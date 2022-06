Slotcall: Het zijn niet alléén de usual suspects die dalen

Na vanochtend even in de plus te hebben gestaan, beleefde de AEX (-1,3%) vandaag toch weer zijn zoveelste daaldagje van het jaar. De financials deden het goed en ING (+3,1%) is in de hoofdindex de grootste stijger. Toch zijn de dalers in de AEX zijn ditmaal niet alléén de usual suspects.

Ja, Adyen (-5,5%) en Just Eat Takeaway (-5,5%) dalen weer het hardst in de AEX; Just Eat Takeaway daalde zelfs zo hard dat de prijs op het bord vandaag zelfs weer even met €16 begon. Wat opvalt is dat defensieve fondsen zoals Relx (-4,3%) en DSM (-4,8%) ook ferme tikken incasseren. En dan hebben we ook nog AkzoNobel (-4,2%), dat daalt na een winstwaarschuwing.

Hoewel deze winstwaarschuwing al enigszins in de lucht hing, was het vanochtend dan echt zo ver. De verfspecialist waarschuwt dat de winst onder druk staat in het tweede kwartaal en het niet kan voldoen aan de consensus”, laat analist Martin Crum weten in zijn analyse van AkzoNobel.

Deze winstwaarschuwing is wel een tik forser dan Crum op voorhand dacht en dat komt vooral door hernieuwde lockdowns in China. “Dit ligt uiteraard buiten de directe invloedssfeer van het concern en kost AkzoNobel circa €40 miljoen aan operationele winst. Een heropening van delen van China leidt weliswaar tot een herstel, maar dit is onvoldoende om de schade geleden in april en mei geheel in te lopen.”

De belangrijkste macrocijfers

Er verscheen vandaag een aantal belangrijke macrocijfers. We kijken allereerst even naar het Oosten, want uit Duitsland kwam het nieuwe ZEW-cijfer. Wat blijkt? De ZEW-index is wat aangetrokken. De graadmeter voor het economisch sentiment in Duitsland steeg van -34,3 in mei, naar -28 in juni. Dit is wel iets beneden de verwachtte -27,5.

Bij onze oosterburen loopt ook de inflatie nog eens harder op. In april was het inflatiecijfer op jaarbasis nog 7,4% en in mei is de inflatie geheel volgens verwachting uitgekomen op 7,9%.

Er is nog een ander cijfer dat volgens verwachting steeg: de Amerikaanse producentenprijzen. Deze stegen op maandbasis met 0,8%, na een toename van 0,4% in april en 1,6% in maart. Er was door economen voor mei ook gerekend op een stijging met 0,8%.

-40% in minder dan drie maanden

De koers van de Amerikaanse market maker Virtu (+1,7%) is in no time van het ene naar het andere uiterste gegaan. In minder dan drie maanden is Virtu bijna 40% gedaald. Daarmee noteert de market maker nu bijna gelijk aan zijn IPO-koers.

Een min van zo’n 40% is niet eens het meest extreme wat we dit jaar in techland gezien hebben. “Een logische gedachte zou dus zijn dat de hoge volatiliteit gouden tijden betekent voor market makers en brokers, maar niets is minder waar, schrijft analist Paul Weeteling. Veel particuliere beleggers zeggen de beurs namelijk gedag bij economisch mindere tijden.

De mooie tijden van eind vorig jaar en begin dit jaar, toen we te maken hadden met hoge volatiliteit zonder instortende koersen, zijn duidelijk voorbij. Maar, zo benadrukt Weeteling, het is nog niet zeker dat we in een volledige meltdown van de aandelenmarkten zitten. Het advies en koersdoel dat de analist nu hanteert vindt u in de volledige analyse van Virtu.

Unibail heeft het zwaar

Rentestijgingen en recessievrees zijn een dodelijke combinatie voor winkelvastgoed. Unibail-Rodamco-Westfield (-2,8%) heeft het op de beurs helemaal zwaar en dat kan niet los worden gezien van de omvangrijke schuldenlast die het concern nog altijd met zich meetorst. Sinds de Q1-cijfers is een kwart aan beurswaarde verdampt.

Het vastgoedfonds doet het daarmee beduidend slechter dan sectorgenoten zoals Eurocommercial Properties en Wereldhave, die sinds 28 april respectievelijk slechts 5% en 10% zijn verloren. Dat dit vooral van doen heeft met de hoge schuld van Unibail, legt analist Peter Schutte uit in zijn analyse van Unibail-Rodamco-Westfield.

De IEX BeleggersPodcast live!

Op 1 juli kunt u bij de opname van de IEX BeleggersPodcast aanwezig zijn. Arend Jan Kamp, Niels Koerts en ik zullen de IEX BeleggersPodcast namelijk live opnemen op de IEX Beleggersdag. Verder zijn bekende sprekers en belangrijke namen uit de beleggerswereld aanwezig. Denk onder andere aan Prins Constantijn, Ahold Delhaize CEO-Frans Muller en de CFO van KPN. Tickets zijn hier te krijgen

@ArendJanKamp, @KoertsNiels en ikzelf organiseren een show die u niet wilt missen! De #IEXBeleggersPodcast wordt live opgenomen op de IEX Beleggersdag en u kunt erbij zijn. Het publiek, CEO's en onze analisten worden betrokken bij deze bomvolle podcast.https://t.co/RJEe6DubdZ pic.twitter.com/BxXvcCPsxa — Coen Grutters (@CoenGrutters) June 13, 2022

Rentes

De rentes lopen weer flink op. In gesprek met de Franse krant Le Monde zei DNB-president Klaas Knot vandaag dat de rente in september mogelijk flink omhoog moet als de inflatievooruitzichten niet veranderen. Later deze week komt de Federal Reserve met een rentebesluit waarmee het flink kan verassen. Er wordt door verschillende economen nu zelfs gesproken over een renteverhoging van 75 basispunten, in plaats van de twee kwartjes waar de meesten nog van uitgaan.

Brede markt

De AEX (-1,3%) presteerde vandaag iets slechter dan Frankrijk (-1,2%) en de Duitse DAX (-1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 32,8 punten.

Wall Street koerst lager: S&P 500 (-0,3%), Dow Jones (-0,5%) en de Nasdaq (-0,1%).

De euro stijgt met 0,1% en noteert nu 1,042 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (-0,5%) dalen.

Olie: WTI (+1,7%) en Brent (+2,1%) zijn in trek.

Bitcoin (-2,5%) daalt nog verder.

Het Damrak:

Unibail-Rodamco-Westfield (-2,8%) heeft een overeenkomst gesloten voor de verkoop van winkelcentrum Almere Centrum voor een bedrag van €155 miljoen aan een groep private investeerders onder leiding van UMB Group.

(-2,8%) heeft een overeenkomst gesloten voor de verkoop van winkelcentrum Almere Centrum voor een bedrag van €155 miljoen aan een groep private investeerders onder leiding van UMB Group. Credit Suisse heeft zijn koersdoel voor ING (+3,1%) met €0,50 verhoogd tot €13,50. Een koopadvies is nog altijd van kracht.

(+3,1%) met €0,50 verhoogd tot €13,50. Een koopadvies is nog altijd van kracht. Beleggers voelen vandaag helemaal niet voor Air France-KLM (-13,1%). Met de claimemissie waar recent veel om te doen was heeft AF-KLM echter met succes bijna €2,3 miljard opgehaald. Al dit geld gaat de vliegmaatschappij nu gebruiken voor het aflossen van schulden. Dat is niet waar je je geld als aandeelhouder graag naartoe ziet gaan na een emissie.

(-13,1%). Met de claimemissie waar recent veel om te doen was heeft AF-KLM echter met succes bijna €2,3 miljard opgehaald. Al dit geld gaat de vliegmaatschappij nu gebruiken voor het aflossen van schulden. Dat is niet waar je je geld als aandeelhouder graag naartoe ziet gaan na een emissie. ING heeft zijn koersdoel voor OCI (+6,5%) opgekrikt van €35 naar €40. Daarbij acht de bank OCI onverminderd koopwaardig.

(+6,5%) opgekrikt van €35 naar €40. Daarbij acht de bank OCI onverminderd koopwaardig. Fastned (+3,2%) verwacht volgend jaar onderliggend positieve Ebitda te draaien met in 2025 een bijbehorende marge van ruim 40%. Dit maakte het snellaadbedrijf bekend in aanloop naar zijn eerste beleggersdag die Fastned vandaag hield. Dit nieuws zorgde voor een mooie plus op het bord.

Adviezen

ING: naar €13,50 van €13 en kopen - Credit Suisse

ING: naar €13,90 van €13,80 en kopen - Kepler Cheuvreux

OCI: naar €40 van €35 en kopen - ING

Unibail-Rodamco-Westfield: naar €64 van €68 en houden - Deutsche Bank

DSM: naar €152 van €153 en houden - Morgan Stanley

AkzoNobel: naar €110 van €112 en kopen - Morgan Stanley

Agenda woensdag 15 juni 2022

00:00 Besi - Beleggersdag

04:00 Detailhandelsverkopen - Mei (Chi)

04:00 Industriële productie - Mei (Chi)

06:30 Consumptie huishoudens - April (NL)

08:45 Inflatie - Mei (Fra)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

11:00 Handelsbalans - April (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Mei (VS)

14:30 Importprijzen - Mei (VS)

14:30 Empire State index - Juni (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Juni (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - April (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:00 Federal Reserve - Dot plot en econ. ramingen (VS)

20:30 Federal Reserve - Persconferentie Powell (VS)