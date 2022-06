Damrak is voorbeurs nog uitgestorven, maar Chinese tech is spannend

De AEX indicatie is +0,7% na een aardig dagje Wall Street met krap +1,0%. Het is nu vooral bal in Hong Kong met Chinese tech, dat vliegt op goed nieuws uit Beijing en Taiwan.

Europese futures openen een paar tienden hoger

De Amerikaanse zakken nu 0,2%

In Azië kleurt alles groen, met name in Hong Kong. Tencent klikt +5,5% in Hong Kong. Oh, de Hang Seng Tech Index levert nu toch wel in met +2,0%, want eerder vannacht was dat meer dan het dubbele

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -4,2% op 24,0, ofwel de markt wordt langzaam en stiekem steeds rustiger

De dollar stijgt 0,2% naar 1,069

De Duitse tienjaars rente stijgt alweer drie basispunten naar 1,32 en de Amerikaanse zelfs vier naar 3,03%

Goud daalt -0,1%, olie zakt 0,2% en crypto heeft het weer niet, Bitcoin staat met -2,5% nu weer net onder $30.000

Het nieuws is nu dat China weer een aantal video games toe staat en de hele FC Technologie in China Hong Kong gaat er hard op.

Dit zijn de Hang Seng Tech Index (oranje) en de Nasdaq Golden Dragon Index (paars). U vast ook, iedereen vraagt zich nu natuurlijk hetzelfde af: hebben we de bodem gezien?



Hier Bloomberg en verbaas u over de percentages in het plaatje. Amper een bliep omhoog in die gruwelgrafiek en dan al gillende double digits. Eens te meer: bij toppen en bodems liggen de meeste kansen en risico's.

China’s tech stocks jump, with the Hang Seng gauge rising as much as 4.3%, as Beijing approves new video games after its internet crackdown https://t.co/EymPOytzDZ pic.twitter.com/WqNDZ3JRBm — Bloomberg Markets (@markets) June 8, 2022

Gauw nog even een blik op de Nasdaq 100 (oranje) en de Nasdaq Internet Index, maar hier is denk ik nog niets te zien. Technisch dan.



Om het verhaal af te maken, zijn hier ook nog de Philadelphia Semiconductor Index (SOX) en Ark Innovation ETF. Houd ze zeker in de gaten, maar nog geen trendbreuken.



Tencent gaat dus hard in Hong Kong, maar wat dacht u van Alibaba? Met de wijsheid achteraf begon hier misschien wel de technologie bear market met die afgelasting van de beursgang van dochter Ant Group eind oktober 2020. Wie trekt even een lijntje over die dalen toppen...?



Er is meer technologienieuws. Vannacht was de aandeelhoudersvergadering van TSMC (+1,3%), waar de outlook 2022 ruim werd bevestigd en CEO Mark Liu dit zei:

“The current inflation has no direct impact on the semiconductor industry as the demand drop is mainly for consumer devices like smartphones and PCs while EV demand is very strong and partially exceeds our supply capacity so we are making inventory adjustments,” Liu said. “Utilization rate is full for the rest of the year.”

TSMC expects revenue to grow about 30% in 2022, signaling resilient demand for electronics despite global macroeconomic uncertainty https://t.co/Idr8bbdp8o — Bloomberg Markets (@markets) June 8, 2022

Intussen zijn er de bijna dagelijkse twee kwartjes, de centrale bank van India dit keer. Want inflatie. Morgen doet de ECB weer niets. Het Japanse herziene BBP Q1 is er ook en valt met -0,5% YoY mee, want er werd -1,0% verwacht. Om 11:00 uur komt de EU door met herzien BBP Q1 en de verwachting is 5,1% YoY.

Vopak houdt een beleggersdag en belooft beterschap, meer bedrijfsnieuws is er weer niet op het Damrak. De agenda is ook leeg. Let wel op uw banken, want Credit Suisse waarschuwt.



Tot slot nog even dit... Is er echt iemand verbaasd?

Fed GDP tracker shows the economy could be on the brink of a recession https://t.co/HWWMgsWbLn — CNBC (@CNBC) June 7, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:10 Productiestijging Duitse industrie valt iets tegen

08:06 Hogere opening Damrak voorzien

07:57 Chinese internetaandelen in het groen

07:44 Morgan Stanley verhoogt koersdoel ING

07:44 Credit Suisse waarschuwt voor verlies

07:22 Vopak wil prestaties portefeuille opkrikken

07:09 Japanse economie krimpt minder sterk

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

06:58 Beursagenda: macro-economisch

06:57 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen

07 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

07 jun Wall Street sluit hoger

07 jun Consumentenkrediet VS minder hard gestegen

07 jun Olieprijs nadert 120 dollar

07 jun Wall Street op bescheiden winst

07 jun Europese beurzen eindigen lager

07 jun Geen indexwijzigingen op Damrak

Analistenadvies:

ING: naar €13,50 van €12,50 (equal weight) - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts met wat afbouw bij TomTom:

De agenda:

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Sipef NV)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Bone Therapeutics SA)

00:00 Algemene Aandeelhoudersvergadering (Nyxoah S.A.)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Campine NV)

00:45 Handelsbalans Frankrijk – April 2022 (Frankrijk)

00:45 Betalingsbalans Frankrijk - Apr 2022 (Frankrijk)

08:50 BNP Japan - Q1 2022 The Second Preliminary (Japan)

08:50 Consumentenuitgave Japan - Q1 2022 The Second Preliminary (Japan)

08:50 Overheidsuitgaven Japan - Q1 2022 The Second Preliminary (Japan)

En dan nog even dit

De terugblik:

U.S. stocks rose in afternoon trading along with gains in Apple and other technology shares, while Target Corp's disappointing margin forecast weighed on retail shares https://t.co/sBOL6BRIUB pic.twitter.com/VfLv8UkI8p — Reuters Business (@ReutersBiz) June 8, 2022

Vinger opsteken wier hierom juist weer in tech en groei duikt:

Value investing is back in vogue after languishing behind growth stocks for most of the past decade-plus https://t.co/harz6nuTAD — Bloomberg Markets (@markets) June 7, 2022

De tweede winstwaarschuwing in drie weken:

Target's latest warning is 'a bad development for the retail industry,' analyst explains https://t.co/TqI1TxEuBS by @BrianSozzi pic.twitter.com/rLNjAWXYNQ — Yahoo Finance (@YahooFinance) June 8, 2022

Die prijs stond in 2008 ook op het bord. En toen kwam er even wat langs...

$140 oil is 'the level to watch as a recession indicator': DataTrek https://t.co/RPYemfEXkO by @BrianSozzi pic.twitter.com/SWG1WY3KnK — Yahoo Finance (@YahooFinance) June 8, 2022

Net zoals de hele beurshandel zo dicht mogelijk op de servers van de beurzen wil zitten:

Raytheon is the latest aerospace and defense giant to move its headquarters to the Virginia suburbs and closer to the Pentagon https://t.co/3OUtpiSwhr — Bloomberg Markets (@markets) June 8, 2022

Hoe het ook uitpakt, handelen en beleggen is niet gratis. Nooit. Een beurs en handel onderhouden kost geld. En die kosten betaalt u. Links- of rechtsom. Altijd.

The SEC proposes changes to payments for order flow models.



“The SEC says it would bring a little more fairness into this space because... this type of scheme involves kickbacks,” @bcheungz says. “Robinhood might be incentivized to go to one wholesaler over the other.” pic.twitter.com/28xLcuKViy — Yahoo Finance (@YahooFinance) June 7, 2022

Dooi?

WATCH: As the crypto winter creeps into June, the first signs of a thaw are emerging. Here are the week's big stories on cryptocurrencies https://t.co/JV35DjMcQk pic.twitter.com/6moGWWxcOW — Reuters Business (@ReutersBiz) June 8, 2022

Ach en wee, maar voorspellingen hebben de onhebbelijkheid zelden uit te komen:

The global economy may be headed for years of weak growth & rising prices, a toxic 1970s #stagflation combination that will test the stability of dozens of countries still struggling to rebound from the pandemic, World Bank warned. https://t.co/OOvgylfWat pic.twitter.com/140ZiaS8WW — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 7, 2022

Veel plezier en succes vandaag.