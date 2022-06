Bij een béétje recessie kan de AEX zo naar 550 en zelfs onder 300

Hoe lang duurt gemiddelde bear markt en recessie, en wat is gemiddelde koersschade? Simpele vraag en ja hoor, moeilijk antwoord.

Bij deze:

The BofA survey is out again. Most fundmanagers are expecting recession now. pic.twitter.com/EHBvq0xcGQ — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 14, 2022

Nu prijst de beurs uiteindelijk winsten in en niet politiek en zelfs geen economie. Dat er al dan niet een recessie aan komt, of dat er zelfs al een is, is één, maar dat wil nog niet zeggen of er ook een winstrecessie komt en hoe erg die is/wordt. Bij een beetje recessie kunnen de winsten 60% dippen, is een getal dat vaak valt.

Extra kwartje

Deze enquête is trouwens ongetwijfeld vóór gisteren gehouden en de fondsmanagers zijn er na gisteren vast niet bullisher op geworden, nietwaar?

Onderaan, kijk hoe markt in één dag er kwartje heeft bijgeprijsd voor #Fed rentebesluit morgen

Zoiets? Kortom, inflatie zakt maar niet, wellicht economie in recessie door monetaire verkrapping en daarmee winstdip bedrijven/aandelen #AEX pic.twitter.com/63riYZZwOY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 14, 2022

De reden voor dat extra kwartje is dat de markt inprijst dat de inflatie nu al hardnekkig is:

Mr. Market is pushing it's peak inflation expecations forward and forward.

Now Sept pic.twitter.com/3io1BC5OZV — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 14, 2022

Zó verging het de beurs bij eerdere recessie

Langer hogere inflatie, daar horen hogere rentes en lagere aandelen bij, want rente, economie en winsten. Dat is duidelijk, maar hoe gaat de aandelenmarkt om met recessies? Helaas zijn er weinig exacte cijfers, maar de grafieken vertellen het verhaal. Eerst de AEX anno 1983.



Whammy en double whammy

Hieronder ziet u de maximale dalingen op slotbasis en wel van de gehele bear markets, die niet synchroon met recessies lopen. Het lijkt alsof er maar twee standen mogelijk zijn voor aandelen bij een recessie: whammy en double whammy, om het naam te geven. De AEX staat nu precies 20% onder de top.

Kortom, als er een recessie komt, dan moeten we volgens deze historische AEX-data nog even terug tot rond 550 (-30) of... net onder 300 (-65%) punten. Dat is flink schrikken, maar... het is normaal. Met zulke dalingen moet u als aandelenbelegger altijd rekening houden. Het overkwam ons deze eeuw ook al twee keer.

Wie niet tegen -70% kan, moet niet gaan beleggen

Charlie Munger

Meeste aandelen halen de schade dubbel en dwars weer in

Let wel, bij gelijkblijvende waarderingen betekent een winstdaling van die al genoemde 60% ook een koersdaling van 60%. Uw aandelen zijn dan niet meteen (allemaal) failliet en ook papieren verlies is geen echt verlies. De meeste aandelen halen de schade in de daaropvolgende boom dubbel en dwars weer in.

Dit is meteen de essentie van lang beleggen. Voorwaarde is wel dat uw aandelen de recessie overleven. Vandaar dat u ook al een half jaar en misschien al een jaar een verschuiving ziet op de beurs van groeiaandelen die zich nog móeten bewijzen, naar waarde-aandelen die zich al hébben bewezen.



Koersverloop in Nederland sinds 1970

Nu is veertig jaar recessie track record géén track record en daarom is hier de MSCI Netherlands Index met data anno 1970. Hier zien we meteen een verdubbeling van het aantal recessies.

Bij die van 1970 is niet af te lezen wat er aan vooraf ging, die van 1973 (oliecrisis) was een ramp en die twee begin jaren tachtig vielen mee.

Dat wil zeggen, van aandelen was begin jaren tachtig al niet zo heel veel meer over na twintig jaar teleurstellende en per saldo vlakke markten. Dus dat meevallen is relatief.

Net als nu waren er toen wel torenhoge inflatie en rentes. Die laatste zijn nu nog laag, maar stegen nooit eerder zo hard.



... en die van de S&P 500

Met de S&P 500 er bij kijken we nog weer een paar jaar verder terug in de tijd. Dat levert echter geen extra recessies op.



De percentages van de S&P 500 geven wel duidelijk beeld en cijfers tot achter de komma van de drakerige jaren zestig en zeventig:



En zo verging het de Dow

Het meest uitputtende beeld dan nog, de Dow Jones Industrial Average sinds 1900 (de index is anno 1896). Lieve help, waar komen ineens al die recessies vandaan?



Grand Depression

Zelfde plaatje, maar dan tot 1965 voor scherper beeld. Eén recessie, nee depressie, springt er uit en u weet misschien uit uw hoofd welk getal daarbij hoort. Van oktober 1929 tot juni 1932 daalde de Dow Jones Industrial Average met 89%. Verder ziet u duo recessie & bear market in vrijwel alle mogelijke combinaties.

Rond 1948 stegen de koersen zelfs dwars tegen de economie in! Kortom, zoals eigenlijk bij alles op de beurs is er ook nu weer geen enkele conclusie waarmee u risicovrij rendement kunt behalen.

Grote gemene deler? Een recessie duurt al gauw een jaar, de koersen lopen er op vooruit en verliezen in de regel 30% à 40%.

Enorme verschillen in tijdsduur en rendement

Anno nu zit technologie al sinds februari 2021 in een bear market (zestien maanden)

De AEX en de meeste indices sinds november vorig jaar (zeven maanden)

De S&P 500 en MSCI World Index sinds januari dit jaar, maar dan mogen die de komende twee maanden niet 20% of meer stijgen

Kortom, enorme verschillen in tijdsduur, om van het rendement maar te zwijgen. Niet-winstgevende groeiaandelen zijn 60% tot hier en daar zelfs meer dan 90% kwijt. De brede markt met die wereldindex moet nog bevestigen dat ze in een bear market zit. En de economie moet een recessie nog bevestigen.



Speuren naar draaisignalen

Houd uw ogen dan ook open voor signalen van een draai in met name de technologiemarkt. Dat deden wij bij het ECB-rentebesluit van vorige week donderdag ook en... helaas...

Lach ons uit, maar die technologie bear market duurt al lang, een draai komt altijd onverwacht en de grote koerswinst is weg bij bevestiging.

Zoals iedere week ben ik het weer niet eens met de kop, maar nevermind. Dagje eerder dan normaal en dit keer doen onze tech-analist @PaulWeeteling en ik #IEXBeleggersPodcast. Wij noemen termen als bodem en draai, maar in welke context? #AEX https://t.co/Jn1zD2SwYX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 9, 2022

Merk tot slot op dat recessies voor WOII veel langer duurden dan na en dat aandelen nu veel meer opleveren dan toen. Dat is wellicht de verdienste van automatisering. Niet in beeld, maar items als rentes en inflatie bewegen na de oorlog veel gelijkmatiger dan boom of bust, want meer standen waren er eerder niet.

Grootste verschillen tussen die twee eeuwhelften zijn wereldoorlogen versus Koude Oorlog, laissez faire versus monetaire en fiscale autoriteiten, verdwenen goudstandaard en marxistische versus digitale en ICT-revoluties. Tel misschien uw knopen, voordat u weer los gaat op alles wat er anno nu allemaal niet deugt.