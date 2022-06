Slotcall: AEX loopt bloedneus op, cryptomarkt oogt uiterst zorgelijk

Erg indrukwekkend hoor die 6% verlies van PostNL, "knap gedaan" zeggen we dan over zo'n gebeuren van vandaag, alleen, er was totaal geen omzet.

Bij een echte daling is de dagomzet bovengemiddeld, niet iets meer dan de helft! :-)

En dan weet iedere ervaren belegger wat er voor spelletje gespeeld wordt.

Alleen, daar hebben we het niet over......

Zo waren er vandaag meer aandelen die zonder omzet grinnikend fors lager gezet werden.

Brrrrr, wie wil er nou schrijven over wat er werkelijk op de beurs gebeurt....

Afijn, onze 3 beurzen, AEX, AMX en ASCX deden het "wat" slechter dan de rest...