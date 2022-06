In de afgelopen jaren dachten veel beleggers een goede strategie te hebben. Het rendement was immers het bewijs. Nu de wind uit een andere hoek waait, valt menigeen door de mand. Was het dus toch de Bullmarkt die voor het rendement zorgde en niet de brains van de belegger. Tijd voor paniek dus.

Ja, het is goed wanneer een gevoel van paniek u bekruipt. Het is echter niet de bedoeling dat u meteen rücksichtslos alles verkoopt. Stilstaan bij de vraag Heb ik geluk gehad en wat wordt mijn aanpak nu lijkt mij wel relevant.

Maar op lange termijn komt het goed...toch?

De tijd van gratis geld is voorbij en centrale banken zitten klem. Gaat u er maar vanuit dat dit probleem niet morgen ineens van tafel is. De markten zullen volatieler worden met minder eenrichtingsverkeer. Rendement maken is ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Kopen en hopen op een stijging past niet meer bij deze tijd - tenzij u heel veel tijd heeft en hoopt (wellicht tegen beter weten in) dat het op lange termijn allemaal goedkomt.

Ik heb 35 jaar ervaring en heb mijn lessen geleerd. Een van die lessen komt uit de periode 2000-2010. De AEX noteerde 700 in het jaar 2000. Het duurde vervolgens 15 jaar(!) voordat de aandelenmarkten de dip van AEX 700 naar AEX 200 weer hadden ingelopen, rekening houdend met herbelegging van dividend. In vaktermen noem je dat een drawdown.

Wat een beroerde statistiek. Een langetermijnbelegger moet dus blijkbaar een drawdown van 70% (daling 700 -200) accepteren en dan 15 jaar wachten totdat hij bij break-even is.

De tijd dringt en het risico neemt toe

Tijd voor een betere strategie, zo lijkt mij. Ik heb het geduld noch de tijd, gelet op mijn leeftijd. Bovendien wens ik geen terugval in vermogen te accepteren van tientallen procenten.

Veel beleggers die de grens van 50 jaar zijn gepasseerd zouden dus nu wel even in paniek moeten raken. De boodschap van de recente daling is namelijk dat de tijd dringt en het risico toeneemt. Het goede nieuws is dat er wel degelijk goede alternatieven zijn voor de Buy-and-Hold (Hope)-strategie. De strategie die ik zelf hanteer heeft ieder geval betere statistieken. Op 1 juli a.s. zal ik deze presenteren tijdens de IEX Beleggersdag 2022 in Bussum.

De belangstelling is overweldigend en de plaatsen zijn schaars. Mocht u erbij willen zijn, dan moet u specifiek reserveren. Ik zie u graag, en in de tussentijd: geen paniek, de redding is nabij.