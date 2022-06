De AEX-bodem èn steun van 652 punten staat onder druk

In een bloednerveuze stemming heeft de AEX het herstel afgebroken. Hierdoor staat de steun van 652,80 punten (intraday low van 8 maart) onder druk.

Deze steun is niet in beton gegoten en het is geen uitgemaakte zaak dat hier het ultieme vangnet ligt.

Veel signalen van een nieuwe neerwaartse doorbraak

Er zijn technisch bezien gewoonweg te veel signalen die op een nieuwe neerwaartse doorbraak wijzen:

De langetermijn steun van 750 punten is al gebroken, wat een verkoopsignaal genereerde.

Daarna is er onder die oude steun rond 743 punten een lagere top gevormd. Deze heeft het verkoopsignaal gevalideerd

De AEX noteert onder haar 200-daags gemiddelde

Die 200-dagenlijn is definitief neerwaarts gedraaid

De uitermate zwakke A/D-ratio, die ik hier vorige week heb besproken, geeft aan dat het draagvlak flinterdun is

De matt moneyflow (zie hieronder) wijst erop dat beleggers hun geld in de zak houden.

De best wel ingewikkelde economische ontwikkelingen, in combinatie met geografische spanningen, maken het voor beleggers lastig om massaal in te stappen.

Vandaag beoordeel ik het recente verloop van de AEX en het omzetprofiel van de Nederlandse beurs.

Verkopers drukken AEX omlaag

De AEX-index zet het herstel van de voorgaande weken niet voort. Technisch krult de AEX weer neerwaarts om, nu de steunlijn onder recente bodems (blauwe stippellijn) neerwaarts is doorbroken.

De steun rond 652,80 punten (intraday low van 8 maart) komt nu onder druk te staan.

Aangezien de AEX-index sinds eind maart steeds lagere toppen weergeeft, mag een doorbraak van die steun niet uitgesloten worden. De weerstand ligt op 719,10 punten (gevormd op 29 april).

De zwakke geldstroom signaleert dat er nog steeds onvoldoende vuurkracht in de markt zit.







Vlakke geldstroom duidt erop dat beleggers hun kruit droog houden

De moneyflow-indicator van de AEX beweegt geruime tijd zijwaarts. Er leek kort geleden weer sprake van instroom van vers kapitaal, toen recente indicator-toppen werden gebroken. Maar deze uitbraak is vorige week weer teruggegeven

Het gebrek aan stevige omzetten geeft aan aan dat overtuigde kopers hun geld op zak houden.

Zolang de moneyflow geen duidelijke richting aangeeft, moeten we het koersverloop van de Nederlandse beurs voorzichtig benaderen.

Pas bij een duidelijk stijgende moneyflow weten we of beleggers hun cash aanwenden en in de markt steken. Maar vooralsnog geeft het patroon met lagere toppen op de AEX aan dat beleggers hun kruit droog houden.

Het patroon met lagere toppen sinds november geeft aan dat op wat langere termijn beleggers geld aan de markt onttrekken.



Uitleg moneyflow

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht of verkoopdruk kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop van een aandeel of index. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville, On Balance Volume genoemd, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is daar direct van afgeleid.



In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt. Hieronder vindt u een korte uitleg van de berekening van de moneyflow.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Berekening van de moneyflow

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de koers hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld.

Bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt het volume van de waarde afgehaald.