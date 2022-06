Dit zijn de sprekers op de IEX Beleggersdag

De line-up is compleet, de inschrijvingen stromen binnen, de hosts en hostessen worden gebriefd: iedereen staat in de startblokken om van de IEX Beleggersdag op 1 juli een topevenement te maken voor iedereen die in beurs en beleggen geïnteresseerd is.

Bij wijze van gids vooraf een overzicht: wie en wat komt u daar zoal tegen?

9:45 - 10:30

Constantijn van Oranje

Om te beginnen is daar Nederlands bekendste ambassadeur voor de technologiesector: Constantijn van Oranje. Als special envoy van Techleap.nl, het platform dat startups en scale-ups in de techsector begeleidt tijdens de snellegroeifase, heeft hij een scherpe - en kritische - kijk op het Nederlandse tech-ecosysteem.

Nederland heeft, zeker voor zijn omvang, veel internationale techreuzen voortgebracht - denk aan ASML en Adyen. Met Constantijn van Oranje gaan we op zoek naar de toekomstige tech-kampioenen die nu in de maak zijn. En verkennen we het economische lansdchap voor techbedrijven: doet Nederland genoeg om ondernemers in deze sector bij te staan?

Constantijn van Oranje: “De laagdrempeligheid van de beleggingswereld wordt gefaciliteerd door start-ups”

9:45 - 10:30

Jeroen van Glabbeek (CEO CM.com), Atilla Aytekin (CEO Azerion) & Peter Bijvelds (CEO Ebusco)

Drie ondernemers die in de laatste jaren de stap naar de beurs al hebben gezet komen vertellen over hun ervaringen en presenteren hun toekomstplannen. Dat het bestaan als beursgenoteerd bedrijf turbulent kan zijn, weten de heren inmiddels. Staat de koersenmonitor voortdurend aan op hun bureau of is het sentiment op de beurs slechts ruis voor een CEO die groei wil realiseren?

13:15 - 14:00

Frans Muller (CEO Ahold Delhaize)

Mogen we Ahold Delhaize nog een 'grootgrutter' noemen? 's Lands grootste retailer is inmiddels meer dan dat. Ahold is zowel online als offline actief (en is eigenlijk een techbedrijf in kruideniersjas), beheert volledige supply lines en let bovendien meer dan ooit op zijn ecologische footprint.

CEO Frans Muller van Ahold vertelt tijdens deze keynote over de uitdagingen waar Ahold Delhaize mee te maken heeft - van stijgende prijzen tot verduurzaming - en gaat in op de strategische plannen van het concern. Bij wijze van afsluiting is er een Q&A geleid door dagvoorzitter Sofie van den Enk.

10:40 - 11:20

Chris Figee (CFO KPN) & Ewout Hollegien (CFO ASR)

Twee AEX-bedrijven vaardigen hun hoogste financiële man af naar de IEX Beleggersdag. Ogenschijnlijk verschillende bedrijven, een telecombedrijf en een verzekeraar, maar beide zijn (inmiddels) overtuigd lokale spelers en hebben allebei te dealen met zaken als rente, inflatie, innovatie en duurzame ontwikkeling (en de twee CFO's zijn bovendien ex-collega's, maar dat is toeval).

Naast hun korte presentatie zullen de de CFO's ook vragen van beleggers en de IEX Beleggersdesk beantwoorden.

14:30 -15:15

Sandra Phlippen (Hoofdeconoom ABN Amro)

"It's the economy, stupid". Een motto dat voor beleggers in 2022 minstens even relevant is als in de tijd waarin president Clinton hem ingelijst in zijn kantoor had hangen. Hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN Amro gidst u langs de macro-economische en monetaire kwesties waar de komende tijd veel van gaat afhangen: rente en inflatie voorop.

'We moeten ons realiseren dat de Nederlandse economie op een goede plek staat', aldus @SandraPhlippen. 'We hebben een krappe arbeidsmarkt, dus als de werkloosheid toeneemt kan de arbeidsmarkt dat eigenlijk goed gebruiken.' Kijk nu naar de herhaling van #buitenhof op @NPO2. pic.twitter.com/Eh99dQDvKD — Buitenhof (@Buitenhoftv) May 23, 2022

11:35 - 12:05

Martine Hafkamp (Fintessa)

Vermogensbeheerder Martine Hafkamp tackelt ook de rente- en inflatiekwestie, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor beleggers. "Een nieuwe realiteit" noemt zij de draai in de rente na 40 jaar daling. Hoe speel je in op die nieuwe situatie?

Martine neemt ook deel aan de paneldiscussie "10 Tips van onze experts" aan het eind van de dag.

15:20 - 15:50

Willem Middelkoop

Van beurscommentator tot bestsellerauteur tot fondsmanager - maar bovenal is Willem Middelkoop grondstoffenspecialist. En laat voor grondstoffenbeleggers nu net dit jaar een 'perfect storm' zijn opgestoken. In samenwerking met broker IG neemt Willem Middelkoop - in een van zijn zeldzame publieke optredens - de vooruitzichten in een spectaculaire sector met u door.

10:40 - 11:30 en 15:30 - 16:30

Ralph Wessels (ABN AMRO)

Een speciaal ingericht beurscafé van ABN Amro opent tweemaal zijn deuren voor u op de IEX Beleggersdag: voor de espresso- en de borreleditie. Hoofd beleggingsstratregie en bekend beursgezicht Ralph Wessels neemt met beleggers de vooruitrzichten en kansen in de huidige markt door.

Meerdere sessies op de dag

De IEX Beleggersdesk

Het spreekt bijna vanzelf, maar op de IEX Beleggersdag kunt u natúúrlijk op vele momenten de analisten en specialisten van de IEX Beleggersdesk aan het werk zien. Zoals:

Royce Tostrams : Cash is king, maar er komt een gigantische koopkans aan

: Cash is king, maar er komt een gigantische koopkans aan Erik Mauritz & Wouter Slot : Cryptovaluta op zoek naar steun

: Cryptovaluta op zoek naar steun Paul Weeteling : Tech heeft de toekomst

: Tech heeft de toekomst Niels Koerts: Fundamentele analyse in vogelvlucht

En verder...

Was dat het? Nee, er staat nog veel meer op het programma.

Een paneldiscussie over beleggen in vastgoed, met onder andere CEO Evert Jan van Garderen van Eurocommercial Properties

van Eurocommercial Properties Hans Oudshoorn (Saxo) bespreekt optiestrategieën "voor iedere marktsituatie"

(Saxo) bespreekt optiestrategieën "voor iedere marktsituatie" De kunst van het verkopen: Salah Bouhmnidi van IG over exit- en uitstapstrategieën

van IG over exit- en uitstapstrategieën Technisch analist Nico Bakker geeft (turbo)tips voor turbulente tijden

geeft (turbo)tips voor turbulente tijden Martijn Rozenmuller (Van Eck) over het bouwen van portefeuilles met behulp van ETF's

(Van Eck) over het bouwen van portefeuilles met behulp van ETF's Inspelen op Amerikaanse groeiaandelen door Justin Blekemolen (Lynx)

(Lynx) Beleggingscoach André Brouwers presenteert 'de beste beleggingsstrategie ooit'

presenteert 'de beste beleggingsstrategie ooit' Succesvol daytraden, door Aloys Mattijsen en Jan Robert Schutte

en Peter Siks van Saxo geeft 7 tips om risico te beperken

van Saxo geeft 7 tips om risico te beperken We sluiten de dag af met vijf experts die u elk twee concrete tips mee naar huis geven

En....Als u Premium-abonnee van IEX bent kunt u bovendien live de opname van de populaire IEX BeleggersPodcast bijwonen, met Arend Jan Kamp en Niels Koerts.

Als u Premium-abonnee van IEX bent kunt u bovendien live de opname van de populaire IEX BeleggersPodcast bijwonen, met Arend Jan Kamp en Niels Koerts.