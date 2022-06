IEX komt met gloednieuwe podcast voor beginnende beleggers

Het aantal startende beleggers is de afgelopen jaren fors gestegen. Daarom lanceert IEX binnenkort een gloednieuwe podcast gericht op beginners op de beurs genaamd BeleggersBootcamp.

De komende vier maanden verschijnt er elke twee weken een hagelnieuwe aflevering van de starterspodcast. Deze podcast kan worden beluisterd via Spotify, of op de nieuwe educatiesectie op IEX.nl. In deze acht afleveringen van BeleggersBootcamp bouwen starters genoeg kennis op om vol zelfvertrouwen de beurs op de kunnen.

De luistershow wordt gepresenteerd door IEX-redacteur Coen Grutters. Vaste gast is aandelenanalist Niels Koerts. Hij is bekend van de wekelijkse IEX BeleggersPodcast, gericht op meer ervaren beleggers. Met al zijn kennis en ervaring is Koerts ook een waardevolle toevoeging aan BeleggersBootcamp.

Veronique Estié te gast

Tijdens de eerste aflevering worden de heren vergezeld door Veronique Estié. Naast haar werkzaamheden voor ABN Amro helpt ze jonge beleggers op weg met haar bedrijf YoungTrader. Tijdens de eerste aflevering zal zij samen met Grutters en Koerts haar ervaringen delen.

De drie gaan het hebben over de grootste drempels voor mensen om te beginnen met beleggen. Drempels zoals het idee dat beleggen het risico niet waard is. Of de misvatting dat beleggen enkel voor vermogende mensen is. Die misconcepties omtrent beleggen worden besproken tijdens de eerste aflevering van BeleggersBootcamp.

Luisteraars krijgen een rol

Luisteraars krijgen zelf ook een rol in de show. Zo worden zij betrokken bij enkele vaste rubrieken in de nieuwe podcastreeks. In het beursdilemma wordt luisteraars elke aflevering een lastig dilemma voorgelegd. Daarnaast kunnen luisteraars voorafgaand aan elke aflevering hun vragen afvuren op de sprekers in de podcast. Tijdens het vaste vragenrondje zullen de meest interessante vragen behandeld worden.

Begin juli gaat de podcastreeks van start, dus houd de IEX-kanalen goed in de gaten.