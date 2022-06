19 Nederlandse bedrijven uitverkoren tot Euronext Tech Leaders Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: IEX Nieuws

Beursbedrijf Euronext lanceerde deze week een nieuw platform voor Europese technologiebedrijven. Euronext Tech Leaders is in het leven geroepen om snelgroeiende technologiebedrijven meer zichtbaarheid te geven richting internationale beleggers. Om te beginnen is een lijst van 91 European Tech Leaders aangelegd, bestaande uit een selectie van techbedrijven die aan de diverse beurzen van Euronext genoteerd staan. 19 van de 91 bedrijven hebben een notering in Amsterdam, variërend van techreus ASML tot kleinere bedrijven als TKH Group en Azerion. "Het doel is om technoteringen die over verschillende markten verspreid zijn minder gefragmenteerd te maken, om ze zo een Europees profiel te geven en om beleggers een sectorbrede blik op dit segment te geven," zegt een woordvoerder in een toelichting. Samenwerking met zakenbanken De introductie van de lijst van techbedrijven gaat gepaard met, zoals Euronext het noemt, "een pakket van pre-IPO- en post-IPO-diensten", waar snelgroeiende technologiebedrijven gebruik van kunnen maken. Daarvoor zijn samenwerkingen aangegegaan met een selectie van internationale zakenbanken en worden er events georganiseerd voor directies van (kandidaat-)beursbedrijven. Het initiatief is mede bedoeld om veelbelovende Europese technologiebedrijven, ook uit niet-Euronextmarkten, een toegang tot de kapitaalmarkt te bieden. "De overgrote meerderheid van Europese scale-ups die een beursgang overwegen heeft een voorkeur voor Euronext," stelt de woordvoperder. "Onze ambitie is om die beweging verder te versnellen en zelfs meer buitenlandse bedrijven te gaan interesseren om dele te gaan uitmaken van deze Tech Leaders-community." Om deel uit te maken van de Euronext Tech Leaders Index moet een bedrijf een notering hebben aan Euronext, volgens de definitie van de beurs een technologiebedrijf zijn en een market cap van minimaal €300 miljoen hebben. Bedrijven met een beurswaarde van minder dan €1 miljard moeten daarnaast nog aan specifieke financiële en groeicriteria voldoen. Lees ook: "Pensioenfondsen zouden meer moeten investeren in tech scale-ups"

