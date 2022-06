Dat aandelen dalen is één, maar Flow Traders?!

Handelshuis Flow Traders is een mooie hedge tegen turbulentie en volatiliteit. Sinds de notering nu bijna zeven jaar geleden kent intussen iedereen deze vuistregel. Misschien heeft het u al een of meerdere knaken opgeleverd.

Zoals met alles op de beurs is ook deze vuistregel... U krijgt het vandaag weer ingepeperd: de volatiliteit loopt 7% op, maar Flow Traders daalt met de markt mee. Weer. Wat is er gebeurd, wat is anders in 2022 en hoe kan dit? Een poging tot duiding.

Gemiddeld

Ten eerste, Flow Traders beweegt niet één op één met de volatiliteit. Het is meer per saldo, net zoals Aegon met de Amerikaanse rente meebeweegt. Zeker niet op dagbasis, maar wel wel trendmatig. Hieronder staat de hele koersgeschiedenis van Flow Traders versus de CBOE VIX-index, de volatiliteitsmeter van de S&P 500. De huidige bear market heeft nog geen paniek-spike laten zien.

Als u niet beter zou weten, zou u op basis van dit VIX-plaatje niet eens denken dat de AEX al sinds half november in de ban van de beer is. En Flow Traders moet het vooral van écht hoge volatiliteit hebben, dan kan het in een paar uur of dagen een heel kwartaal verdienen.



Animo

Ten tweede is Flow Traders niet de enige marktpartij die daalt. Hieronder een verzameling brokers, market makers en een beurs. In meer of mindere mate doen ze het geen van alle goed; van deze paar namen houden alleen de klassieke Amerikaanse brokers Charles Schwab en Interactive Brokers de markt bij.

Hoe het met nieuwkomers Coinbase en Robinhood is gesteld weet u, die zijn gedecimeerd sinds hun beursgangen vorig jaar. En is dat ook de crux? Met de bear market en het wegvagen van technologie en (het vooral voor de handel lucratieve) crypto van de beurs, handelt en belegt iedereen veel minder. Minder omzet dus.



Met de beren mee

Sluit nooit een scenario uit en met een dreigende systeemcrisis in de cryptowereld is de beurs wellicht ook kopschuw. Eén failliete partij kan de hele markt meesleuren. Diverse partijen zitten al in de problemen, daarmee ontstaat er wantrouwen en als iedereen dan op de handen gaat zitten...

Tot slot, we zitten in een bear market. De koersen dalen marktbreed, ook de mooie aandelen waar geen vuiltje aan de lucht is (maar die misschien veel te duur zijn). Dus ook voor Flow Traders is er neerwaartse druk, door mensen en partijen die niet alleen losse aandelen, maar ook indexfondsen en trackers verkopen.

En misschien voorziet de beurs slechte jaren voor... de beurs. En daarmee ook voor de beurspartijen, zo simpel is het. Onze beleggersdesk volgt trouwens Flow Traders, Virtu, FlatexDeGiro en Euronext - klik op de linkjes voor advies.