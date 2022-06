Slotcall: AEX loopt bloedneus op, cryptomarkt oogt uiterst zorgelijk

IEX BELEGGERSDAG 1 JULI

De financiële markten zijn duidelijk nog niet uitgeziekt en we starten de week opnieuw met een stevig rondje koersdalingen. Usual suspects zijn de - veel te hoge - inflatie en de spierballentaal van de centrale banken.

Natuurlijk zijn oplopende rentes niet gunstig voor aandelen, maar wat vaak vergeten wordt, is dat ook de liquiditeit aan banden wordt gelegd. En minder liquiditeit betekent navenant lagere koersen.

Leuker kunnen wij het ook niet maken. Veel te duiden valt er overigens niet bij de meeste koersdalingen: louter een sentimentsdingetje aangezien relevant bedrijfs- of sectornieuws veelal ontbreekt. Het zal bij de halfjaarcijfers vooral interessant worden om te zien hoe de beursgenoteerde bedrijven om (kunnen) gaan met de torenhoge inflatie. De markt vreest het ergste, dat is wel duidelijk.

Stijgers waren amper te vinden op de bloedrode dag, maar we noemen een Fagron, Ahold en het niet door de Beleggersdesk gecoverde Azerion als stijgers.

Dalers daarentegen te over, we noemen een Adyen, de drie chippers, de verzekeraars, Just Eat Takeaway en Unibail als negatieve uitschieters binnen de AEX.

Een niveau lager wordt het amper beter met flinke verliezen voor onder meer AMG, AF-KLM, InPost en PostNL. Binnen de AScX zagen fondsen als BAM Groep, CM.com, Ebusco en Van Lanschot hun marktwaarde flink slinken.

De AEX moest het vandaag doen met een verlies van 3% en eindigde deze berendag op een stand van 661,56 punten.

Dan nog even dit

DNB, onze eigen Nederlandse bank dus, toont zich niet van zijn meest optimistische kant, al werkt de bank wel met diverse scenario's. Veel hangt af van het al dan niet boycotten van Rusische energie en/of grondstoffen:





DNB: verbod op Russische energie luidt recessie van twee jaar in. https://t.co/1hUi4pyZUJ #FD #Economie — Martin Crum (@martinjancrum) June 13, 2022



Mocht u nou eens graag zélf willen spitten in de publicatie van DNB, dan kunt u dat hier vinden.

ING Groep

De bank heeft een weinig gelukkige hand van timing: een beleggersdag organiseren terwijl de financiële markten opnieuw onderuit gaan. Ergens spijtig, de Investor Day van ING Groep was best interessant. De IEX Beleggersdesk dook in de presentatie en viste er de nodige relevante informatie uit:





IEX Modelportefeuille

De kaalslag op de financiële markten raakt uiteraard ook de IEX Modelportefeuille. Afgelopen vrijdag werd de stand opgemaakt en leek het nog redelijk mee te vallen dankzij de verwerking van alle ontvangen dividenden.

Maar zo'n dag als vandaag, daar valt - even - niet tegenop te beleggen, al valt een score year-to-date van afgerond -8% relatief nog te overzien. Daarmee doet de Beleggersdesk het even goed, of zo u wilt even slecht, als de hieronder besproken hedge funds.

Marktsteun

Waar kunnen de financiële markten steun ondervinden? Extra relevant nu de AEX weer rond zijn 'lows' van eerder dit jaar noteert (begin maart). Geldt onverkort het adagium 'cash is king' of wordt het voor beleggers al tijd om gericht wat kwaliteitsaandelen te kopen. Een update bij IEX Premium.





Historische tijden

Mogelijk is het beleggers nog niet opgevallen, maar u leeft momenteel in historische tijden, althans financieel gesproken. Grote woorden, die echter prima vallen te onderbouwen wanneer eens naar de ontwikkelingen bij hedge funds wordt gekeken.

Dit jaar – het jaar is natuurlijk nog niet om – dreigt uit te lopen op het slechtste jaar ooit voor hedge funds. And that is saying something. Hedge funds die zich louter focussen op aandelen en aandelenstrategieën kijken na vijf volledige beursmaanden tegen een gemiddeld verlies aan van 8% volgens cijfers van dataconcern HFR (bron: FT.com).

Dat lijkt voor een gemiddelde particuliere belegger niet zo schokkend, maar voor professionele hedge funds – die toch over aanzienlijk meer expertise en hoogwaardige data beschikken dan een retailbelegger – niet minder dan een deceptie.

Bedenk dat 2023 de boeken in dreigt te gaan als het slechtste jaar ooit, en daar zit dus bijvoorbeeld ook rampjaar 2008 bij toen de financiële crisis losbarstte, en 2020 toen de markten als gevolg van corona een enorme snoekduik namen.

En hoewel de hedge funds met focus op louter aandelen het wél beter doen dan de bredere markt – die noteert pak hem beet op een min van zo’n 13% - is het veelzeggend dat ook de professionals er niet in slagen de schade meer te beperken.

Mocht u de behoefte hebben aan wat (roemruchte) namen en rugnummers:

-Dan Loeb’s Third Point Offshore funds -/- 14% year to date

-Chase Coleman Tiger Global Fund -/- 52% year to date

-Goldman Sachs VIP index -/- 23% year to date

-Whale Rock Capital -/- 33,8% year to date

Een en ander leidt – voorspelbaar – tot de vraag waarom beleggers hedge fund managers rijkelijk dienen te betalen voor een slechte performance. Daar kan echter een even voorspelbare vraag tegenover worden gezet: hadden die beleggers het zelf beter gedaan…?

Déjà vu

Wij konden een déjà vu gevoel toch niet vermijden bij het scrollen van de headlines bij Bloomberg. De financiële markten maken zich op om zich opnieuw zorgen te maken over de pijlsnel oplopende spread tussen de Duitse en Italiaanse tienjaarsrente.

Dat verschil is inmiddels alweer opgelopen tot ruim boven de tweehonderd basispunten. Nu is er geen exact punt waarop de (financiële) wereld vergaat, maar een verschil dat oploopt tot boven de tweehonderdvijftig basispunten wordt over het algemeen beschouwd als onhoudbaar.







Bron: Bloomberg

Wellicht dat ECB-topvrouw Christine Lagarde eerdaags voor haar eigen “whatever it takes” moment komt te staan. Nu heeft de ECB al te kampen met een volslagen uit de hand gelopen inflatie. Een crisis rond een te hard oplopende Italiaanse – en mogelijk ook Spaanse – kapitaalmarktrente kon niet op een ongunstiger moment komen.

Then again, de verantwoordelijken voor de benoeming van Lagarde als hoofd van de ECB mogen zich nog eens afvragen hoe verstandig het is geweest die toppositie te laten vervullen door een jurist. De markt vreest het ergste en eerlijk gezegd vrezen wij even zo hard mee:





'Beleggers vrezen dat ECB geen plan heeft voor oplopende spreads' https://t.co/LMolL8DOgv — De Tijd (@tijd) June 13, 2022

Wanneer de verschillen tussen het financieel relatief gezonde noorden van Europa en het arme zuiden weer in the spotlights komen te staan, zullen de financiële markten opnieuw gaan twijfelen over de houdbaarheid van de euro. En dat is toch iets waar momenteel echt helemaal niemand op zit te wachten. Wordt vervolgd.

Sectorrotatie

Het zal beleggers – en dan toch zeker beleggers met een voorkeur voor techaandelen – zijn opgevallen dat de glans van aandelen als Alphabet, Apple, Microsoft en Nvidia er een beetje af is. Terecht of niet, dat is een compleet andere discussie die wij graag met beleggers aan gaan op de IEX Beleggersdag op 1 juli in ’t Spant te Bussum.

Opvallend is dat in de VS de zogeheten mutual funds, zeg maar traditionele beleggingsfondsen, hun heil zoeken in andere sectoren dan de voorheen zo ongeveer heilig verklaarde techsector.

Waar gaat de belangstelling van de fondsbeheerders zoal naar uit? Welnu, feitelijk een relatief voorspelbaar lijstje: de medische sector (vooral big farma), energie-aandelen en (een beetje jammer) defensie-aandelen. Oftewel, sectoren die als relatief veilige haven te boek staan, over ruim voldoende pricing power beschikken, en veelal ook nog nette dividenden uitkeren.

De Beleggersdesk volgt over een flink aantal van deze ‘veilige havens’ waaronder AbbVie, Bristol Meyers Squibb, Pfizer en AstraZeneca. Dat doen wij intensief, maar natuurlijk niet gratis. Wie op zoek is naar meer fundamentele informatie en graag wil weten welke fondsen – nog steeds – koopwaardig zijn in de defensieve hoek, verwijzen wij graag naar IEX Premium.

Wilt u liever zelf shoppen in het lijstje fondsen waar mutual funds zoal het hun toegewezen kapitaal in investeren, dan vindt u hier een lange (re) lijst.

Wall Street

De rally bij Chinese aandelen met notering op Wall Street lijkt alweer in de kiem gesmoord: fondsen als Alibaba (- 9%) en Baidu (- 6%) krijgen een flinke tik. En dat geldt tevens voor de meeste techfondsen in de VS. Fondsen als Apple, Alphabet, Meta Platforms en Qualcomm zijn weer in de aanbieding.

We zijn vooral benieuwd wanneer de gemiddelde Amerikaanse belegger de handdoek in de ring gooit bij de wat zoekerig ogende Cathie Wood van Ark Invest. De ARK Innovation ETF noteert ytd inmiddels een extreme min van 63%.

Na een kleine twee uur handel is de score voor de Dow Jones een min van 2,4%, de S&P 500 daalt met 3,3% en de Nasdaq is opnieuw de grote verliezer met een dalingspercentage van 4,1%.

Rentes

Stevige uitslagen ook op de obligatiemarkt. De Nederlandse tienjaarsrente heeft de 2%-grens duidelijk in zicht. De Duitse evenknie doet het iets rustiger aan, maar noteert inmiddels op 1,6%. Tot slot Italië: dat land zit alweer in de gevarenzone met een onhoudbaar hoge staatsschuld, in combinatie met een rente van boven de 4%.



Bron: Reuters





Brede markt

Het is geen feest vandaag voor beleggers, zoveel is wel duidelijk. Uiteraard schiet de VIX op dit soort dagen fors omhoog. Opvallend is verder dat goud totaal niet profiteert van een vlucht naar veiligheid. En tjah, crypto is voor particuliere beleggers die daar een gokje hebben gewaagd, een pijnlijk verhaal.





Het Damrak

Adyen (- 8,4%) behoort op dit soort dagen standaard tot de grootste dalers. Of dat terecht is, is overigens nog maar de vraag.

(- 8,4%) behoort op dit soort dagen standaard tot de grootste dalers. Of dat terecht is, is overigens nog maar de vraag. Besi (- 7,4%) geldt niet voor het eerst als zwakste chipper, maar wij raden beleggers aan even voorbij de dagruis te kijken.

(- 7,4%) geldt niet voor het eerst als zwakste chipper, maar wij raden beleggers aan even voorbij de dagruis te kijken. ING Groep (- 4,2%) hield vandaag zijn beleggersdag. Daar was niet zo gek veel mis mee, vooral wat ongunstig getimed.

(- 4,2%) hield vandaag zijn beleggersdag. Daar was niet zo gek veel mis mee, vooral wat ongunstig getimed. Just Eat Takeaway (- 16,2%) was goed bezig, maar gaat vandaag compleet door het putje, louter op marktsentiment overigens.

(- 16,2%) was goed bezig, maar gaat vandaag compleet door het putje, louter op marktsentiment overigens. KPN (- 0,2%) bewijst eens temeer vrijwel ongevoelig te zijn voor het huidige bearish sentiment.

(- 0,2%) bewijst eens temeer vrijwel ongevoelig te zijn voor het huidige bearish sentiment. Unilever (- 0,9%) houdt de voeten vandaag opnieuw aardig droog. Wij wachten vooral op actie getriggerd door Nelson Peltz.

(- 0,9%) houdt de voeten vandaag opnieuw aardig droog. Wij wachten vooral op actie getriggerd door Nelson Peltz. Wolters Kluwer (- 0,5%) outperformed de markt wederom als defensief aandeel en levert slechts fractioneel in.

(- 0,5%) outperformed de markt wederom als defensief aandeel en levert slechts fractioneel in. AMG (- 8,3%) is een echte beta stock en dat wordt op dit soort rode dagen weer eens goed pijnlijk zichtbaar.

(- 8,3%) is een echte beta stock en dat wordt op dit soort rode dagen weer eens goed pijnlijk zichtbaar. Aperam (- 7,5%) staat er behoorlijk goed voor, maar de markt vreest voor een recessie en dan zijn cyclische aandelen als Aperam het bokje.

(- 7,5%) staat er behoorlijk goed voor, maar de markt vreest voor een recessie en dan zijn cyclische aandelen als Aperam het bokje. PostNL (- 6,1%) dook voor de verandering weer eens tot onder de €3. Het gaat - wereldwijd - niet zo heel crescendo op de pakkettenmarkt.

(- 6,1%) dook voor de verandering weer eens tot onder de €3. Het gaat - wereldwijd - niet zo heel crescendo op de pakkettenmarkt. CM.com (- 10,2%) is hard op weg naar een tientje, het aandeel heeft vanaf zijn atm inmiddels meer dan 70% aan martkwaarde ingeleverd.

(- 10,2%) is hard op weg naar een tientje, het aandeel heeft vanaf zijn atm inmiddels meer dan 70% aan martkwaarde ingeleverd. Pharming (- 4,9%) ziet zijn koerswinst sinds de laatste update rond Leniolisib als sneeuw voor de zon verdwijnen.

(- 4,9%) ziet zijn koerswinst sinds de laatste update rond Leniolisib als sneeuw voor de zon verdwijnen. Van Lanschot (- 5%) moet ditmaal ook gevoelig terug. Begrijpelijk als in gedachten wordt genomen dat de wealth manager extra gevoelig is voor inkomsten uit beleggen.

(- 5%) moet ditmaal ook gevoelig terug. Begrijpelijk als in gedachten wordt genomen dat de wealth manager extra gevoelig is voor inkomsten uit beleggen. Op de lokale markt krijgt Core Lab een draai om zijn oren van maar liefst - 17,7%. Dit is mogelijk gerelateerd aan de start van een eigen aandelen verkoopprogramma.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ING Groep: naar €13,50 van €13 en naar houden van kopen - Morgan Stanley

Boeing: naar $220 van $265 en kopen - RBC

Microsoft: naar $335 van $363 en kopen - Barclays

Tesla: naar $370 van $325 en verkopen - Barclays

Agenda 14 juni

00:00 Eurocommercial - Jaarvergadering

05:30 Industriële productie - April def. (Jap)

06:30 Internationale handel - April (NL)

08:00 Inflatie - Mei def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - April (VK)

11:00 Industriële productie - April (eur)

11:00 ZEW economisch sentiment - Juni (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Mei (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Producentenprijzen - Mei (VS)