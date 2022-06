De inflatie is een tikkende tijdbom

Bericht delen via:

De inflatie staat op springen. De belangrijkste grondstoffen liggen technisch klaar voor een explosieve stijging, maar ze wachten nog op een vonkje.

De financiële markten staan in brand, waarbij rente en inflatie de hoofdrol spelen. Beleggers proberen hun strategieën aan te passen. Moet je nu kopen of juist niet en welke beleggingen worden weer interessant?

De IEX Beleggersdag op 1 juli in Bussum komt in dit opzicht als geroepen. De top van de Nederlandse beleggingswereld geeft dan acte de presence, met tal van workshops en seminars.

Lunchseminar 'Cash is King, er komen gigakoopkansen'

Uiteraard ben ik ook die dag actief. Ten eerste met mijn lunchseminar 'Cash is King, er komen gigakoopkansen'. Verder neem ik later op de dag deel aan de paneldiscussie, waar tal van experts aanwezig zijn.



Ik nodig u hierbij van harte uit voor de IEX Beleggersdag op 1 juli a.s.

Hier vindt u het programma van de Beleggersdag.

Wie vandaag nog een kaartje koopt kan profiteren van een aantrekkelijke vroegboekkorting.

Inflatie: tikkende tijdbom

Technisch bezien zijn de energiemarkten de lont in het kruidvat van de inflatie. Zowel ruwe olie als Natural Gas staan op het punt opwaarts uit te breken.

Deze analyse heb ik in de afgelopen maanden hier meerdere malen besproken. De huidige technische omstandigheden in de energiemarkten zouden we kunnen kenmerken als een tijdbom onder de economie, die langzaam wegtikt.

Aarzelend verloop

Als we echter inzoomen op de verschillende grondstoffenmarkten, dan valt een heel ander technisch beeld op.

Want enkel bezien vanuit de korte termijn laten de belangrijkste energiemarkten juist een aarzelend verloop zien.

Illustratief hiervoor is de DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex. Deze fluctueert al een maand of drie volkomen zijwaarts tussen 39 en 41. Voor de inflatieverwachtingen geeft dit een neutrale impuls

Ook de prijs van aardgas op de wereldmarkten, waar politiek en economisch zoveel over te doen is, zit sinds eind april gevangen in een range tussen $7 en $9.

De olieprijs (Brent) stuitte op 2 maart op de top maart 2012 op $128,40, om daar vervolgens maandenlang onder te blijven.



Verder piekte de graanprijs op 11 maart rond $1.363,50, daar staan we sindsdien nog steeds onder, terwijl de prijs van sojabonen op 24 februarie een top vormt rond $1.764,50.

... dat kan uitmonden in explosieve stijging

Technisch zou je kunnen vaststellen dat de belangrijkste grondstoffen klaarliggen voor een explosieve stijging, maar op korte termijn op een vonkje wachten.

Daarom wil in in deze blog de grondstoffencomponent op korte termijn belichten.

Ik begin met de UBS commodity index. Vervolgens kijk ik naar Brent-olie, aardgas, graan en sojabonen. Voor de afwisseling beoordeel ik ook de grafiek van de goudprijs.

Grondstoffenindex: verkoopdruk neemt toe

Binnen de neutrale bandbreedte verliest de Commodity Index aan kracht. Recent is de korte herstelbeweging naar onderen verlaten.

De verkoopdruk neemt weer toe. De steun ligt rond 36,87 punten (de bodem van 9 mei). Weerstand ligt op 41,71 punten (de top van 8 juni).







Brent-olie komt er beter bij te liggen

De olieprijs komt er beter bij te liggen. De prijs voor ruwe olie maakt op dit moment een opwaartse draai. De correctieve fase is al aan de bovenkant verlaten.

Voor een solide verbetering is een doorbraak boven de weerstand van $128,40 (gevormd op 2 maart 2012) noodzakelijk. Van belang is wel dat de steun van $97,17 (de bodem van 16 maart) intact blijft.





Gasprijs verzwakt

Natural gas is verzwakt nadat de opgaande trend is verlaten. Dit kan een consolidatie inluiden boven de steun van $7,03 (de bodem van 9 mei). De weerstand bevindt zich op $9,43 (de top van 7 juni).

Op dit moment adviseren we om even geen nieuwe actie te ondernemen. Bij een doorbraak en slotstand onder de steun treedt een verdere verzwakking op. In dat geval wordt $6,36 het volgende neerwaartse koersdoel.





Graan: verkoopdruk

De graanprijs heeft de herstelfase naar onderen afgebroken, hetgeen wat verkoopdruk signaleert.

De steun ligt rond $972,00 (de bodem van 29 maart). De graanprijs laat bewegingen zien tussen deze steun en de weerstand van $1.363,50 (de top van 8 maart).

Na een doorbraak onder de steun van $972,00 wordt $735,50 het volgende neerwaartse koersdoel.



Sojabonen: beleggers kopen op hogere niveaus (bij)

De prijs van sojabonen verbetert. De recente serie hogere koersbodems geeft al aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen.

Het technische beeld klaart verder op indien de weerstand van $1.764,50 (gevormd op 24 februari) op basis van de slotkoers definitief opwaarts wordt gebroken. Steun ligt rond $1.547,00 (de bodem van 16 februari).





Goud: neutraal, met lagere toppen

Het edelmetaal goud keert terug naar de voormalige en steun op $1.780,30 (de bodem van 28 januari). Technisch ontwikkelt de goudprijs zich neutraal, maar met lagere toppen. De verkoopdruk is nog niet weg.

De weerstand bevindt zich rond $2.075,35 (de top van 7 augustus 2020).