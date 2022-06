Recessie in aantocht

Goedemorgen,



volgens Christine Lagarde zal de ECB er alles aan doen om een recessie te voorkomen om de inflatie terug te brengen naar 2 %.

Het is aan de politiek om spijkers met koppen te slaan en ook de burgers zouden moeten beseffen dat de bomen niet tot in hemel groeien en in plaats van groei en nog meer groei zich moeten afvragen dat een stap terug doen niet het einde van de wereld betekent.



Dat hele plan om van het gas af te gaan en over te schakelen op warmtepompen voor iedereen lijkt mij een verkeerde stap in de goede richting.

Met een uitstekend netwerk van gasleidingen zou de focus veel meer moeten liggen op alternatieve energie en daar moet veel energie in gestoken moeten om dat te realiseren.



Alles laten draaien op elektriciteit lijkt mij een utopie.