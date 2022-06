Recessie in aantocht

De verschillende markten lijken, op basis van de technische ontwikkelingen, zonder uitzondering een recessiescenario in te prijzen.

De ECB trekt volgende maand de rente op. Daarmee volgt de Europese centrale bank haar Amerikaanse evenknie.

Centrale banken willen blijkbaar ten strijde trekken tegen de inflatie. Die kwam over mei op 8,8% op jaarbasis uit, tegen 9,6% over april. Net als in de VS doet de inflatie in Europa een ministapje terug. Vooralsnog is deze adempauze tijdelijk.

Angst voor economisch slagveld

Beleggers maken zich serieus zorgen zorgen over de steeds agressievere houding van de centrale banken. Het is volgens veel beleggers niet ondenkbaar dat een economisch slagveld wordt gecreëerd indien te hard op de monetaire rem wordt getrapt.

Dit blijkt op dit moment uit het verloop op de verschillende financiële markten. Deze prijzen in dat de economie in een recessiescenario dreigt te belanden.

Als we terugkijken op de technische ontwikkelingen op de verschillende financiële markten:

Aandelen zijn gedaald: dalende trend intact

Vastgoed is gedaald: dalende trend nog niet verlaten

Rente is hard opgelopen: zet opmars zonder aarzeling voort

Grondstoffenprijzen zijn fors gestegen: deze lijken echter tijdelijk te pauzeren

Inflatie blijft extreem hoog. Vooralsnog is huidige adempauze niet structureel

Deze combinatie duidt erop dat de economie verstikt. Er is niet veel meer nodig om in een recessie te belanden. Als die er al niet is.

Slag door Poetin

Nu zowel de energie- als voedselprijzen de hoogste niveaus in tientallen jaren hebben bereikt lijkt Poetin op het economische strijdtoneel, wellicht onbedoeld, een slag te slaan.

Vandaag bekijk ik de lange termijn grafieken van de AEX, de Nederlandse rente, grondstoffenindex en de vastgoedindex. Die voorspellen niet veel goeds.

AEX-index: pas op de plaats in dalende trend

De Nederlandse beurs maakt, binnen de dalende trend, pas op de plaats. Nu de AEX-index gaat consolideren, lijkt de verkoopdruk in de AEX-index iets af te nemen. Maar de kou is nog niet uit de lucht.

Steun ligt er rond 632,12 punten (de bodem van 17 februari 2020). Eerst moet de horde van 750 punten (gevormd op 19 augustus 2021) gebroken worden. Enkel een doorbraak boven deze weerstand zou ruimte maken voor koersstijgingen.





Nederlandse kapitaalmarktrente: op koers voor verdere stijging

De Nederlandse kapitaalmarktrente blijft op koers voor een verdere stijging. Onlangs wist de rente de uptrend te hervatten, nadat de laatste top werd gebroken.

Technisch is er ruimte richting de weerstand van 1,97% (gevormd op 4 april 2014).

Wereldwijde grondstoffenindex: pas op de plaats

De DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, maakt de afgelopen maanden een pas op de plaats onder de weerstand van 41,29 punten (gevormd op 29 maart 2013).

Technisch lijkt dit samen te vallen met de tijdelijke adempauze in de inflatie. De stijgende fase wordt gecontinueerd zodra de Commodity-index boven de weerstand van 41,29 punten weet te breken.

Vastgoed: technisch niet sterk

De MSCI World Real Estate Index ligt er technisch niet sterk blij. De eerste lagere top rond 258,48 punten (de top van 22 april) wees al op argwaan.

Nadat de koersbodems van eind vorig jaar en begin 2022 werden gebroken, is de zwakte gevalideerd. Er is neerwaarts ruimte richting de steun van 191,46 punten (de bodem van 30 oktober 2020).

Uitleg

Als je niet vanuit de huidige economische (groei-)cyclus beoordeelt, maar vanuit de financiële markten terugkijkt in het verleden, kun je dan in de geschiedenis periodes terugvinden wanneer specifieke technische ontwikkelingen op de financiële markten samenvallen met een bepaalde fase in de economie?

Terugkerende cyclus

Indien je lang genoeg terugkijkt, zie je dat er in de economie sprake is van een golfbeweging. Over een langdurige periode van meer dan 100 jaar kunnen we constateren dat de geschiedenis zich steeds herhaalt.

Het valt op dat tijdens elke complete economische cyclus de afzonderlijke financiële markten chronologisch altijd exact een nagenoeg gelijke volgorde in gebeurtenissen en ontwikkelingen laten zien.

Zo heeft binnen elke aparte fase in de economische cyclus elke beleggingscategorie zijn eigen period of fame.

Indien we over een lange periode terugkijken, valt op dat een recessiescenario in de economie vaak samenvalt met deze technische ontwikkelingen op de financiële markten:

Dalende trend in aandelen

Dalend verloop Vastgoed

Rente loopt hard op

Grondstoffen stijgen fors

Extreem hoge inflatie.

Deze combinatie signaleert dat de economie stilvalt. Er is niet veel meer nodig om in een recessie te belanden.