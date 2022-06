Het is knalrood voorbeurs, let op technologie en vooral crypro

De AEX indicatie is -1,5%. Wordt het onderliggend ouderwets waarde tegen groei? Daar lijkt het nu wel op. Het. Is. Heel. Slecht. Nu. De schrik zit er goed in sinds de ECB donderdag en vooral dat Amerikaanse inflatiecijfer vrijdag.

Europese futures openen -1,5% à -2%

De Amerikaanse zakken zelf -1,5% (Dow Jones) tot -2,5% (Nasdaq 100)

In Azië staat alles 1, 2 of 3% lager, China voorop. Oei, Tencent doet -5,2% in Hong Kong, waar de Hang Seng Tech Index -4,4% staat

De volatiliteit (CBOE VIX Index) steeg vrijdag maar +6,4% naar 27,8

De dollar is sterk en stijgt 0,3% naar 1,049

De Duitse tienjaars rente zakt één basispunt naar 1,49% en de Amerikaanse stijgt er een naar 3,19%

Goud -0,3%, olie zakt -2,5% (WTI) en -1,5% (Brent) en oh jee, crypto daalt vele procenten tot double digits. Er is een market event, zo meer

Dit is op basis van de slotstanden, de S&P 500 heeft niet zo heel veel vet meer op de botten. Bij -20% en dan twee maanden géén +20% en het is een bear market. Dat is dan meteen sinds januari. De AEX is al sinds november vorig jaar de klos. Als de Amerikanen nu maar niet hun indextrackers gaan verkopen...



De Fed verhoogt woensdag de rente met twee kwartjes en ik geef u maar meteen de marktverwachtingen voor december. Alles draait om de woorden van de voorzitter in de persconferentie over vooral... inflatie.



Die inflatieverwachtingen lopen namelijk weer op en daar wijten de networks nu vrijwel alle koersellende aan.



Dat is nog niet alles, risk-off. De dollar is sterk ten opzichte van vrijwel alle valuta.



En crypto gaat nu dus door het putje:

Het probleem zit 'm dit keer hier:

Celsius, a well-known crypto lender, paused withdrawals, swaps and transfers, exacerbating a broader market selloff as traders continued to question the market https://t.co/z76E59It9Q — Bloomberg Markets (@markets) June 13, 2022

Celsius heeft ook een coin: -46,6% op $0,20...



Ja, het is weer maandagmorgen zoals u ziet. Is er ook nog bedrijfsnieuws op het Damrak? Ja, Fastned haalt €23 miljoen op. Dat is alles. Succes vandaag en oh ja, met angst en paniek heeft nog nooit iemand rendement behaald. Koppie er bij.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:11 Productie Britse industrie loopt verder terug

07:55 AEX start handelsweek waarschijnlijk fors in het rood

07:50 Fastned haalt 23 miljoen op met nieuwe obligaties

07:27 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Shell

07:03 Faillissementen Nederland in de lift maar nog steeds historisch laag

06:57 Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

06:48 Beursagenda: macro-economisch

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:47 Beursagenda: buitenlandse fondsen

12 jun Na ECB nu Fed aan zet

12 jun Valuta: dalende euro door te late reactie ECB

12 jun Biden volgende maand naar Saoedi-Arabie

Analistenadvies:

Shell: naar €33 van €32,40 (buy) - Berenberg

De AFM meldt geen nieuwe shorts en daarom het overzicht:

De agenda:

07:00 BNP Verenigd Koninkrijk - April 2022 (Verenigd Koninkrijk)

07:00 Industriële Productie Verenigd Koninkrijk - Apr 2022 (Verenigd Koninkrijk)

07:00 Handelsbalans Verenigd Koninkrijk - Apr 2022 (Verenigd Koninkrijk)

En dan nog even dit

Slechtste week sinds januari:

U.S. stocks posted their biggest weekly percentage declines since January after a steeper-than-expected rise in U.S. consumer prices in May fueled fears of more aggressive interest rate hikes by the Federal Reserve. Read more https://t.co/hhPKEa4tjZ pic.twitter.com/8brHUer2wo — Reuters Business (@ReutersBiz) June 11, 2022

Centrale bankenweek:

WATCH: While the U.S. Federal Reserve and the Bank of England look set to raise rates to check soaring inflation, the Bank of Japan, in contrast, looks sure to keep generous stimulus in place. Here’s what to watch in business and finance in the week through to June 17 pic.twitter.com/SvjFyJ1DUN — Reuters Business (@ReutersBiz) June 11, 2022

Citaat:

Roughly half of the Forbes 2000 largest companies have yet to announce plans to reach net-zero — the point at which greenhouse gas emissions are negated by deep cuts in output as well as methods to absorb atmospheric carbon dioxide.

Of the 702 companies with a net-zero target, two-thirds haven't made it clear how they plan to achieve that goal, Net Zero Tracker found in their annual report.

Report casts doubt on net-zero emissions pledges by big global companies https://t.co/Sutrw8QWiL pic.twitter.com/dcy3r7awL4 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 13, 2022

Het is 2022:

WATCH: McDonald's restaurants reopened in Moscow under a new name ‘Vkusno & tochka’ and Russian ownership a month after the U.S. burger giant said it was pulling out over Russia's invasion of Ukraine https://t.co/YWJy6TxZbs pic.twitter.com/57AxiLRAsJ — Reuters Business (@ReutersBiz) June 12, 2022

Tanken is een straf:

WATCH: The price of U.S. gasoline averaged more than $5 a gallon for the first time, data from the AAA showed, extending a surge in fuel costs that is driving rising inflation https://t.co/J2Om77uL0R pic.twitter.com/OcDtJveIon — Reuters Business (@ReutersBiz) June 11, 2022

Lijkt Nederland wel:

NEW: Goldman Sachs got a warning from Chinese officials not to pay its employees in the country too much. It's just one of many reasons why some banks are having doubts about China.



Read the Big Take ?? https://t.co/yZvbpqp9ru — Bloomberg Markets (@markets) June 12, 2022

Dit kan ook wel eens...

ESG investing will soon face even more pressure from regulators, according to a top lawyer advising the industry https://t.co/xDFK7iAkmR — Bloomberg Markets (@markets) June 12, 2022

Veel plezier en succes vandaag.