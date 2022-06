BlackRock koopt de dip niet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Redactioneel Categorie: Beurs vandaag

BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, waagt zich nog niet in de dalende aandelenmarkt om de dip te kopen. De zorgen over toenemende inflatie en een afnemende groei in de VS zijn te groot. "We kopen de dip niet, omdat de waarderingen nog geen tekenen van verbetering laten zien", zo schreven strategen van BlackRock in een rapport. "Er is een risico dat de Fed gaat overreageren en daarnaast groeit de druk op de winstmarges." Angst voor een te agressieve Fed De angst in de markt neemt toe dat de Federal Reserve een veel hawkisher toon gaat aanslaan tijdens de tweedaagse vergadering, die aanstaande donderdag begint. De Amerikaanse centrale bank probeert de oplaaiende inflatie onder controle te krijgen door monetaire verkrapping. Beleggers zijn bang dat de Fed misschien te agressief op de rem trapt en dat de Amerikaanse economie, die al een vertraging laat zien, in een recessie vervalt. De VIX, ofwel de 'angstindex' van Wall Street, steeg maandag naar 34, tegen nog geen 28 afgelopen vrijdag. Dat is hoger dan het 200-daags gemiddelde van 23 en ook hoger dan het 50-daags gemiddelde van 27. 'Veel te optimistisch' Het BlackRock-rapport wijst op analistenverwachtingen voor S&P 500-bedrijven; de bedrijven zouden de winsten dit jaar met 10,5% zien groeien. “Veel te optimistisch, als je het ons vraagt. Aandelen kunnen nog veel verder onderuit als de margedruk toeneemt”, aldus de BlackRock-strategen.

