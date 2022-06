Alle ogen voorbeurs gericht op de Fed, op wat langste beursdag sinds 1994 wordt

De AEX indicatie is +0,7%, er is even wat ontspanning in een gespannen markt en misschien wordt het wel héél sáái tot 20:00 uur vanavond.

Want niemand weet met hoeveel de Fed de rente verhoogt en in principe gaat de handel dat besluit dus glad in. Met nieuwe lows voor zo wat alles wat los en zit op de beurs is het sentiment in ieder geval bearish. Want hoe erg is het wel niet met inflatie en economie als de Fed nog sneller verhoogt dan verwacht?

Eerst het actuele marktoverzicht:

Europese futures openen 0,4% à 08,8% hoger

De Amerikaanse doen plussen 0,5% bij

In Azië staat alles lager op China na dat om en nabij +2,0% doet op een rondje data. Tencent staat +1,1% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) deed -3,9% op 32,7 op een een dálingsdag met een nieuwe low?! Ja, de VIX deed -3,9% op 32,7 op een een dálingsdag met een nieuwe low

De dollar daalt 0,5% naar 1,046

De Duitse tienjaars rente daalt één basispunt naar 1,77 en de Amerikaanse daalt vijf naar 3,46%, want zoveel is het alweer opgelopen

Goud en olie staan een halfje hoger en crypto kleurt minder erg rood dan u de laatste tijd bent gewend, laten we het daar maar even op houden

Twee of drie kwartjes? Het is écht spannend vandaag, of de Fed vanavond de rente met twee, of drie kwartjes verhoogt. De consensus onder economen is nog altijd twee, hoewel Wall Street openlijk om drie roept. Dat deed de Fed voor het laatst in 1994 en de voorzitter sloot het uit bij zijn vorige rentebesluit.



De markt prijst echter toch drie kwartjes in:



Wat de Fed ook doet, het is toch niet goed? Twee kwartjes bevestigt misschien dat de bank behind the curve is. Drie kan speculatie teweeg brengen dat de economie en inflatie er beroerder aan toe zijn dan gedacht. Om maar te zwijgen wat de koersen vanavond doen. Alles kan. Verkopen is tot nu toe het motto en dan alles.

Bloomberg hierover en uiteraard blogt IEX live vanavond:

Despite a lot of confident predictions, nobody knows what will happen at the Federal Reserve Wednesday, never mind what the impact will be on markets. Professional investors aren’t waiting around to find out.



Particularly among managers who premise strategies on quantitative signals, exposure to stocks and other risky assets has been cut to the bone. Weeks of selling has pushed systemic positioning as measured by Deutsche Bank AG two standard deviations below average levels in data starting in 2010, among other examples.



Hedge funds have been similarly expeditious, selling equities at the fastest rate on record over two days through Monday, according to Goldman Sachs Group Inc. prime brokerage data. They’re pulling out as implied volatility across assets sits at levels not seen for any pre-Fed session in more than a decade.

Nobody knows what will happen at the Federal Reserve Wednesday and professional investors aren’t waiting around to find out https://t.co/IpsBmJfxut — Bloomberg Markets (@markets) June 15, 2022

Nog één plaatje, de inflatieverwachtingen van de markt. Tja, die willen maar niet dalen. De vijfjaars swap zijn de bench marks:



Tja, dan onze aandelen nog. Om nou te zeggen dat de AEX er fris en fruitig bij staat? Nee. Nieuwe laagste slotstand gisteren, waarmee de bear market sinds 18 november vorig jaar is bevestigd. Zeven magere maanden dus. Wat u er ook maar aan hebt: een gemiddelde bear market duurt veertien maanden.



Als u denkt dat aandelen hard gaan, de rentemarkt is zelfs door het dolle heen. Nooit eerder ging het zo hard, die rally in rentes, of de sell-off van staatspapier. De scores voor de toonaangevende Duitse Amerikaanse tienjaars gaf ik al en dit is onze. To the moon! Misschien is meme-tienjaars een betere naam.



Nog zo'n hete markt, bitcoin zoekt het intradag ook weer lager:



Veni vidi Vivoryon? Dat is nog even afwachten, maar de biotech heeft wel cijfers. Veel meer is er nu niet op het Damrak. Zo weinig nieuws en zoveel beweging deze maand, het kan allemaal op de beurs. Daarom vinden we die ook zo leuk, toch?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en negatieve spaarrentes behoren nu ook snel tot verleden, ABN Amro dus. OCI heeft ook nieuws.

08:13 AEX in het groen richting rentebesluit Fed

07:26 OCI doet investering in ammoniakterminal Rotterdam

07:23 Vivoryon presteert conform verwachting

06:48 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:41 Productie Chinese industrie weer gestegen

06:39 Chinese detailhandelsverkopen nog altijd stevig onder druk

06:36 Japanse machine-orders stijgen expolosief

06:32 Beursagenda: macro-economisch

06:32 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:32 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

14 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

14 jun Wall Street sluit overwegend lager

14 jun ABN AMRO bouwt negatieve spaarrente af

14 jun Olieprijs daalt

14 jun Wall Street neemt adempauze

14 jun Europese beurzen sluiten in het rood

De AFM meldt deze shorts... en verwerkt Shortsell even wat achterstand?

Hier Just Eat Takeaway, zijwaarts:

Trendje omlaag!

De agenda:

00:00 Handelsbalans België - Mar 2022 (Belgie)

00:00 Jaarresultaat 2021/22 (Greenyard NV)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Moury Construct SA)

00:45 Consumptieprijsindex Frankrijk - final results – May 2022 (Frankrijk)

08:30 Detailhandel Verenigde Staten - Johnson Redbook Retail Sales Index (Verenigde Staten)

08:30 Industriële bestellingen Verenigde Staten - Import and Export prices May 2022 (Verenigde Staten)

En dan nog even dit

Grommende beren:

The S&P 500 and Dow fell as investors awaited a key decision from the Federal Reserve and fretted over inflation, higher interest rates and the looming threat of recession https://t.co/tlcGfksY6m pic.twitter.com/4P5KojQnFj — Reuters Business (@ReutersBiz) June 15, 2022

Reuters ook nog even:

Amid surging inflation data and fast-changing views in financial markets, investors worry that a hawkish U.S. central bank will hurt economic growth as it ratchets interest rates as high as needed to kill a surge in inflation https://t.co/eKTq9KjPy3 pic.twitter.com/VwPPBH8KIR — Reuters Business (@ReutersBiz) June 15, 2022

Deurtje verderop in de markt:

WATCH: Bitcoin steadied on Tuesday after earlier hitting a new 18-month low https://t.co/ATbCm4iwNS pic.twitter.com/1u1tsdmKSf — Reuters Business (@ReutersBiz) June 15, 2022

Verhalen genoeg in deze markt, een rekensom hebt u nog nooit gezien:

From a fresh meltdown for bitcoin, sparked by a freeze on withdrawals at crypto lender Celsius, to the one group of people making money off the turmoil, we round up the week's big stories in cryptocurrencies https://t.co/93G0FbKUWb pic.twitter.com/OXWCLVjtEU — Reuters Business (@ReutersBiz) June 15, 2022

Kijk, geen verlaging:

China’s central bank abstained from cutting a key policy interest rate, avoiding further policy divergence from the US that could add pressure on the yuan https://t.co/vFSW7OTACc — Bloomberg Markets (@markets) June 15, 2022

Meer uit China:

China's economy showed signs of recovery in May after slumping in the prior month as industrial production rose unexpectedly, but consumption was still weak and underlined the challenge for policymakers amid the persistent drag from strict COVID curbs https://t.co/O5LtVbRoE3 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 15, 2022

Contrair:

Chinese stocks rallied to their highest in more than two months, extending a recent outperformance over global peers https://t.co/RnMLuK9Qt2 — Bloomberg Markets (@markets) June 15, 2022

Waarom haat iedereen Big Oil toch zo? Ik denk plaatsvervangend schuldgevoel, want dankzij hen hebben we allemaal bereik en iets van de wereld gezien:

Oil companies that record a profit margin better than 10% would face a new federal surtax under a plan developed by a key senator, as Democrats and the White House struggle to curb US energy costs and broader inflation https://t.co/W0Q2VTbyTi — Bloomberg Markets (@markets) June 14, 2022

En nog een droom/fopaandeel - kies uw favoriete versie - aan diggelen:

BTS's agency Hybe plunges a record 23% after the K-pop group's members say they will focus on solo projects https://t.co/90l1ukzvJI — Bloomberg Markets (@markets) June 15, 2022

Zucht...

US officials surprised by companies pulling out of Russia are worried the move could worsen other problems, like inflation https://t.co/W3zC4ldIbc — Bloomberg Markets (@markets) June 14, 2022

Veel plezier en succes vandaag.