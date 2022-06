Help, wat dalen we hard. Wat is er aan de hand?

Update 13:00 uur, de Bank of England verhoogt de rente inderdaad met het verwachte kwartje naar 1,25%.

U ziet het rood van de borden druipen - overal. De onverwachte renteverhoging van de Zwitserse SNB naar -0,25% van -0,75% vanochtend is de trigger voor de sell-off in... zowat alles nu. En wie weet is dat nog niet alles, want wat als de Bank of England om 13:00 uur niet één, maar twee kwartjes verhoogt...?

Het gaat om de rentes vandaag, aandelen volgen. Die Edelweiss onder de renteverhogingen deze week doet het basispunten regenen in Europa:



Bovendien begint de markt hoe langer hoe meer ga 'ns wat doen of schiet eens op tegen de ECB in Frankfort te zeggen.

De obligatiemarkt is volgens alle boekjes toonaangevend voor de aandelenmarkt en die gaat hierin mee. En hoe. Groei en tech daalt weer het hardste, het is het bekende beeld van dit jaar. Risico wordt duur betaald in 2022. Crypto spartelt nu ook weer en ook diverse grondstoffen kleuren rood.



Een blik op de volatiliteit leert dat de CBOE VIX-index (S&P 500) nog geen strapatsen laat zien, maar de VDAX-New schurkt nu tegen 40 aan. Dat duidt eindelijk op onrust? Van paniek en overgave is echter nog geen sprake. Let wel, dit kan er ook in één keer in vliegen en de markt wordt nu toch nerveuzer.



Grote afwezige is wat veel gezegd, maar beweegt EUR/USD niet opvallend weinig? De dollar trekt wat aan, dat is alles.