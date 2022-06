AEX daalt voorbeurs, hypertech stijgt, inflatie loopt terug en ECB doet niks

De AEX blijft maar met dike 700 hannessen? De indicatie is -0,6% na een matig dagje Wall Street en nu ook Azië. Onze inflatie komt uit op 8,8% en de ECB gaat - is dit goed Nederlands? - nonrentebesluiten.

Europese futures openen 0,6% à 0,9% lager

De Amerikaanse moeten ook 0,3% terug

In Azië staat alleen de Nikkei 225 hoger, China zakt 1% à 2%, de Hang Seng doet -0,8% en in Hongkong staat Tencent +0,3%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -0,3% op 24,0

De dollar ligt zo vlak als een euro op 1,072

Goud, olie en crypto doen ook bijna niks en bitcoin doet een je mainteindraitje boven $31.000

First things first, eindelijk minder, maar nog veel en veel te hoog. Het CBS meet 8,8% in mei na 9,6% in april:

De #prijsstijging jaar op jaar van energie was in mei minder groot dan in april. Daardoor valt de inflatie in mei lager uit. https://t.co/dOQcdYhGmd pic.twitter.com/PwA3qz7p7w — CBS (@statistiekcbs) June 9, 2022

De bréééde en door Big Tech gedomineerde technologie-index Nasdaq 100 zakte gisteren 0,7%, maar kijk eens wie er dik steeg? Cathie Woods Ark Innovation ETF - en hoe. De Nasdaq China Golden Dragon Index floept zelfs 5,7% uit de hoge hoed.



Een andere kanarie in de kolenmijn is misschien de Hang Seng Tech Index, die moet echter vandaag wat terug. Ik zal wel weer een storm aan kritiek krijgen dat ik mijn antennes heb uitstaan voor mogelijke bodemvorming en draai in technologie, maar dat weerhoudt me niet. Ik ga het niet beter weten dan Mr. Market.

En die doet misschien niet altijd, maar wel heel vaak wat wij niet verwachten, denken, hopen en bidden.



De ECB vergaderde gisteren al en vandaag weer in de Amsterdamse Hermitage en daar is straks ook de persconferentie van de president. Die kondigt een verhoging aan voor juli. Hier is de héle kolom van het ECB-rentebesluit In mijn Refinitiv agenda. Merk de laatste regel op, predicted surprise. Nul dus.



Voor juli is al een eerste kwartje ingeprijsd, voor september een tweede en misschien wel een derde? De verwachtingen van de markt voor de komende rentebesluiten lopen op.



Gelukkig lopen de inflatieverwachtingen niet verder op. Nu nog dalen, maar dat gaat niet snel, nu de inflatie zich als een olievlek verspreidt en steeds hardknekkiger wordt.



Wat wel hard oploopt zijn de rentes, hier de Duitse (oranje) en de Italiaanse tienjaars. Dit zijn de benchmarks van EU en euro zelf en die van Europa-afdeling zuid, zeg maar. De spread tussen deze twee is (nog) geen issue.



Verder mag u zelf concluderen in hoeverre de ECB behind the curve is.



De laatste, Holgers Taylor Rule data zijn wel bijgewerkt...

Good Morning on #ECB day from #Germany where key interest rate should be at 7.7% & so 7.7ppts higher than current rate, acc to Taylor Rule w/German core #inflation at 4% & unemployment below NAIRU. ECB rates should be 7.4ppts higher for entire Eurozone & 5.2ppt higher for Italy. pic.twitter.com/QBC6JK0psz — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 9, 2022

Hier is Shell, maar verder is er alweer geen noemenswaardig nieuws op het Damrak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Sipef NV)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Bone Therapeutics SA)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Nyxoah S.A.)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Campine NV)

00:45 Handelsbalans Frankrijk – April 2022 (Frankrijk)

00:45 Betalingsbalans Frankrijk - Apr 2022 (Frankrijk)

08:50 BNP Japan - Q1 2022 The Second Preliminary (Japan)

08:50 Consumentenuitgave Japan - Q1 2022 The Second Preliminary (Japan)

08:50 Overheidsuitgaven Japan - Q1 2022 The Second Preliminary (Japan)

En dan nog even dit

Terugblik:

U.S. stocks ended lower as Treasury yields rose above 3% and technology shares fell https://t.co/A96w82QZIE pic.twitter.com/qhKDoortWm — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2022

Mooi moment met de huidige olieprijzen?

Shell is set to receive two final offers this week for its onshore oil and gas fields in Nigeria, sources say https://t.co/hQD2yoKFdY — Bloomberg Markets (@markets) June 9, 2022

Chinese cijfers van vandaag:

China's exports jumped 16.9% in May, while imports expanded for the first time in three months as factories resumed production and logistics snags eased after authorities relaxed some of the COVID curbs in Shanghai https://t.co/7DOBLiZf1X pic.twitter.com/HycMVSoZ1V — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2022

Supply chain:

How a battery shortage is hampering the U.S. switch to wind, solar power https://t.co/VSoQFFFzFR pic.twitter.com/syDJtsvP7C — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2022

Niet alleen JET hoor, bij wijze van:

Lockdowns helped drive growth for the grocery delivery industry that promised to deliver shopping within minutes. But the sector is facing a painful period of adjustment and firms have shifted from expansion to retrenchment. More here: https://t.co/JqfRZs206y pic.twitter.com/WBS7zh6tlA — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2022

Hoe ver is het bedrijf?

WATCH: Baidu's electric-vehicle arm Jidu Auto has launched a ‘robot’ concept car, equipped with autonomous driving software technology https://t.co/N8OXopQYW7 pic.twitter.com/cw3GBjltBP — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2022

ESG is weer hot, maar nu door kritiek:

As criticism of the efficacy of ESG investing mounts over its acute susceptibility to greenwashing, one category has remained largely immune to calls for stricter regulation (via @climate) https://t.co/qQSuSIHS4q — Bloomberg Markets (@markets) June 9, 2022

Goh... Maar zijn de rijken nou te rijk, of blijven de armen veel te veel achter?

WATCH: Investments into private equity by the world's wealthiest families increased consistently between 2019 and 2021, an annual report by Swiss bank UBS shows https://t.co/1v11FUNqNc pic.twitter.com/GaBgEmnEy5 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2022

Deze nog, alsof het een ECB-persconferentie is: journalist is meer aan het woord dan...

Veel plezier en succes vandaag.