leveren aan een schonere wereld.<<



Tsja, dit zegt alles. De rommel vegen we onder het tapijt en we plakken een mooi stempel op de overblijvende ESG-ready activiteiten. Idem met Big Oil en andere niet ESG waardige activiteiten.



Wanneer dringt het toch een keer door dat het niet de bedrijven zijn waar het probleem ligt, maar bij de eindgebruikers van de produkten ? Zolang consumenten produkten afnemen blijven bedrijven die produceren, zeker als er weinig of geen alternatieven zijn.

Ook al zou Tesla ook zijn S en G stempeltje krijgen, dan nog zit er in de hele toeleveringsketen voldoende niet ESG waardige activiteiten en produkten.

ESG is gewoon de zoveelste hoax die een belegger werkelijk niks oplevert, behalve minder rendement.