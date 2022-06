Crowdfunding voor vastgoed als belegging wint aan populariteit

Een redelijk nieuwe manier van investeren, maar nu al immens populair: vastgoed-crowdfunding. Hierbij kan een investeerder samen met een (grote) groep investeerders beleggen in vastgoedprojecten. Op deze manier kan er samen, dankzij ´de crowd´, kapitaal worden opgehaald om een vastgoedproject te financieren voor een projectontwikkelaar. Een win-winsituatie waarbij zowel projectontwikkelaars als particuliere investeerders gebaat zijn. Waarom? Wij leggen het je uit.

Felix Berkhout, CEO Max Crowdfund, spreekt 1 juli op de IEX Beleggersdag.

Wat doet crowdfunding met de huizenmarkt?

We weten allemaal dat de huidige vastgoedmarkt in Nederland over meer vraag dan aanbod beschikt. Er is sprake van een prijsstijging. De komst van crowdfunding maakt de vastgoedmarkt meer toegankelijk, omdat beleggers hun krachten kunnen bundelen om samen grote bedragen op te halen voor een vastgoedproject. Hierdoor is ook het instapniveau voor beleggers laag. Dankzij het crowdfundingconcept kan er al vanaf €100 geïnvesteerd worden. Tevens creëert crowdfunding meer projecten in de vastgoedmarkt.

Waarom is vastgoed-crowdfunding zo populair geworden?

Met een laag (tot soms wel 0) rendement op de spaarrekening, gaan mensen massaal op zoek naar alternatieve manieren om rendement te behalen op hun spaargeld. Hierdoor zijn zowel investeerders als projectontwikkelaars geïnteresseerd om hun vermogen op een andere manier te beleggen. Vastgoed biedt een stabiele investering, omdat er niet veel marktschommelingen zijn (zeker in vergelijking met aandelen).



Hoeveelheid gefinancierd via crowdfunding in miljoenen euro’s.

(bron: Crowdfundingcijfers.nl)

Een ander groot voordeel is het gemak. Investeren in vastgoed via crowdfunding verloopt volledig automatisch. Dit betekent dat de projectontwikkelaar en het platform zorgen voor totstandkoming van het project, inclusief onderhoud en beheer. Een investeerder kan hierdoor thuis vanuit zijn of haar luie stoel binnen enkele minuten een investering doen, zonder zorgen. Een crowdfundingplatform zorgt voor een extra slot op de deur: zij doen eerst een professionele, betrouwbare en strenge screening bij alle projectontwikkelaars en vastgoedprojecten. Vervolgens worden alle leningsvoorwaarden getoond, inclusief risicoklasse. De investeerder kan zo zelf een weloverwogen beslissing nemen.

Ook flexibiliteit en risicospreiding zijn twee kernfactoren in de groeiende populariteit van vastgoed-crowdfunding. Beleggers kunnen investeren in verschillende/meerdere (internationale) projecten, waarbij het risico ook wordt gespreid. Het biedt veel investeringsmogelijkheden voor een breed publiek. Een belegger kan op deze manier veel rendement behalen, zonder dat dit een hoog risico oplevert.

Wereldwijd groeit het fenomeen ´crowdfunden van vastgoed´ enorm, het is een van de snelst groeiende vormen van crowdfunding en in Nederland wordt het ook steeds populairder. Een groot internationaal crowdfundingplatform is Max Crowdfund. Bij Max Crowdfund kun je vanaf €100 investeren in vastgoedprojecten in verschillende landen.