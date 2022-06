Wall Street walst bergafwaarts: ligt een nieuwe verkoopgolf op de loer?

Cash is king.

Het ziet er niet goed uit in de wereld en er ligt nog een hoop op de loer. Kijk alleen al naar je eigen energie rekening die voor de meeste 2 tot 3 maal hoger zal uitvallen. Dit geld gaat letterlijk in rook op en niet naar de economie.



De impact zal zijn minder winst voor de bedrijven, tel daarbij nog hogere rente, inflatie en de oorlog in de Oekraïne op die nog jaren gaat duren en de impact op de economie/beurs zal sterker zijn dan die van COVID in 2020. COVID zal ook weer impact hebben later dit jaar.



Ik zie vele berichten "we gaan weer omhoog". Wat is de rede daarvoor dan? Omdat we al naar beneden zijn gegaan?

De meeste analisten zullen niet roepen verkoop de boel maar want over 6-12 maanden stap je goedkoper in want dat is broodroof. Verhalen genoeg dat het op termijn wel goed komt (lees blijf maar zitten of koop bij).

Pas de laatste weken zie ik hier op IEX voorzichtig andere verhalen zoals ook bovenstaande. Dat is wel 3 maanden te laat naar mijn mening.