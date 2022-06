Het is knalrood voorbeurs, let op technologie en vooral crypto

Grappig hoe de media en de "analisten" op maandag weer om het hardst roepen dat de beurs heftig omlaag zal gaan.

Renteangst! :-)



Wat in Mei niet wilde lukken maar waar WEL in geïnvesteerd is MOET in Juni alsnog lukken.

Dus dan maar renteangst...

Ja, dat is voor mij echt een reden om aandelen te verkopen, dat ik geen negatieve rente meer betaal... :-)

Het is nog steeds TINA hoor.....