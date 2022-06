Dalen we hierom zo hard? Markt prijst extra kwartjes Fed en ECB in

Knotje Klaas dacht dat een hogere marktrente goed was voor de pensioenfondsen. Dacht het niet, want zowel de obligaties als de aandelen gaan flink dalen. Komt nog bij dat de komende renteverhogingen er voor zorgen dat de inflatie niet gaat dalen, maar nog verder stijgt omdat de noodzakelijke investering in stroomnet, kerncentrales, windparken, halfgeleiderfabrieken, ...etc door de hogere rentelasten flink duurder gaan worden.De inflatie gaat pas echt dalen door rentebeleid als deze zoveel verhoogt wordt dat de economie in een flinke recessie terecht komt. Dat zag je ook in de jaren '70 toen Paul Volcker met zijn rentebeleid doordraaide: