We zien meer basispunten dan indexpunten voorbij komen voorbeurs

De AEX indicatie is.... vlak. Niet voor het eerst dat er na een groot agendapunt niks gebeurt. De Fed verhoogde gisteravond inderdaad de rente met drie kwartjes. Er was veel koersreactie, maar alles bleef ruim binnen de perken. Geen chaos. Zo meer, maar dit was de crux van de rentestap:

Inflatie is veel en veel te hoog

Economie draait als een lier, vraag is onveranderd hoog en niks recessie

Arbeidsmarkt is overspannen en lonen stijgen hard

Fed kan en durft dus vol op het rente-orgel te gaan

Aandelen hoger en dollar en rente lager

Sterke economie, wellicht dat de koersen daarom positief reageerden. De markt nu:

Europese futures openen een paar tienden hoger

De Amerikaanse staan een tiende lager

In Azië staan er plussen en minnen met louter nullen voor de komma op het bord, niks bijzonders. Ai. Tencent staat wel -3,1% in Hongkong, waar de Hang Seng Tech-index -2,1% doet

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -9,4% (!) op 29,6

De dollar stijgt 0,1% naar 1,043

De Duitse tienjaars rente zakt drie basispunten naar 1,63% en de Amerikaanse liefst negen naar 3,33%

Goud ligt vlak, olie stijgt een paar tienden en crypto veert ook op de Fed op

Hier meteen maar de rentes, want het gaat alweer van dik hout.



Worden het twee of drie kwartjes, was de grote vraag vooraf. Dit zijn de cruciale redenen die Fed-voorzitter Jerome Powell gisteren gaf voor de renteverhoging met drie kwartjes, of 75 basispunten, naar 1,50%-1,75%. Kort samengevat:

15 Jun - 20:50:34 [RTRS] - FED'S POWELL: BUT LAST WEEK'S MICHIGAN READING WAS QUITE EYE CATCHING

15 Jun - 21:06:23 [RTRS] - FED'S POWELL: CONSUMERS ARE SPENDING, NO SIGN OF BROADER SLOWDOWN IN ECONOMY

15 Jun - 20:44:03 [RTRS] - FED'S POWELL: NEXT MEETING COULD WELL BE DECISION BETWEEN 50 BPS AND 75 BPS

15 Jun - 20:39:21 [RTRS] - FED'S POWELL: ECONOMY IS STRONG, WELL POSITIONED TO HANDLE TIGHTER POLICY

15 Jun - 20:38:58 [RTRS] - FED'S POWELL: FURTHER SURPRISES IN INFLATION COULD BE IN STORE, WILL NEED TO BE NIMBL

15 Jun - 20:38:27 [RTRS] - FED'S POWELL: AT NEXT MEETING 75 BPS OR 50 BPS RATE HIKE SEEM MOST LIKELY

15 Jun - 20:38:00 [RTRS] - FED'S POWELL: PACE OF RATE HIKES WILL DEPEND ON INCOMING DATA

15 Jun - 20:37:57 [RTRS] - FED'S POWELL: OVER COMING MONTHS WE'LL BE LOOKING FOR COMPELLING EVIDENCE INFLATION IS COMING DOWN

15 Jun - 20:37:45 [RTRS] - FED'S POWELL: OUR PROJECTIONS ARE NOT A PLAN, NO ONE KNOWS WITH ANY CERTAINTY WHERE THE ECONOMY WILL BE IN A YEAR,

15 Jun - 20:36:54 [RTRS] - FED'S POWELL: IN RESPONSE TO THAT, WE DECIDED TO MOVE BY 75 BPS TODAY

15 Jun - 20:35:34 [RTRS] - FED'S POWELL: WE ARE HIGHLY ATTENTIVE TO RISKS OF HIGH INFLATION AND STRONGLY COMMITTED TO BRINGING IT DOWN

15 Jun - 20:35:05 [RTRS] - FED'S POWELL: WE CONTINUE TO SEE RISKS FOR INFLATION TO THE UPSIDE

15 Jun - 20:34:45 [RTRS] - FED'S POWELL: COVID RELATED LOCKDOWNS IN CHINA LIKELY TO MAKE SUPPLY CHAIN PROBLEMS WORSE

15 Jun - 20:34:22 [RTRS] - FED'S POWELL: SUPPLY CONSTRAINTS HAVE BEEN LONGER THAN ANTICIPATED AND PRICES PRESSURES HAVE BROADENED

15 Jun - 20:32:48 [RTRS] - FED'S POWELL: WAGE GROWTH IS ELEVATED

15 Jun - 20:32:41 [RTRS] - FED'S POWELL: LABOR MARKET HAS REMAINED EXTREMELY TIGHT

15 Jun - 20:31:16 [RTRS] - FED'S POWELL: CURRENT PICTURE IS PLAIN THAT LABOR MARKET IS EXTREMELY TIGHT, INFLATION TOO HIGH

15 Jun - 20:30:41 [RTRS] - FED'S POWELL: WE ARE MOVING EXPEDITIOUSLY ON RATES

De S&P 500 reageerde hier met veel Sturm & Drang op, en wel omhoog:



De Amerikaanse tienjaarsrente moest echter een reeks basispuntjes aftikken:



De dollar trok aan, maar is weer terug bij waar die was ten opzichte van de euro:



Vooruit - deze nog, bitcoin was ook winnaar.



Over naar de orde van de dag

De Bank of England verhoogt om 13:00 uur - de Big Ben loopt dan drie rondjes tegen de klok in om de Tower - de rente met een kwartje. Aan de consensus te zien is het vooral belangrijk wie van de bestuurders er allemaal komen opdagen.



Meer orde van de dag: Prosus had gisteravond al een trading update. Niet al te geweldig natuurlijk, maar had u ook anders verwacht?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Hier die werkloosheid:

De werkloosheid nam licht toe in mei. Het aantal werkloosheidsuitkeringen bleef dalen. https://t.co/nFleKTR8yD pic.twitter.com/ziPZPSZs0J — CBS (@statistiekcbs) June 16, 2022

De AFM meldt deze shorts met Bridgewater groter in Adyen:



De agenda met Azerion en let toch maar even op grutter Kroger. Target, weet u wel. Omzet, marges. Verder is er is die Philadelphia Fed-index, wijst die net als die uit New York deze week uit dat de economie momentum blijft houden, zoals ook Powell gisteren zei?

00:00 Werkloosheid België - Q1/2022 (Belgie)

00:00 Loonkosten Nederland - Q1/2022 (Nederland)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Eurocommercial Properties NV)

00:00 Halfjaarresultaten 2022 (Brederode SA)

00:00 Geldhoeveelheid Verenigd Koninkrijk (Verenigd Koninkrijk)

00:00 Rente Japan (Japan)

08:30 Vastgoed Verenigde Staten - Housing starts May 2022 (Verenigde Staten)

08:50 Handelsbalans Japan - May 2022 (Japan)

10:30 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Rosier SA)

22:30 Werkloosheid Nederland - May 2022 (Nederland)

En dan nog even dit

Ging lekker gisteren:

U.S. stocks rallied, snapping a five-session losing streak after the Federal Reserve delivered a 75-basis-point interest rate hike. More here https://t.co/zz4N6Q1FJK pic.twitter.com/23DDy80qwc — Reuters Business (@ReutersBiz) June 16, 2022

Voor de kijkers:

In a widely expected move, the Federal Reserve raised its target interest rate by three-quarters of a percentage point to stem a disruptive surge in inflation. It also projected a slowing economy and rising unemployment in the months to come. Read more: https://t.co/qcmL0WSFMz pic.twitter.com/sC1aXhaEQp — Reuters Business (@ReutersBiz) June 16, 2022

CNBC, want gratis:

Fed hikes its benchmark interest rate by three-quarters of a point, the biggest increase since 1994 https://t.co/rL8k6tQ7XH — CNBC (@CNBC) June 15, 2022

Voor de inloggers, het chique WSJ:

‘Over coming months, we will be looking for compelling evidence that inflation is moving down, consistent with inflation returning to 2%. We anticipate that ongoing rate increases will be appropriate,’ Fed Chairman Jerome Powell said Wednesday. https://t.co/6ycZ2MwVSU — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) June 15, 2022

Intussen bij de ECB... Mooi kort samengevat dit:

Italy 10y risk spread drops by 25bps as #ECB deploys anti-fragmentation tools. At an emergency meeting 2 decisions were made. 1st: ECB triggered flexible PEPP reinvestments. 2nd: ECB internal committees were tasked w/“accelerating the completion” of a new anti-fragmentation tool. pic.twitter.com/pxZ0LWmR1h — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 15, 2022

De olie-industrie mocht eerst niet investeren en mag nu weer niks verdienen?

WATCH: U.S. President Joe Biden condemns the U.S. oil industry, and Exxon Mobil in particular, of capitalizing on a supply shortage to fatten profits as gas prices rise for Americans across the country https://t.co/y5TeVJRyR1 pic.twitter.com/j28e5Q0q06 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 16, 2022

Terwijl het nota bene de aangewezen bedrijven zijn om de energietransitie handen en voeten te geven:

BP acquired a stake in one of the world's largest clean energy projects that aims to supply green hydrogen from Australia to key markets including South Korea and Japan https://t.co/kHfpS7cUtP — Bloomberg Markets (@markets) June 16, 2022

En deze:

EXCLUSIVE: China's CATL, the biggest maker of electric car batteries, has priced its jumbo stock offering at 410 yuan per share, sources say https://t.co/NJHV1NCdp3 — Bloomberg Markets (@markets) June 16, 2022

Schandaal maar weer 'ns en JP Morgan zal eens niet...

JPMorgan put its elite clientele into Tiger's latest megafund betting on private companies before the market cooled https://t.co/djw5QM6saOf — Bloomberg Markets (@markets) June 16, 2022

Wie durft?

Investors should buy bonds now because it’s the “most attractive point” in years, according to executives at T. Rowe Price https://t.co/tLX1xO96Pn — Bloomberg Markets (@markets) June 16, 2022

Made in the USA en niet Made in China, zoals tot voor een paar jaar zo gewoon was. Vinger opsteken trouwens wie van ons er nog allemaal met Lego spelen (en de Donald Duck lezen), al dan niet met de kinderen:

To shorten supply chains and keep up with growing demand for its colored plastic bricks, toymaker Lego said it will invest more than $1 billion in a factory in the United States, one of its biggest markets. Read more: https://t.co/XeezZuYRLU pic.twitter.com/b3vaVoAzkXWie — Reuters Business (@ReutersBiz) June 16, 2022

Ach... Bedrijven komen op, bloeien en verdwijnen weer:

Revlon filed for Chapter 11 bankruptcy, unable to manage its heavy debt load amid the supply chain crunch and steep inflation. https://t.co/scu1uG6Epy — Bloomberg Markets (@markets) June 16, 2022

Veel plezier en succes vandaag.