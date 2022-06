Slotcall: tegenvallend inflatiecijfer VS zet AEX stevig lager

IEX BELEGGERSDAG 1 JULI 't SPANT, BUSSUM

1 juli nadert met rasse schreden. En dat betekent De IEX Beleggersdag in 't Spant in Bussum. Wat het weer wordt die dag, we hebben uiteraard geen flauw idee. Wat we wél weten, is dat we een schitterende line up hebben voor beleggers.

Zo maken onder andere de topmannen van Ahold, Ebusco en CM.com hun opwachting. En daar blijft het niet bij: tal van beursexperts - we noemen een Willem Middelkoop, Martine Hafkamp en onze eigen Royce Tostrams - zijn bereid gevonden hun kennis en inzichten met beleggers te delen.

Daarnaast zullen alle analisten van de IEX Beleggersdesk de gehele dag voor al uw vragen, opmerkingen, kritiek et cetera beschikbaar zijn. Details - zoals de ongekend lage prijs voor dit topevenement - vindt u hier.

Wacht u tot het laatste moment tot u beslist? Dat kan, net als het proberen te timen van de markt, een dure hobby blijken: vol is ook echt vol. Wij verwelkomen u graag. Deze dag geldt onverkort ons motto: van beleggers, voor beleggers.

Wat later dan u gewend bent, en allicht ook iets korter, alsnog het slotbericht. Wellicht zit u al op het terras, te genieten van het zonnetje met een drankje en een hapje. Een goede keus, het Damrak was vandaag opnieuw humeurig.

Een tegenvallend inflatiecijfer uit de VS joeg beleggers opnieuw in de gordijnen. De hoop dat de cpi mee zou vallen, was uiteraard gebaseerd op drijfzand. Een snelle blik op de olie- en tarwegrafiek was verstandig geweest.

De koersen op het Damrak kleurden fel rood en het is een uitdaging om nog stijgers te vinden op deze laatste dag van de week. Eentje die er duidelijk met kop en schouders bovenuit stak, was Just Eat Takeaway. Verder bleven enkele defensieve fondsen als Ahold en Wolters Kluwer heel aardig liggen.

Bij de dalers was sprake van stevige koersklappen bij onder meer Adyen, Aegon, ASML, ING Groep en Philips. Een niveau lager wordt het beeld er niet beter op met forse koersdalingen bij onder meer Aalberts, Aperam, Ebusco en Fugro.

De AEX verloor vandaag 2,5% bij en ziet bij een slotstand van afgerond 682 punten de 700-puntengrens in rap tempo verdwijnen.

Ahold

Veel concurrenten van Ahold hebben de afgelopen tijd gewaarschuwd voor tegenvallende resultaten. De inflatie valt niet geheel, noch tijdig door te berekenen. hoe zit dat bij onze Zaanse grootgrutter:





Accell

Bieder KKR heeft net niet de gewenste 8-% van de aandelen van fietsenfabrikant Accell binnen gekregen, maar heeft desondanks toch besloten het bod van €58 per aandeel gestand te doen. Een update:





Booking.com

Hoewel de coronapandemie voorbij is, wil dat nog niet zeggen dat alles koek en ei is in de reiswereld. Verre van zelfs, als de analyse van de Beleggersdesk wordt gelezen. Houden, of kopen, u leest het bij IEX Premium:

Wall Street

Op Wall Street gooien beleggers de handdoek ook even in de ring nu het jongste inflatiecijfer tegenvalt. Uiteraard zijn de usual suspects - de hoog gewaardeerde techfondsen - opnieuw in de aanbieding.

Aandelen als Netflix, Meta Platforms, Palantir, Alphabet en Amazon leveren stevig in. Zo rond de klok van 19:00 uur onze tijd staan de grote drie Amerikaanse indices stevig in de min, met een negatieve hoofdrol voor de Nasdaq (- 3,5%). Ook de Dow Jones (- 2,5%) en S&P 500 (- 2,8%) houden de voeten niet droog.

Rentes

Relatief weinig actie bij de Europese rentes vandaag. Dat is in de VS toch anders: de tienjaarsrente neemt flink afstand van de 3%-grens en noteert op dit moment 3,17% en concurreert daarmee al aardig met aandelen.

Brede markt

Er zijn stevige koersklappen uitgedeeld op de bredere markt. Hoewel geen uitkotsmoment, daarvoor zijn de dalingen niet fors genoeg, is het wel een slechte dag. Alleen de VIX loopt weer stevig op.

Het Damrak

ASML (- 4,9%) moest vandaag gevoelig terug, net als de overige chippers op het Damrak

(- 4,9%) moest vandaag gevoelig terug, net als de overige chippers op het Damrak ING Groep (- 4,5%) weet zich ondanks diverse recente koopadviezen vooralsnog niet te handhaven boven de €10

(- 4,5%) weet zich ondanks diverse recente koopadviezen vooralsnog niet te handhaven boven de €10 Just Eat Takeaway (+ 5,7%) straalt op deze bearish dag, de hoop op een snelle verkoop van Grubhub triggerde opnieuw een koopgolfje in het fonds

(+ 5,7%) straalt op deze bearish dag, de hoop op een snelle verkoop van Grubhub triggerde opnieuw een koopgolfje in het fonds Unilever (- 0,3%) doet eindelijk weer eens wat het een defensief fonds betaamt, vlak blijven liggen op een uiterst bearish beursdag

(- 0,3%) doet eindelijk weer eens wat het een defensief fonds betaamt, vlak blijven liggen op een uiterst bearish beursdag Wolters Kluwer (+ 1,5%) stijgt tegen het sentiment in, maar geldt dan ook als ultieme safe haven

(+ 1,5%) stijgt tegen het sentiment in, maar geldt dan ook als ultieme safe haven ABN Amro (- 3%) doet het koersmatig licht beter dan concullega ING Groep, maar duidelijk is dat de bankensector op dit moment niet the place to be is

(- 3%) doet het koersmatig licht beter dan concullega ING Groep, maar duidelijk is dat de bankensector op dit moment niet the place to be is Aperam (- 4,2%) geldt als echte beta stock, en die dalen op dit soort dagen nu eenmaal harder dan de bredere markt

(- 4,2%) geldt als echte beta stock, en die dalen op dit soort dagen nu eenmaal harder dan de bredere markt PostNL (- 0,5%) houdt zich tamelijk goed staande, een blik bij Shortsell leert dat de shortposities langzaam wat worden afgebouwd

(- 0,5%) houdt zich tamelijk goed staande, een blik bij Shortsell leert dat de shortposities langzaam wat worden afgebouwd Ebusco (- 4,6%) doet het koersmatig niet eens zo heel slecht, maar moet vandaag wel een flinke veer laten, zonder relevant bedrijfsnieuws

(- 4,6%) doet het koersmatig niet eens zo heel slecht, maar moet vandaag wel een flinke veer laten, zonder relevant bedrijfsnieuws Fugro (- 3,8%) behoort dit jaar tot de absolute outperformers, maar vandaag zit dat er duidelijk even niet in.

(- 3,8%) behoort dit jaar tot de absolute outperformers, maar vandaag zit dat er duidelijk even niet in. Kendrion (- 3,8%) beweegt al een aantal dagen, onder relatief geringe handelsvolumes, flink op en neer en geldt allicht als schoolvoorbeeld voor het zoekende gedrag van de markt

(- 3,8%) beweegt al een aantal dagen, onder relatief geringe handelsvolumes, flink op en neer en geldt allicht als schoolvoorbeeld voor het zoekende gedrag van de markt Op de lokale markt blijft de IEX Beleggersdesk onverminderd fan van Euronext (+ 0,3%)

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Vopak: naar €32 van €35 en kopen - ING

Shell: naar £30 van £18,15 en kopen - Credit Suisse

Mithra: naar €22 van €32 en kopen - ING Groep

Ageas: naar €45 van €46 en naar houden van kopen - ING

Signify: initial coverage kopen met koersdoel €50 - Citi Research

Netflix: naar $186 van $285 en naar verkopen van houden - Goldman Sachs

Meta Platforms: naar $290 van $355 en kopen - Goldman Sachs

Amazon: naar $170 van $185 en kopen - Goldman Sachs

Colruyt: naar €32 van €46 en naar kopen van houden - ABN Amro

Agenda 13 juni

00:00 ING Groep Beleggersdag

00:00 Azelis Group ex-dividend notering

06:30 Faillissementen Nederland - mei

08:00 BNP Verenigd Koninkrijk - april

08:00 Handelsbalans VK - april

08:00 Industriële productie VK - april

22:00 Oracle Q2-cijfers

Goed weekend!