Kunnen duurzame beleggers weer instappen?

Door de recente koersdaling zijn de waarderingen van duurzame aandelen aantrekkelijk geworden. Is dit een mooi instapmoment?

Sinds begin dit jaar staan aandelenkoersen onder druk. Amerikaanse aandelen daalden acht weken op rij en een portefeuille van aandelen en obligaties had de slechtste start van het jaar sinds de Great Depression. De duurzame MSCI world SRI index daalde nog 3% meer. De laatste tijd zijn de koersen enigszins hersteld. De vraag is nu: zet het herstel door en kunt u nu goedkoop instappen, of blijkt het achteraf duurkoop omdat de koersdaling weer wordt hervat?

Rentestijging drukt aandelenkoersen

Hoewel je zou denken dat de aandelenkoersen dalen door de oorlog in Oekraïne, is dat niet de belangrijkste reden. Die twijfelachtige eer gaat namelijk naar de rentestijging.

Beleggers bepalen de waarde van een aandeel op basis van de toekomstige winsten gecorrigeerd voor de misgelopen rente. Een hogere rente heeft een negatieve invloed op de aandelenkoers en des te verder de winst in de toekomst ligt, des te groter de negatieve impact. Daarom zijn de koersen van groeiaandelen relatief meer gedaald.

Rentestijging lijkt af te zwakken

Het goede nieuws is dat de rentestijging de laatste weken iets lijkt af te zwakken. Dat hangt weer samen met de eerste signalen dat de inflatie piekt.

Theoretisch gezien is de rente een compensatie voor de inflatie. Door het zeer ruime beleid van de centrale banken is die link al een tijdje zoek. Desondanks is de rente wel gestegen met de hoge inflatie.

De meeste analisten verwachten dat de inflatie weer terugloopt, omdat de balans op de energie- en voedingsmarkt wordt hersteld door nieuwe aanbieders (Amerikaans LNG) of andere alternatieven voor de kopers, zoals duurzame energie.

Duurzame aandelen in een tegenstelling

Door de oorlog in Oekraïne is duidelijk geworden dat we sneller moeten verduurzamen. We moeten minder afhankelijk zijn van de dictatoriale regimes van de meeste landen met grote fossiele energiereserves. We willen tenslotte niet dat we indirect meebetalen aan de Russische oorlogsmachine.

Tegelijkertijd presteren duurzame aandelen juist nu minder. Dat heeft te maken met de gestegen energieprijzen die doorwerken in de koersstijging van energiemaatschappijen. Die laatste bedrijven zitten niet of minder in een duurzame index. Hetzelfde geldt voor aandelen van wapenfabrikanten.

Zonnige toekomst voor duurzame en verantwoorde aandelen

De noodzaak en politieke druk om te verduurzamen zal alleen maar groter worden. Ook als er, hopelijk snel, een einde komt aan de oorlog in Oekraïne.

Duurzame bedrijven en duurzame beleggers kunnen daarvan profiteren. Voor de duurzame belegger neemt het aanbod toe van geschikte aandelen, waardoor hij meer keuze heeft en meer kans op goede rendementen.

Door de recente koersdaling zijn de waarderingen van duurzame aandelen aantrekkelijk geworden. De koers/winst-verhouding van Amerikaans S&P 500 ligt momenteel rond het gemiddelde van de afgelopen tien jaar en lager dan die in de afgelopen vijf jaar.

Die waardering is extra interessant omdat analisten verwachten dat de winsten in 2022 en 2023 jaarlijks nog ongeveer met 10% per jaar zullen stijgen. Dat is ruim hoger dan de 8% winstgroei die in de afgelopen jaren is behaald. Een lagere waardering en meer winstgroei. Dat wil je als belegger.