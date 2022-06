Technische schade bij Europese beurzen neemt toe

Goedemorgen allen,

Alle theorieën, voorspellingen en acties van de Fed en ECB zijn gebaseerd op een toekomstig ideaalplaatje maar waarvan wij al met zijn allen de uitkomst weten namelijk:

A) de inflatie is toch niet tijdelijk en skyhigh dus versnelde en langdurige rentestappen

B) de Euro is niet houdbaar met financieel losgeslagen landen als Italië en Griekenland



Kortom, zelf blijven nadenken met een oer-Hollands boerenverstand en dat zegt: weg uit aandelen, cash is king en stenen zijn the place to be!,