Er is lucht voorbeurs, maar reken morgen maar op drie kwartjes

Bijna elke dag zegt de iex redactie iets over de koers vanTencent a;ls hét nieuws uit Azie. Why??? Hebben jullie daar veel aandelen in? Want het heeft iets te maken met Prosus maar dat aandeel weegt 5% in de index. Meldt dan elke dag over shell, unilever en Asml dan zeg je iets over ong. de helft van de index en dat kan nog informatief zijn.