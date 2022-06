Dit is waarom je niet al je geld in één keer moet beleggen

Veel beleggers leggen een groot bedrag in één keer in. Maar voor de waardeontwikkeling van je portefeuille is het verstandiger om periodiek een vast bedrag in te leggen.

Wie belegt kan ervoor kiezen om in één keer een groter bedrag in te leggen of om de inleg te spreiden over meerdere momenten. Voor het beste resultaat is het het verstandigst door periodiek in te leggen. Dit kan eens per twee weken zijn, maar ook een keer per maand of per kwartaal.

1. Het dempt de risico's

Als je elke keer een vast bedrag inlegt, kun je op momenten dat aandelen laag zijn geprijsd voor hetzelfde geld meer stukken kopen dan wanneer de markt op een hoogtepunt staat. Stel dat je 100 euro per maand inlegt, dan kun je de ene maand 10 aandelen van 10 euro per stuk kopen, maar als de koers is gehalveerd, koop je voor dat bedrag 20 aandelen. Bij de aandelen die je op de top van de markt koopt heb je pech, maar dat wordt weer gecompenseerd door de aandelen die je voor een zacht prijsje op de kop tikt.

Door deze methode demp je het risico om de markt op een verkeerde manier te timen. Zeker bij een grillige beurs, die alle kanten op gaat, is dit slim. Want in zo'n markt is het risico dat je op het verkeerde moment instapt een stuk groter.

2. Je haalt de emoties uit het beleggingsproces

Beleggen gaat vaak gepaard met emoties. Als de koersen van je aandelen kelderen, kun je in paniek raken. En als ze in de lift zitten is de kans groot dat je hebberig wordt. Helaas leiden zulke emoties vaak tot desastreuze beslissingen. Je koopt bijvoorbeeld bleeders bij, waarna de koersen nog verder omlaag gaan. Of je koopt aandelen op de top.

Door gespreid in te leggen haal je dergelijke emoties uit het beleggingsproces. Je hoeft je niet meer druk te maken om de timing.

3. Deze strategie helpt om je portefeuille te herbalanceren

Behalve gespreid inleggen kun je ook gespreid uitstappen. Ook hierbij demp je het risico van timingfouten. Stel dat een van de aandelen in je portefeuille een flinke rit omhoog heeft gebracht, dan sta je voor een dilemma: pak ik mijn winst of gok ik erop dat de koers nog wat verder oploopt? Door elke maand een deel van je aandelen te verkopen, voorkom je dat je achteraf spijt krijgt als haren op je hoofd omdat je al je aandelen te vroeg of juist te laat van de hand hebt gedaan.

Bovendien herstel je de balans in je portefeuille. Je kunt bijvoorbeeld vooraf bepalen welke weging een aandeel maximaal mag hebben in je portefeuille. Wordt die weging te groot, omdat de beurskoers fors is opgelopen, dan kun je precies zoveel winst afromen tot de balans weer is hersteld.

De opbrengst kun je vervolgens herbeleggen in andere aandelen. Op die manier kun je steeds profiteren van nieuwe kansen en breng je meer variatie aan in je portefeuille.

Houd er strikt aan vast

Om van deze strategie een succes te maken, is het wel belangrijk om er strikt aan vast te houden en je dus doof te houden voor de ontwikkelingen in de markt. Leg dus systematisch op vaste momenten vaste bedragen in, bijvoorbeeld elke 30e dag van de maand. Wijk je van het pad af, door bijvoorbeeld wisselende bedragen in te leggen of op verschillende momenten, dan ben je alsnog aan het proberen om de markt te timen en dat is hét recept voor mislukking.

Beleg je uit het oogpunt van spreiding liever in beleggingsfondsen, dan kun je ervoor zorgen dat elke maand een vast bedrag van je bankrekening wordt overgeheveld naar een beleggingsfonds naar keuze. Je hebt er dan geen omkijken meer naar en voorkomt dat het geld opgaat aan andere zaken, omdat je vergeet om in te leggen.