Amper lucht voorbeurs, maar genoeg ongeleide projectielen en rally Chinese tech

De Bank of Japan houdt vandaag stevig de nul vast, maar het lijkt wel alsof er onder centrale bankiers meer paniek is dan onder ons aandelenbeleggers.

Inmiddels regent het echter net zo hard index- en basispunten. De AEX indicatie is +0,1% en dat is een doekje voor het bloeden na die afstraffing van gisteren. Die leverde nieuwe bodems op zowel intradag (-23,3% onder de all-time high), als slotbasis (-22,9%) op. Houd u vast, Chinese technologie laat een rally zien.

Wereld van twee snelheden

De Hang Seng Tech Index staat +2,5% en Tencent staat +1,5% in Hong Kong, het is echt een wereld van twee snelheden. Opgelet, misschien is er nog wat impact vanuit de optiemarkt. Het is Quadruple Witching Day, ook de kwartaalopties en futures lopen af.

Europese futures kruipen een paar tienden op

De Amerikaanse idem dito

In Azië valt de schade reuze mee, bescheiden minnen en China staat dus hoger

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +11,2% op 33,0

De dollar stijgt 0,4% naar 1,053, nadat de munt gisteren een tik kreeg

De Duitse tienjaars rente stijgt één basispunt naar 1,70% en de Amerikaanse zakt zeven naar 3,27$, wat gebeurt er toch allemaal op die red, hot obligatiemarkt

Goud -0,6%, olie -0,3% en crypto presteert redelijk vlak. Bitcoin hannest weer/nog met $20.000

Gratis geld uitgeprijsd

Wat is het verhaal dit jaar? We prijzen in geen tijd gratis geld uit en duur geld in en wordt het een recessie of stagflatie, zoiets? En wat voor aandelenkoersen en -waarderingen horen daarbij? Het is zoeken en de risicobereidheid is nu even compleet weg, met die hypernerveuze macrocijfers én centrale banken.

De S&P 500 staat -23,1% dit jaar. Dit zijn de slechtste beursjaren ooit, om een idee te geven. De obligatiemarkt year-to-date is de slechtste ooit.

1931: -43.8% 2008: -37.0% 1937: -35.3% 1974: -25.9% 1930: -25.1% 2002: -22.1% 1973: -14.3% 1941: -12.8% 2001: -11.9% 1940: -10.7%

Intussen heeft de markt zowat alle winsten sinds de Covid-19 pandemie uitbrak weer verspeeld. De AEX staat ook nog maar tien puntjes boven de top begin 2000.



Zie hier de CBOE VIX Index en VDAX-New. De volatiliteit loopt op, zeker de laatste, maar er is nog geen sprake van paniek, overgave en capitulatie.



Zo is de beurs dan ook wel weer, want de koersen dalen zonder nieuws. Er is niet één nieuwtje op het Damrak en daarom deze maar.

Let wel, we weten niet of en wat Bridgewater aan eventuele longs en hedge hier tegenover heeft staan. Het fonds heeft dit vaker gedaan, ik denk voor een quick buck.

Geen reden voor paniek. #ASML is niet uitverkoren na een grondige fundamentele analyse. Hij wil blijkbaar Europa, olie, rentegevoeligheid shorten. De keus voor ASML draait vooral om liquiditeit vermoed ik. Voor miljarden short gaan lukt niet met de TomTom's van deze wereld... — Robbert Manders, CFA (@RobbertManders) June 16, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, ofwel helemaal niks.

08:04 Licht herstel voor AEX voorzien na koersval

07:48 Jefferies verlaagt koersdoel AkzoNobel

07:12 Bank of Japan handhaaft rente

07:05 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:59 Beursagenda: macro-economisch

06:58 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:58 Beursagenda: buitenlandse fondsen

16 jun Recordomzet voor Adobe

16 jun Wall Street in de ban van renteangst

16 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

16 jun Update: olieprijs hoger na late opleving

16 jun Wall Street koerst lager

16 jun Update: KLM houdt Schiphol verantwoordelijk voor financiële impact maatregelen

16 jun Beursblik: nog vier Britse renteverhogingen dit jaar

16 jun Europese beurzen onderuit

16 jun Optieovereenkomst tussen UMG en Tencent aangepast

Analistenadvies:

AkzoNobel: naar €77 van €84 (hold) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda en kijkt u om 11:00 uur maar even de andere kant uit. De optie-expiraties zijn om 12:00 (DAX en Euro Stoxx) en 16:00 (AEX).

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Alumexx NV)

00:45 Investeringen ondernemingen Frankrijk – May 2022 (Frankrijk)

09:15 Industriële Productie Verenigde Staten - May 2022 (Verenigde Staten)

En dan nog even dit

Mooi kort samengevat:

Wall Street’s main indexes plunged on Thursday as recession fears grew following moves by central banks around the globe to stamp out rising inflation. Read more here: https://t.co/HUL2YZ78hj pic.twitter.com/lsiuUEeRCP — Reuters Business (@ReutersBiz) June 17, 2022

Zo slecht is het nu, is de markt niet een beetje oversold?

13% of stocks in the S&P 500 closed above their 200-day moving average today, the fewest since April 2020. $SPX pic.twitter.com/YhZxUT3usf — Charlie Bilello (@charliebilello) June 16, 2022

Het fenomeen Japan:

Bank of Japan maintains ultra-low interest rates, but warns it is closely watching the impact of yen moves https://t.co/V1km8L8bJG pic.twitter.com/OMXdsNj8cc — Reuters Business (@ReutersBiz) June 17, 2022

Telefoon voor meneer Jitse:

WATCH: These robots are delivering food to Uber Eats users as part of a pilot project in and around Hollywood pic.twitter.com/nhbQ1xGelm — Reuters Business (@ReutersBiz) June 17, 2022

Serieuze rel:

U.S. Energy Secretary Jennifer Granholm called an emergency meeting with refining executives for next week as tensions between the Biden administration and Big Oil mount over soaring gasoline prices https://t.co/U3wYhUDDdh pic.twitter.com/KGuYDEHEuU — Reuters Business (@ReutersBiz) June 17, 2022

Valt belastingontduiking ook onder crackdown?

China fined a social media influencer $16 million for tax evasion, the latest punishment given to an online personality as part of a nationwide crackdown https://t.co/dFdQmG1sIO — Bloomberg Markets (@markets) June 17, 2022

Meer nieuws uit China, de volgende is een nucleaire:

China launched its third aircraft carrier, the Fujian, in Shanghai on Friday morning. The carrier, named after Fujian Province, was completely designed and built by the country https://t.co/UZXeosXhFC pic.twitter.com/bUv3K1RnPI — China Xinhua News (@XHNews) June 17, 2022

Nog meer dure energie:

A breakneck rally in Asian natural gas spot prices is forcing some importers to halt plans to buy additional shipments of the power plant fuel https://t.co/uEPZBjuGbG — Bloomberg Markets (@markets) June 17, 2022

Hoeveel?

Elon Musk sued for $258 billion by a Dogecoin investor who accused him of running a pyramid scheme to support the cryptocurrency https://t.co/vlvn4cBYhe pic.twitter.com/oqECbVjlJ4 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 17, 2022

En ze waren al niet goedkoop:

Tesla will charge more for its cars in the United States amid inflation. Read more here: https://t.co/9kfXA9cFek $TSLA pic.twitter.com/0J8ZKXmDWm — Reuters Business (@ReutersBiz) June 17, 2022

Risico wordt duur betaald:

From Breakingviews - Expensive capital will slow the green transition https://t.co/0LMGnYrUu8 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 17, 2022

Veel plezier en succes vandaag.