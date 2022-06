Deze vuistregels móét je kennen als startende belegger

Hoewel de rentes langzaam maar zeker oplopen, is dit nog altijd geen vetpot. Bovendien worden je zuurverdiende centen in rap tempo minder waard door de torenhoge inflatie. Maar niet getreurd, want beleggen biedt uitkomst en ermee beginnen is makkelijker dan je denkt.

Op lange termijn kan beleggen een mooie kans bieden. Een lange horizon is belangrijk, want op korte termijn kan de beurs hard op en neer gaan, maar op langere termijn gaat deze omhoog. De beurs is tot nu toe elke crisis weer te boven gekomen.

Geld voor jou en geld om verder te groeien

Dat komt omdat de beurs is samengesteld uit bedrijven. Die bedrijven maken winst. Van die winst keren ze een deel uit aan de aandeelhouders – dit wordt dividend genoemd – maar een deel wordt ook ingehouden en toegevoegd aan de reserves.

Daarmee gaan ze nieuwe kansen benutten, investeren in groei of bestaande business uitbouwen. Omdat een gezond bedrijf jaarlijks winst maakt, stijgt de waarde elk jaar. En daar komt dan vaak nog de omzetgroei bij.

Zelfreinigend vermogen

Uiteraard zijn er bedrijven bij die het niet zo goed doen, maar als je in een index belegt, raak je deze vanzelf kwijt. Een aandelenindex zoals de AEX heeft namelijk een zelfreinigend vermogen: slechte bedrijven verdwijnen op termijn en worden vervangen door succesvolle, snelgroeiende bedrijven.

Ook dat is een reden voor een basisbelegger om in een index te beleggen: je participeert vanzelf in grote succesvolle bedrijven omdat die op een bepaald moment in de index worden opgenomen.

Enkele basisregels

Om op lange termijn vermogen op te bouwen zijn er een paar basisregels die je in gedachten moet houden:

Spreiding

Lage kosten

Spreiding in de tijd

Spreiding

Om zo min mogelijk risico te lopen is spreiding belangrijk. Er zullen altijd bedrijven zijn die het in een bepaalde periode beter of slechter doen. Door een brede spreiding wordt een koersverlies van een slecht presterend bedrijf automatisch gecompenseerd door koerswinst van een bedrijf dat het beter doet.

ETF’s, ook wel trackers genoemd, bieden uitkomst. Zie een ETF als een mandje. In dit mandje zitten aandelen van honderden, soms zelfs duizenden verschillende bedrijven. Door een ETF te kopen, zit je dus in één klap gespreid in al die bedrijven. Je hebt er bovendien geen omkijken naar, omdat je niet zelf de aandelen hoeft te selecteren: dit gebeurt automatisch.

Lage kosten

Beginnende beleggers doen er dan ook verstandig aan om te beginnen met ETF's. Deze indexfondsen die op dagelijkse basis verhandelbaar zijn op de beurs. Er zijn ETF's op allerlei indices, maar ook op sectoren, landen, regio's en grondstoffen.

Bijkomend voordeel van zo'n ETF is dat vooral de ETF's op aandelenindices heel weinig kosten rekenen. Lage kosten betekent meer rendement voor de belegger. Vooral op langere termijn tikt dat behoorlijk aan, zoals we in dit artikel uitleggen aan de hand van een simpel voorbeeld.

Spreiding in de tijd

Het is niet aan te raden om alles in één keer in aandelen te investeren. Spreiding in de tijd is verstandig. Beleg bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag in een bepaalde ETF. Als de beurs wat hoger staat, koop je wat minder, maar als de beurs lager staat, kun je juist wat meer kopen.

Wanneer je meer ervaring krijgt in het beleggen en in het reilen en zeilen op de beurs, kom je vanzelf in aanraking met andere vormen van beleggen, zoals individuele aandelen, opties et cetera.