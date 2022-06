Er is lucht voorbeurs, maar reken morgen maar op drie kwartjes

De AEX-indicatie is +1,3% na een waar debacle gisteren. Want de Fed gaat de rente woensdag niet met twee, maar met drie kwartjes verhogen, denkt de markt.

Ergo, de inflatie wil maar niet zakken en en alles opgeteld kan dit de economie in een recessie storten en het bedrijfsleven in een winstdip. Vandaar aandelen omlaag en rentes omhoog. OK, hoe staat de boel er nu bij?

Europese futures plussen 0,8% à 1,3%

De Amerikaanse stijgen 1,0% à 1,5% (tech)

In Azië valt de schade mee op Australië na (-4,0%). Tencent doet -0,6% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) steeg +22,6% naar 34,0

De dollar daalt nu 0,2% naar 1,043

De Duitse tienjaars rente zakt een basispunt naar 1,62% en de Amerikaanse daalt er liefst zeven naar 3,33%

Goud en olie plussen -0,3% en crypto... Zo meer, het is hier loeispannend

Bloomberg nog even:

Since a surprisingly hot inflation report Friday, investors have become increasingly worried that the Fed will have to tighten monetary policy so aggressively that it tips the economy into a recession.

Economists at JPMorgan Chase, Goldman Sachs and Nomura Monday joined their peers at Barclays and Jefferies to call for the central bank to announce a 75-basis-point hike on Wednesday, which would be the biggest increase since 1994.

“Liquidity in the market is worse than it was leading up to Lehman.” Bankers and money managers are reminded of 2008 during an ugly Monday for markets. https://t.co/Vy3C5F6N5K — Bloomberg Markets (@markets) June 14, 2022

Want:

BREAKING: The Federal Reserve is very likely to hike interest rates by 75 basis points this week, @CNBC's @SteveLiesman reports. pic.twitter.com/CIWp3liDBK — CNBC Now (@CNBCnow) June 13, 2022

Kijk maar:



Over naar de markten., bitcoin dook vannacht zelfs even onder $21.000. Wat opvalt is dat het gestaag gaat, veel minder wild en met schokken dan tot zo ver is sprake is van vroeger bij de crypto.



Formeel moet de S&P 500 nu twee maanden niet 20% stijgen en dan is de bear market echt een feit. In de alledaagse beursspreektaal noemen we het al gewoon zo. Voor alle andere indices in New York geldt ook dat er nieuwe, lagere lows op de borden niet verschenen.



Is er dan helemaal niemand meer? Jawel, de MSCI World Index in euro's houdt nog niet het hoofd boven water.



Voor de stieren die het allemaal niet meer leuk vinden en niet tegen hun verlies kunnen: aan de volatiliteit is nog niets van paniek, overgave en handdoek gooien te merken. Hier de CBOE VIX-index die gisteren flink steeg, maar nog niet in de buurt is van capitulatiestanden.



Dan de rentes-explosie, want daar is misschien eerder sprake van dan een aandelenimplosie. AAA-rentes gaan niet iedere dag vijftien basispunten omhoog, ofwel een sell-off in staatspapier. Onze rente tikt gisteren zelfs 2% rond aan, twee maanden nadat er weer 1% op het bord verscheen. Nooit eerder steeg de rente zo hard als dit jaar.



Ik kreeg gisteren al vragen over TINA, The Is No Alternative voor aandelen. Onze rente hobbelt nog een procent achter het dividendrendement op de AEX aan, maar het verschil wordt rap minder.



En zowat de halve AEX kan alleen maar van 2% dromen.



Dan is er nog echt beursnieuws:



Ai...

#AkzoNobel is ook cyclisch en zeer gevoelig voor inflatie. Hier prijsindex vs #AEX sinds bear market november 2021 begon https://t.co/NqLVO4IDwh pic.twitter.com/HPaM3oFw4G — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 14, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

En dan nog even dit

Wat. Een. Rot. Dag.

Stocks plunged Monday across the board, with the Dow closing down more than 800 points, while the S&P 500 shed nearly 3.9% and the Nasdaq dropped nearly 4.7% https://t.co/3cXmc4Gikm pic.twitter.com/4K3eTtkwhf — Reuters Business (@ReutersBiz) June 14, 2022

Wat. Een. Rot. Dag II.

WATCH: Cryptocurrency market takes a hit as the market fell below $1 trillion for the first time since January 2021 https://t.co/J6LlnoteQ7 pic.twitter.com/jmyVAg4Xkh — Reuters Business (@ReutersBiz) June 14, 2022

Bloomberg opinie:

The Federal Reserve’s bid to contain the hottest inflation in decades will end in a recession. That’s the message the bond market is telegraphing. https://t.co/59YMsWQ5cB — Bloomberg Markets (@markets) June 14, 2022

Meer:

China’s economy is teetering on the brink of a contraction this quarter https://t.co/m63HiQMEdt — Bloomberg Markets (@markets) June 14, 2022

Goh, wat verrassend?

Watch: Dozens of small tech companies and business groups urged the Senate to pass measures to rein in the Big Tech which would help modernize antitrust laws and have space to compete https://t.co/c0JMl6p4G7 pic.twitter.com/wtDAQTJ77E — Reuters Business (@ReutersBiz) June 14, 2022

Onder meer Unilever, GSK en Glencore en de FTSE 100 ligt goed dit jaar. Heb wel een visie op het pond.

Activists are back and UK Plc is their main target in Europe https://t.co/QXdpiSxy07 — Bloomberg Markets (@markets) June 14, 2022

VS-China deel zoveel:

Chinese orders for chip-making equipment rose 58% in 2021, sparking an outcry from critics who say the Biden administration is letting China build its semiconductor industry while domestic US capacity suffers @jendeben @debbywuintaipei @ianmking ??https://t.co/gnVoCgg1Re — Peter Elstrom (@pelstrom) June 14, 2022

Veel plezier en succes vandaag.