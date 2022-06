De AEX-bodem èn steun van 652 punten staat onder druk

Kennelijk betekent meer geld in de markt: kopen/long. Meer geld in de markt/short is contradictio in terminis.



De grafiek. Ik dacht opwaarts uitgebroken uit die trechter? Maar dat zie ik niet in t plaatje. Nu tzelfde het geval, maar neerwaarts. Lijkt mij dat t dan ook weer terug die trechter in kan. Gaat me nu ff niet om waarschijnlijkheden. En ook nog gap binnen die recente neerwaartse beweging.



Als lage volumes betekent : geld op zak houden, dan was dat bij de recente stijging ook al t geval. Maar toen was het: koopjesjagers lijken de markt in te komen? Ik snap er weinig van, de redeneringen.



Graag ophouden over de A/D ratio bij gewogen indici. Graag de A/D line hanteren, of beter nog A/D volume, als er dan toch zonodig iets met een ratio moet. Bvd.