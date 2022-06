Waarom je goed moet letten op de beleggingskosten van je broker

Veel jonge beleggers hebben nooit de beleggingskosten van verschillende brokers vergeleken, terwijl dit juist bij kleine beleggers een grote impact kan hebben op het rendement. In dit artikel leggen we je uit waarom het vergelijken van beleggingskosten van cruciaal belang is.

Een broker wil graag een vergoeding zien op het moment dat jij aandelen koopt of verkoopt. Logisch, voor niets gaat de zon op. Vaak is dit een bepaald bedrag plus een klein percentage van de order. Vooral zo'n vast bedrag is de boosdoener bij kleine beleggers, omdat dit vaak relatief hoog is vergeleken met beleggers die orders plaatsen van tienduizenden euro’s.

Grote invloed op je rendement

Die tarieven die brokers rekenen kunnen echter behoorlijk verschillen. Vooral bij kleine beleggers kan dit van grote invloed zijn op het uiteindelijke rendement.

Laten we ter illustratie een klein voorbeeldje gebruiken. Bep heeft een portefeuille van €10.000. Met dat geld hopt ze heen en weer tussen Nederlandse aandelen. Jaarlijks doet Bep ongeveer tien transacties ter waarde van €1.000. Al met al kost dat haar bij een relatief goedkope broker zo’n 0,25% van de totale portefeuille per jaar, ten opzichte van de 0,75% bij een relatief dure broker.

Goedkope broker versus dure broker

Aandelen leveren – met de nodige ups and downs – jaarlijks gemiddeld 7% rendement op. Bij de goedkope broker blijft daar nog 6,75% van over, en bij de relatief prijzige broker slechts 6,25%. Dit lijkt een klein verschil, maar 0,5% heeft een enorme impact op het rendement van Bep.

In tegenstelling tot wat je op basis van haar naam zou verwachten, is de denkbeeldige Bep pas twintig jaar. Ze heeft dus nog wel zo’n vijftig beleggingsjaren voor zich. Na die vijftig jaar is die initiële inleg van €10.000 bij de dure broker veranderd in ruim €207.000. Niet gek, maar bij de goedkope broker had Bep op haar zeventigste ruim €55.000 méér kunnen binnenharken.

Dit voorbeeld toont dan ook aan hoe belangrijk het is om vooraf beleggingskosten van verschillende brokers te vergelijken. Dan doen jonge beleggers nog niet allemaal.

Recent onderzoek van Trade Republic laat zien dat 41% van de jonge beleggers deze kosten nooit heeft vergeleken. Beleggers boven de 35 jaar blijken hier nog minder naar om te kijken; van hen heeft ruim de helft geen idee of er goedkopere brokers bestaan.

Vergelijk dus vooral wel de verschillende brokers, want je weet nu dat hier nog een wereld te winnen valt.